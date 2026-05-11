【永尾運送】本社改装および新物流拠点「永尾LC（ロジスティクスセンター）」を新設

株式会社永尾運送

株式会社永尾運送（本社：大阪府摂津市）は、2026年3月に本社の建て替えおよび新物流拠点「永尾LC（ロジスティクスセンター）」が完成し、5月から稼働を開始します。

本取り組みは、保管力の強化にとどまらず、当社が掲げる物流ブランド「～運ぶだけでは終わらない～N-BASE」構想の実装を目的とした戦略投資です。配送に加え、保管・流通加工までを一体化し、荷主企業の物流全体を最適化する体制を構築しました。

永尾LC概要

倉庫外観倉庫内部１.倉庫内部２.[表: https://prtimes.jp/data/corp/160800/table/5_1_cdbd543aac82c6351bda2f6a279aeb09.jpg?v=202605111052 ]

近畿自動車道「摂津南IC」「摂津北IC」から約10分という立地に位置し、関西圏への迅速な配送を実現します。営業倉庫としての機能に加え、本社事務所を併設することで、現場と管理の一体運営を可能にしました。

1階は重量物にも対応可能な高耐荷重設計とし、2階には空調設備も有していることから、

多品種商材の保管に適した仕様となっております。

N-BASE構想とは

「N-BASE」は、“運ぶだけでは終わらない物流”を実現するためのサービス基盤です。

「永尾LC」で商品を保管し、ヨジカン便・Nコンボ便にて商品を最適なルートで配送します。

配送ルートは”AIシステム×プロ配車マン”がルートを選定する「おまかせルートサービス」が行います。

配送機能に保管・加工機能さらには効率的にな配送ルート選定AIを掛け合わせることで、物流の分断を解消し、荷主企業の業務負荷を軽減します。

永尾運送の「ヨジカン便」「Nコンボ便」とは…？

ヨジカン便（時間制チャーター便サービス）永尾運送「ヨジカン便」サービス4時間単位で使える新しいチャーター輸送

「ヨジカン便」は、4時間単位で利用できる時間制チャーター便サービスです。従来の“1日貸切”型のチャーター輸送とは異なり、必要な時間だけ車両を確保できるため、過剰コストを抑えた柔軟な運用が可能です。24時間365日対応しており、繁忙期の増便、緊急配送、イベント搬入出、短時間集中型配送など、多様なニーズに応えます。

配送時間帯を細分化した明確な料金体系により、企業様は物流コストの見える化と最適化を同時に実現できます。また、配車データの活用により効率的なルート設計を行い、安定した輸送品質を提供します。

ヨジカン便の詳細を見る :https://nagao-unsou.com/charter/?utm_source=prtimes&utm_medium=news&utm_campaign=202604-Nコンボ便（小口共同配送サービス）永尾運送「Nコンボ便」サービス関西エリアの小口共同配送の最適解

「Nコンボ便」は、”新聞”との小口共同配送サービスで、1ケースから対応可能です。路線便では対応が難しい商材や柔軟性を求められる案件に対応しつつ、チャーター便よりもコストを抑えられる仕組みを構築しています。

複数の荷主企業の荷物を同一車両で共同配送することで積載効率を高め、配送単価を抑制。さらに、永尾LCの保管機能と連携することで、一時保管後の出荷調整やまとめ出荷にも対応可能です。これにより、在庫分散や非効率な小口配送の課題を解決し、物流全体の合理化を支援します。

配送×保管×加工の三位一体モデル

Nコンボ便の詳細を見る :https://nagao-unsou.com/konsaibin/?utm_source=prtimes&utm_medium=news&utm_campaign=202604-

永尾LCでは、配送だけでなく、検品・仕分け・ラベル貼付・セット組みなどの流通加工業務にも対応します。入荷から加工、出荷までを一元管理できるため、物流工程の分断を防ぎ、リードタイム短縮と業務効率向上を実現します。

従来は「保管会社」「加工会社」「配送会社」と分かれていた業務を一本化することで、コスト削減だけでなく、管理負担の軽減や品質向上にもつながります。

今後の展望

物流業界では、小口化・多頻度化・2024年問題など構造的な変化が進んでいます。永尾運送は、永尾LCを起点に「輸送力」だけでなく「物流設計力」を強化し、荷主企業の事業成長を支えるパートナー企業として進化してまいります。今後も「N-BASE」構想のもと、高付加価値物流サービスの拡充を進め、関西エリアにおける持続可能な物流の実現に貢献してまいります。

株式会社永尾運送について

1957年の設立以来、大阪を拠点に地域に密着した運送事業を展開。新聞輸送で培った迅速かつ正確な配送ノウハウを強みとし、現在は小口共同配送便、チャーター便、倉庫保管など、お客様の多様なニーズに応える総合物流サービスを提供しています。

本件に関するお問い合わせ

株式会社永尾運送

本社：〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町4-5-8

電話：072-654-1414（代）

FAX：072-654-0553

N-BASE（倉庫・保管）詳細ページ：

https://nagao-unsou.com/soukohokan/