2026年5/23（土）、24（日）美味しい肉料理が、今年も馬事公苑 けやき広場に集結！ 雑誌『世田谷ライフ』が、肉をテーマにしたイベントを開催。 応援で「世田谷ベストエール・ミート」を決めよう！

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株式会社EDITORS


2002年創刊のエリア情報誌『世田谷ライフ』（発行：株式会社EDITORS）が昨年も開催した本イベント。2回目となる今年は「SETAGAYA LIFE SELECTION -肉の章」と名前を改め、開催期間を拡大し、さらに多彩な肉料理を集めました！



開催の背景


世田谷に特化した地域情報誌『世田谷ライフ』。世田谷をこよなく愛する編集部は、「もっと世田谷の魅力に気づいてもらいたい」という強い想いで、創刊から取材や編集を行ってきました。


その想いを形にしたこれまでのイベントは、地域の皆さまの温かい応援により、世田谷グルメの魅力を再認識する機会となりました。



今回の「SETAGAYA LIFE SELECTION -肉の章」は2日間開催へとスケールアップし、世田谷が誇る肉料理の名店を一堂に集めます。イベントの"応援制度”で、みんなで世田谷の名物を共有し、『世田谷ライフ』が全国へと発信します！



本イベントの「応援制度」とは？


「世田谷ベストエール・ミート」は、皆さまの応援（投票）で決定します。


応援はイベント開催前とイベント当日に行われます。イベント開催前は、特設HPより応援（投票）が可能です。「好きなお店の肉料理がある！」という方は、ぜひ応援をお願いいたします。



イベント当日は、会場内にて応援（投票）ができます。実際に食べてみて「美味しい！」と思った肉料理を応援してください！



【応援はこちらから！】


https://setagayalife.editorsinc.jp/setagaya-life-selection







イベント詳細


◆開催概要

イベント名：SETAGAYA LIFE SELECTION -肉の章


場所：馬事公苑 けやき広場


住所：東京都世田谷区上用賀2-3-4


日程：2026年5月23日（土）、24日（日）※雨天決行、荒天中止


時間： 11:00～19:00


入場料：無料


ブース数：23店舗予定（フード、ドリンク、世田谷みやげ、協賛企業）


主催：株式会社EDITORS（世田谷ライフ事業部）


後援：世田谷区、公益財団法人 世田谷区産業振興公社、世田谷まちなか観光交流協会、世田谷区商店街連合会、商店街振興組合 上野毛商和会


◆参加店

世田谷区内でお店を営む店舗が提供する肉料理は、牛タンやステーキなどの定番から、もつ焼きやカツサンドまで個性あふれるラインナップです。 また、肉料理と合うアルコールなどのドリンク、世田谷とのかかわりを感じられる「世田谷みやげ」も登場します。




肉料理を提供する世田谷区内の出店店舗（50音順）：１.GRILL＆DINING 用賀倶楽部／２.池尻 浅野／３.キクヤ 三軒茶屋／４.台湾チャイニーズ 天々厨房／５.玉川精肉店／６.トミナガオリジナルデリカッセン／７.Faa sai／８.beet eat／９.もつ焼 たいじ／１０.焼肉酒場しろくろ

◆子どもも楽しめる催しも！

スフィーダ世田谷FCによるキックターゲット※写真はイメージです

ペッパーゼロさんによるパフォーマンス※写真はイメージです

本イベントでは、大人はもちろん、子どもも一緒に楽しめるコンテンツを多数ご用意しています。



■バルーンアート
　MOTOさんによるバルーンアート


■大道芸
　ペッパーゼロさんによるパフォーマンス


■フォトブース
　『世田谷ライフ』で連載中のモデル・小野千恵子さんによる、ワンちゃんと一緒に撮影できるフォトブース


■キックターゲット（サッカー）
　世田谷を拠点に活動する女子サッカーチーム「スフィーダ世田谷FC」によるキックターゲット


■シュートチャレンジ（バスケットボール）
　世田谷などを拠点に活動するプロバスケットボールチーム「アースフレンズ東京Z」によるシュートチャレンジ


※一部コンテンツは有料です。
※コンテンツ内容は変更になる場合があります。



ご家族みなさまで、ぜひお越しください。




◆特設サイト・SNS


イベントの詳細や応援は特設HPをご確認ください。また、イベントに関する最新情報は、公式Instagramにてご案内いたします！こちらもぜひフォロー・追加してお待ち下さい。



【イベント特設サイト】


https://setagayalife.editorsinc.jp/setagaya-life-selection



【世田谷ライフInstagram】


https://www.instagram.com/setagayalifemagazine/




雑誌『世田谷ライフ』とは？




2002年に創刊。東京23区の中で最大面積と最多人口を誇る「世田谷」にスポットを絞り、世田谷に住む人、世田谷で働く人、世田谷を愛する人に向けて、23年にわたり情報を届けている、地域密着型のライフスタイルマガジンです。世田谷区を中心とした書店、コンビニなどで販売されており、広く親しまれています。厳選したグルメを中心に、歴史やカルチャー、お出かけスポットなど幅広いテーマの情報を取り扱っています。



〈本件に関するお問い合わせ〉


株式会社EDITORS 世田谷ライフ事業部


〒158-0096 東京都世田谷区玉川台2-17-16 2F


TEL：03-6447-9441


MAIL：setagayalife-mag@editorsinc.jp


世田谷ライフ公式HP


https://setagayalife.editorsinc.jp/


世田谷ライフ 公式Instagram


https://www.instagram.com/setagayalifemagazine/


株式会社EDITORS ホームページ


http://editorsinc.jp/