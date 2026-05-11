「サッポロ 飲みごたえ＜超無糖＞ シークヮーサー」5月12日(火)数量限定発売

サッポロホールディングス株式会社

サッポロビール(株)は「サッポロ 飲みごたえ＜超無糖＞ シークヮーサー」を5月12日(火)に全国で数量限定発売します。



3月17日(火)に発売した「サッポロ 飲みごたえ＜超無糖＞」ブランド(注1)から、第1弾となる限定品が登場します。本商品は、果実のビターな味わいを凝縮して作った“プレミアムピールエキス”と、「超無糖(100ml当たり糖類0.1g未満を超無糖としています)」仕様による“飲みごたえ”はそのままに、シークヮーサーならではの酸味と苦みによる奥深い味わいが特長の商品です。



パッケージは、ブルーの背景を採用することで初夏の爽やかさを演出するとともに、3つの背景でそれぞれ「シークヮーサーの美味しさ」「プレミアムピールエキスの品質の良さ・複雑味」「サワーとしての爽快感」を表現しています。また、シークヮーサーの果実を断面ととともに描くことでみずみずしさと美味しさを直感的に伝えます。



当社は今後も「お酒」の新しい価値を提案し、お客様の食中酒ニーズにお応えしていくとともに、新たな市場を創造することでRTD(注2)市場の活性化に貢献します。

(注1) https://www.sapporobeer.jp/news_release/0000018331/

(注2) Ready to Drink の略。栓を開けてそのまま飲めるアルコール飲料

■「サッポロ 飲みごたえ＜超無糖＞ シークヮーサー」商品概要

1.商品名

サッポロ 飲みごたえ＜超無糖＞ シークヮーサー



2.パッケージ

350ml缶、500ml缶



3.品目

スピリッツ(発泡性)



4.アルコール分

5％



5.純アルコール量

350ml缶：14g、500ml缶：20g



6.発売日・地域

2026年5月12日(火)・全国



7.参考小売価格

350ml 缶：164円、500ml缶：223円 ※いずれも税抜価格



8.デザイン特長

・「シークヮーサーの美味しさ」「プレミアムピールエキスの品質の良さ・複雑味」「サワーとしての爽快感」を3つの背景で表現。

・ブルーの背景で、初夏の爽やかさを表現。

・シークヮーサーの果実を断面ととともに描くことでみずみずしさと美味しさを直感的に表現。



9.中味特長

・酸味と苦みが特長のシークヮーサー本来が持つ、奥深い味わい。

・果実のビターな味わいを凝縮して作った“プレミアムピールエキス”を使用。

・甘さを削ぎ落した「超無糖(100ml当たり糖類0.1g未満を超無糖としています)」仕様。

■サッポロ 飲みごたえ＜超無糖＞ブランドについて

甘くないビターな飲みごたえで、しっかり満足できる1杯目にぴったりなサワー。果実のビターな味わいを凝縮して作った“プレミアムピールエキス”を採用し、さらに「無糖(100ml当たり糖類0.5g未満」ではなく「超無糖(100ml当たり糖類0.1g未満を超無糖としています)」に仕上げることで、果実の味が際立つ奥深い“飲みごたえ”を実現しています。

ブランドサイト：https://www.sapporobeer.jp/nomigotae_tyomutou/