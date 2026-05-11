【愛知県名古屋市・屋内BBQ】父の日に″ありがとう″を伝えよう。家族3名以上でプレゼントとお花を無料でご用意。父の日キャンペーン、6月14日～21日開催

ウッドデザインパーク株式会社

ウッドデザインパーク野並店・栄店（愛知県名古屋市）は、2025年6月14日（日）～6月21日（日）の期間、父の日限定キャンペーンを開催します。大人3名以上でのご来店で、お父さんへBBQ増量プレゼントと黄色いバラ＆メッセージカードをお届けします。

■ キャンペーン詳細

照れくさくて普段言えない「ありがとう」を、今年の父の日は屋内BBQ場で！ワイルドで特別な空間で感謝の気持ちを伝えよう。

【特典１.】黄色いバラ＆メッセージカードをプレゼント

ご来店のお父さんへ、感謝の言葉をその場でメッセージカードに添えて手渡せます。黄色いバラもプレゼント用にご用意します。

【特典２.】BBQのお肉増量！

大人3名以上のご予約で、お父さんへ食べ応え抜群のスペアリブを増量してプレゼント。いつも頑張るお父さんへの、感謝のご褒美もご用意。

【特典３.】特設フォトブース設置＋一眼レフ撮影サービス

各店内に特設フォトブースを設置。さらに一眼レフを持つスタッフに声をかけていただければ、プロ顔負けのクオリティで家族写真を撮影します。父の日の特別な瞬間を、一生の思い出に。

■ 開催概要

■ 施設について

- 期間：2025年6月14日（日）～6月21日（日）- 対象：大人3名以上でのご予約- 特典１.黄色いバラ＆メッセージカード特典２.スペアリブ無料増量プレゼント３.特設フォトブース＋一眼レフ撮影サービス- 対象店舗：ウッドデザインパーク野並店・栄店（名古屋市）- ご予約：ホットペッパーより受付ウッドデザインパーク 野並店(https://www.hotpepper.jp/strJ001263139/)

雨・猛暑でも安心の全天候型屋内グランピングBBQ施設。テント席・ソファー席・座敷席など多彩な席タイプを完備。最大100名収容・駐車場約20台・キッズスペースあり・ペット同伴可（テラス席）とファミリーに最適な環境です。

住所：愛知県名古屋市緑区鳴海町上ノ山12-14

電話：052-893-5225

URL：https://wood-designpark.jp/nonami/

ウッドデザインパーク 栄店(https://www.hotpepper.jp/strJ003784071/)

名古屋・栄駅徒歩1分、ドン・キホーテ栄本店6Fに位置する全天候型屋内BBQ施設。ウッド調のおしゃれな店内で、雨の日も猛暑の日も快適にBBQを楽しめます。女子会・カップル・家族連れまで幅広いシーンで利用できる都心のBBQスポットです。

住所：愛知県名古屋市中区錦3-17-15 ドン・キホーテ栄本店6F

電話：052-746-0558

URL：https://wood-designpark.jp/sakae/

■ オーナーコメント

「父の日は、照れくさくて普段言えない感謝を伝えられる特別な日だと思っています。奥様やお子様が書いてくれたメッセージカードと黄色いバラを受け取るお父さんの笑顔が、きっとその場にいる全員の宝物になる。そんな瞬間を、ウッドデザインパークで作ってほしいです。」

ウッドデザインパーク 野並店・栄店 オーナー 妹尾 野歩