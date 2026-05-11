ディズニー「ミッキー＆フレンズ」をあしらった炭酸ガスパック『エニシーグローパック Fantasy』数量限定発売

リズム株式会社

スキンケアブランド「enisie（エニシー）」シリーズを展開するリズム株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：奥村誠）は、ディズニー「ミッキー＆フレンズ」をパッケージに採用した限定デザインの炭酸ガスパック『エニシーグローパック Fantasy』を数量限定で発売いたします。

全国のエステサロン・理美容室・美容クリニックなどで取り扱われている炭酸ガスパック「エニシーグローパック」から特別モデルが登場。ミッキー＆フレンズのキャラクターをあしらった限定パッケージを採用するとともに、今回の限定パックのために開発された特別処方を採用し、スキンケアの時間をより楽しく、心弾む特別なひとときへと変えてくれます。

限定パックのため開発された特別処方

『エニシーグローパック Fantasy』は、美容サロン専売品として展開されている炭酸ガスパック「エニシーグローパックPRECIOUS」をベースに、今回のパックのために特別処方として、乳酸桿菌／乳発酵液（牛乳）、レモン果実エキス、セイヨウミザクラ果実エキス、カカオエキスなどの整肌成分を配合し、エニシーグローパックシリーズならではの炭酸ガスパック技術とともに、肌をすこやかな状態へ導きます。

※本製品における各成分は、すべて整肌成分として配合しています。

限定パッケージデザインについて

パッケージには、ミッキー＆フレンズのキャラクターをあしらった特別デザインを採用。

手に取った瞬間から心がときめき、スキンケアの時間をさらに楽しく彩る限定パッケージです。

オリジナルステッカー（全3種）をランダム封入

本商品には、「ミッキー＆フレンズ」デザインのオリジナルステッカー（全3種）を1枚ランダムで封入。

どのステッカーが入っているかは開封してからのお楽しみ、コレクションとしてもお楽しみいただける特別仕様です。

公式ECサイト購入者限定キャンペーン

リズム公式ECサイトにて『エニシーグローパック Fantasy』をご購入いただいた方を対象に、限定トートバッグが当たるキャンペーンも企画中。

詳細は決定次第、リズム公式サイトにて順次お知らせいたします。

『エニシーシリーズ』について

『エニシーシリーズ』は、「肌リズム」を整えるという独自のコンセプトに基づき、炭酸ガスの力を最大限に活用したスキンケアシリーズです。

発売以来、その確かな手応えから全国のプロフェッショナル（エステサロン）を中心に厚い信頼を獲得し続け、多くの美容愛好家からも選ばれ続けています。

リズム株式会社について

リズム株式会社は、 スキンケアブランド『エニシーシリーズ』をはじめ、業務用美容機器など多彩なブランド開発で、全国のエステサロン、 美容室、美容クリニックを中心に絶大な支持を受けています。リズムブランドは常識にとらわれず、 常に独創的な発想の製品を研究開発することをモットーに、関わる全ての皆様に「美」を通して、 愛をお届けしています。

＜『エニシー グローパック Fantasy』製品情報＞

エニシー グローパック Fantasy／5回分

通常価格 12,100円（税込）

セット内容：［1料］粉末4g×5包、［2料］ジェル40g×5包／スパチュラ1本／オリジナルステッカー1枚（全3種ランダム）

＜発売情報＞

5月18日(月)発売開始

美容サロン、リズム公式ECサイトにて販売

＜会社概要＞

会社名 ：リズム株式会社

所在地 ：〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島1-1-12堂島リバーフォーラム3F

代表者 ：奥村誠

URL ： https://rhythm-rhythm.co.jp/

事業内容：化粧品・美容商材・卸売業・美容コンサルタント・化粧品通信販売・エステティック

サロンの運営・OEM事業