【かき氷390円～】どんどん亭で夏を先取り!!かき氷はじめました!!大好評だった辻利茶舗コラボの″本格抹茶かき氷″を含めた全6種類を5/12(火)から販売開始!!
Miコーポレーション株式会社（本社：福岡市博多区、代表取締役社長：松石崇志）が運営する“お好み焼専門店どんどん亭”は、株式会社辻利茶舗 （本社：福岡県北九州市、代表取締役社長：辻 史郎）の運営する創業1860年の老舗"辻利茶舗” とのコラボレーション商品『<辻利茶舗> 本格抹茶かき氷』を、2026年5月12日(火)よりどんどん亭全店で期間限定で販売いたします。
前回大好評だった「どんどん亭」× 「辻利茶舗」 のかき氷が、今年も夏の代表デザートとして登場しました。
<辻利茶舗>本格抹茶かき氷
<辻利茶舗>本格抹茶かき氷
夏にぴったりの爽やかで深みのある抹茶風味と、あずきの程よい甘さ、そして栗の甘露煮の優しい味わいが絶妙なバランスで楽しめるかき氷となっております。
その他にも今年の「かき氷」は、新メニューの果実たっぷり贅沢シリーズ「贅沢イチゴ氷」「贅沢マンゴー氷」の2種類と、気軽に楽しめる定番メニューはお子様から大人まで大人気のフレーバー「イチゴ」「マンゴー」「ブルーハワイ」の3種類、計6種類のラインナップで登場します。
定番かき氷からちょっとリッチな贅沢かき氷まで、どんどん亭で一足早く夏を感じられるかき氷をお楽しみください。
贅沢イチゴ氷
贅沢イチゴ氷
「甘みと品のよい酸味バランスに加えて果肉たっぷりジューシー」
いちご本来の果肉や甘みをぎゅっと凝縮した一品を心ゆくまで愉しめる、いちご好きのためのかき氷です。
贅沢マンゴー氷
「南国の甘みと豊かな香りが際立つ、まったり甘いトロピカルな果実感」
初夏に旬を迎えるフルーツの代表格の「マンゴー」をたっぷり使用した、夏を感じていただきつつ涼を得ることができるかき氷です。
贅沢マンゴー氷
みるくイチゴ氷
みるくイチゴ氷
「みんなに愛されるかき氷の大定番」
イチゴシロップをたっぷりとかけた甘酸っぱい味わいを楽しめるいちごフレーバーです。
みるくマンゴー氷
「常夏感を思わせるマンゴーの風味」
甘さと爽やかさが絶妙な味わいのマンゴーフレーバーです。
みるくマンゴー氷
みるくブルーハワイ氷
みるくブルーハワイ氷
「清涼感を味わえるブルーな見た目」
パッションフルーツ風味のトロピカルな味わいが南国を感じさせるフレーバーです。
【商品概要】
■商品名、価格(税込)
<辻利茶舗>本格抹茶かき氷：590円
贅沢イチゴ氷：590円
贅沢マンゴー氷：590円
みるくイチゴ氷：390円
みるくマンゴー氷：390円
みるくブルーハワイ氷：390円
■販売期間
2026年5月12日(火)～なくなり次第販売終了
※販売期間は店舗の在庫状況により異なります。
■販売店舗
どんどん亭全店（46店舗）
※写真は全てイメージです。
※一部店舗では販売商品、販売時間、販売価格が異なります。
※期間限定メニューにつき、商品がなくなり次第販売終了とさせていただきます。
＜どんどん亭＞46店舗一覧
大分県 フリーモールわさだ店(https://www.dondontei.com/shop/festa-wasada-oita/) / フレスポ春日浦店(https://www.dondontei.com/shop/frespo-kasugaura-oita/) / 別府店(https://www.dondontei.com/shop/beppu-oita/) / 中津店(https://www.dondontei.com/shop/nakatsu-oita/)
山口県 宇部店(https://www.dondontei.com/shop/ube-yamaguchi/) / 周南久米店(https://www.dondontei.com/shop/shunan-yamaguchi/) / 新下関店(https://www.dondontei.com/shop/shimonoseki-yamagushi/)
熊本県 大津店(https://www.dondontei.com/shop/oodu-kumamoto/) / 荒尾店(https://www.dondontei.com/shop/arao-kumamoto/) / 浜線バイパス店(https://www.dondontei.com/shop/hamasenbypass-kumamoto/) / 飛田バイパス店(https://www.dondontei.com/shop/hidabypass-kumamoto/) / 八代店(https://www.dondontei.com/shop/yatsushiro-kumamoto/)
福岡県 月隈店(https://www.dondontei.com/shop/tsukiguma/) / 柏の森店(https://www.dondontei.com/shop/kayanomori-fukuoka/) / 那珂川店(https://www.dondontei.com/shop/nakagawa-fukuoka/) / 行橋店(https://www.dondontei.com/shop/yukuhashi-fukuoka/) / 大野城店(https://www.dondontei.com/shop/onojo-fukuoka/) / 宇美店(https://www.dondontei.com/shop/umi-fukuoka/) / 天神大名店(https://www.dondontei.com/shop/tenjin_daimyo/) / 城南店(https://www.dondontei.com/shop/jonan-fukuoka/) / ブランチ福岡下原店(https://www.dondontei.com/shop/branch_fukuoka_shimobaru/) / 直方店(https://www.dondontei.com/shop/nogata-fukuoka/) / 柳川店(https://www.dondontei.com/shop/yanagawa-fukuoka/) / 甘木店(https://www.dondontei.com/shop/amagi-fukuoka/) / くりえいと宗像店(https://www.dondontei.com/shop/create-munakata-fukuoka/) / シュロアモール筑紫野店(https://www.dondontei.com/shop/s-mall-chikushino-fukuoka/) / 古賀花見店(https://www.dondontei.com/shop/koga-hanami-fukuoka/) / 三ヶ森店(https://www.dondontei.com/shop/sangamori-fukuoka/) / 曽根バイパス店(https://www.dondontei.com/shop/sonebypass-fukuoka/) / 陣山店(https://www.dondontei.com/shop/jinyama-fukuoka/) / 門司店(https://www.dondontei.com/shop/moji-fukuoka/) / 八幡本城店(https://www.dondontei.com/shop/yahatahonjo-fukuoka/) / 小倉蒲生店(https://www.dondontei.com/shop/kokuragamou-fukuoka/) / 八幡穴生店(https://www.dondontei.com/shop/yahataanou-fukuoka/) / 小倉熊本店(https://www.dondontei.com/shop/kokurakumamoto-fukuoka/) / 小倉西港店(https://www.dondontei.com/shop/kokuranishiminato-fukuoka/) / 小倉セントシティ店(https://www.dondontei.com/shop/saintcity-kokura-fukuoka/) / 八女店(https://www.dondontei.com/shop/yame-fukuoka/) / 津福店(https://www.dondontei.com/shop/tsubuku-fukuoka/)
長崎県 諫早店(https://www.dondontei.com/shop/isahaya-nagasaki/) / 大村店(https://www.dondontei.com/shop/omura-nagasaki/) / 佐世保大和町店(https://www.dondontei.com/shop/yamatochou-sasebo/)
佐賀県 鳥栖バイパス店(https://www.dondontei.com/shop/tosubypass-saga/) / 唐津店(https://www.dondontei.com/shop/karatsu-saga/) / 鍋島店(https://www.dondontei.com/shop/nabeshima-saga/) / 佐賀兵庫店(https://www.dondontei.com/shop/hyogo-saga/)
■会社概要
商号 ： Miコーポレーション株式会社(https://www.matsuishi.com/)
設立 ： 1970年3月
代表者 ： 代表取締役社長 松石崇志
所在地 ： 福岡県福岡市博多区山王1丁目1番34号
事業内容： お好み焼き専門店「どんどん亭」(https://www.dondontei.com/)の経営
ファーストフード店「ドンドン・どんどんまるや」(https://www.matsuishi.com/business/dondon_maruya/)の経営
焼き鳥・水炊き・かしわ飯が楽しめる店「トリヤマルハチ」(https://www.toriya-08.com/)の経営
URL ： https://www.matsuishi.com/ (Miコーポレーション株式会社WEBサイト)
▽「どんどん亭」公式X(@dondontei_PR)
https://twitter.com/dondontei_PR/(https://x.com/dondontei_PR/)
▽「どんどん亭」公式instagram
https://www.instagram.com/dondontei_pr/