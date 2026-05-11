株式会社リィ、半年間で7つの外部評価を獲得。事業・組織・人のすべてで、成果があらわれる。

株式会社リィ

「You Move, Move You. からだを動かせば、すべてが動き出す。」を掲げる株式会社リィ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：廣瀬あゆみ、以下Lii）は、2025年度から2026年4月にかけて、事業の革新性から、独自の社内文化、ウェルビーイングまで、多角的な視点で7つの受賞・認定をいただきました（一部、既報分を含む）。

今回の受賞・認定は、Liiの哲学である「からだを動かせば、すべてが動き出す」が、事業の成長、独自の社内施策、そして多様な働き方のすべてにおいて実を結んだ成果であると考えております。

2025～2026年度の主な評価・認定実績

スタートアップワールドカップ2026 名古屋予選 優勝（主催者公式発表(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000195.000044738.html)）

CNBベンチャー大賞2025 中部経済産業局長賞（公式サイト(https://www.cnb.gr.jp/activities/venture.html)）

J-Startup CENTRAL 第6期 認定（公式サイト(https://central-startup.jp/blog/introduce/j-startup-central_introduce/)）

キャリアオーナーシップ経営 AWARD 2026 優秀賞（中小企業の部）（受賞者一覧(https://co-consortium.persol-career.co.jp/com-award/awardwinner/index.htmlhttps://co-consortium.persol-career.co.jp/com-award/awardwinner/index.html)）

経済産業省後援。福祉業界に根強い「献身性依存モデル」を転換し、RBCや面接官オーディション、社内公募など独自の仕組みで「安心を土台に挑戦を最大化する循環」を設計している点が高評価。離職率低下・売上約11倍・育休復職率100%など、明確な成果とともに評価されました。

健康経営優良法人 2026 認定（認定法人一覧(https://kenko-keiei.jp/houjin_list/)） 経済産業省・日本健康会議が認定。運動機会の増進をはじめ、長時間労働対策・メンタルヘルス・育児両立支援など、すべての必須要件に適合。Liiならではの運動を軸にした健康経営が認められました。

Forbes JAPAN WOMEN AWARD 2025 TOP100入賞（Forbes掲載記事(https://forbesjapan.com/articles/detail/85259?module=article_related)） 国内上場・未上場企業を対象に、ダイバーシティ・労働環境・パフォーマンス生産性などを評価する同アワードにおいて、国内TOP100社に選出されました。

月刊総務「総務アワード」 審査員特別賞（審査結果(https://award.g-soumu.com/results)） 総務部門が主導し、急拡大を続ける全国拠点へランダムに訪問する「ダーツの旅」施策が受賞。経費申請差戻し率を業界平均20%超から10%へ改善するなど成果も明確で、現在はスタジオ同士の自発的な訪問にも広がるなど、全社的な文化として定着しています。

私たちの思想：今より1分、多く動く。

Liiが何より大切にしているのは、「今より1分でも多く運動すれば、人生はもっとおもしろくなる」という確信です。かつては生きることそのものが運動でしたが、現代は意識しなければ動かない時代です。だからこそ、私たち自身がまず「1分でも多く動く」ことを楽しみ、その活気を事業を通じて広げていきたいと考えています。

多様なアワードへの挑戦は、この想いを自社で体現し、客観的な指標で測定し続けるためのプロセスでした。仕事も健康も、頭で考える前にまず「からだ」を動かしてみる。その一歩が、呼吸を変え、視線を変え、景色を変えていく。

今回の受賞・認定は、規模や領域を問わず「自ら動くこと」が、組織の活力と事業の成長に直結することを少しずつ証明してきた結果であり、哲学を信じて自ら動き続けてきた社員たちの体現そのものです。事業が加速する今だからこそ、運動を原動力としたLiiならではの組織文化を磨き上げ、名古屋から世界へとLiiの活気を広げてまいります。

株式会社リィ（Lii Inc.）について

効率化の果てに運動が失われた「文明の矛盾」に警鐘を鳴らし、人が本来持つ身体活動の喜びの再創造を目指しています。「You Move, Move You.」を合言葉に、児童発達支援「Lii sports」をはじめとする事業を通じて、世界中に良質な運動機会を届けています。

【会社概要】

会 社 名： 株式会社リィ（Lii Inc.）

代 表 者： 代表取締役 CEO 廣瀬 あゆみ

設 立： 2018年11月1日

所 在 地： 愛知県名古屋市昭和区御器所通3丁目8-1 御器所セントラルビル3A

事業内容： 児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業、教育事業、フィットネス事業、コマース（物販）事業

Webサイト： https://liistyle.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社リィ 広報 担当：横山

TEL：090-5944-9538 / MAIL：lii_pr@liistyle.co.jp