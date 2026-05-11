オーストラリアのデザイン哲学と、コアラマットレスの至福の寝心地を一台に。「コアラソファーベッド BYRON」 5月18日（月）発売

Koala Sleep Japan 株式会社クールカクタス（クラシックライン）219,900円（税込み） オーシャンソルト（プレミアムライン）239,900円（税込み）

コアラジェイピー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：ルスラン・プソノク）は、2026年5月18日（月）に「コアラソファーベッド BYRON」を発売いたします。オーストラリアのビーチリゾート、バイロンベイに息づく「飾らない贅沢」をテーマに、日本の住空間に最適なサイズ感、洗練されたデザイン、そしてマットレスメーカーならではの本格的な寝心地を一台で実現した新作ソファーベッドです。限られたスペースを有効に使いながら、最高の眠りも手に入れたい。現代のライフスタイルにふさわしい「新しいくつろぎの形」を追求しました。なお、コアラ青山ストア（東京都港区）では、発売に先駆け5月12日より先行展示を開始いたします。

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※コアラスリープジャパン株式会社は、2026年2月より社名をコアラジェイピー株式会社に変更しました。

■いつもの場所が、いちばん好きな場所になる

ソファーとしての理想のプロポーションを際立たせるのは、織りなす糸から厳選したビスポークテキスタイル。月明かりのように穏やかな「ルナーグロー」や高原の朝を思わせる「クールカクタス」に加え、プレミアムラインには「オージーモス」と「オーシャンソルト」を用意。合計4色のラインナップと上質な佇まいが、大切なゲストには最高の休息を、日々の暮らしには豊かな時間を届けます。

ルナーグロー（クラシックライン）219,900円（税込み）オーストラリアの雄大な自然からインスパイアされたカラーリングは全4種類

■厚さ15cmのマットレスによる上質なくつろぎ

コアラソファーベッド BYRONのもうひとつの特徴は、ソファーベッドの既成概念を塗り替えるほどの快適な寝心地です。マットレスと同じ独自開発素材「クラウドセル(R)フォーム」を採用することで、マットレスメーカーならではの上質な質感を実現しました。座面を手前に広げるだけで、ソファーから瞬時にベッドへ。驚くほど軽やかな操作感です。背面には枕やブランケットが収納できるストレージを配置。さらに、工具不要の設計は組み立ても解体もスムーズ。模様替えや引っ越しの際も安心です。

オージーモス（プレミアムライン）239,900円（税込み）

コアラソファーベッド BYRON（３.5人掛け／クイーン）

・サイズ：W209 x H84cm x D103cm（ベッド時163.5cm）

・価格：クラシックライン：ルナーグロー/ クールカクタス 219,900円（税込み）

リュクスライン：オージーモス/ オーシャンソルト 239,900円（税込み）

■コンパクトソファーベッドの選び方と狭い部屋でも快適に暮らすコツ

「ソファーを置きたいけれど、大きなベッドで部屋が埋まってしまうのは避けたい」という悩みは、限られたスペースでの家具選びに共通する課題です。コアラ公式ブログでは、上級睡眠健康指導士の資格を持つ社員が、搬入経路やサイズの測り方から、タイプ別のメリット・デメリットまで詳しく解説。スペースを有効に活用し、失敗しない家具選びを専門的な視点でアドバイスします。

■公式ブログ：https://koala.com/ja-jp/blog/bedding/compact/

■120日間トライアル

コアラ(R)︎なら商品（一部を除く）を120日間ご自宅でじっくりお試しいただけます。使ってみて合わない場合は、全国どこでも無料で返品＆返金可能。日本のどこに暮らしていても、心地よくぐっすり眠ってほしい。そんなコアラの気持ちをお届けします。※ 離島への配送は行っておりません

■詳細は公式HPにて：https://jp.koala.com/pages/120-night-trial

■コアラ(R)︎について

睡眠不足の日本人には「スリパ」が重要！

OECD加盟33カ国の中で、最も睡眠時間が短い日本。* 睡眠不足は毎日のパフォーマンス低下につながります。2015年にコアラは、オーストラリアでD2C（メーカー直販）のビジネスモデルを採用する寝具・家具ブランドとして誕生しました。2017年の日本進出以降は徹底したリサーチのもと、スリパ（スリープパフォーマンス＝睡眠の質）を高めるマットレスの開発を続けています。

その甲斐あって2024年9月には、商品比較サービスのマイベストで「高反発マットレスのおすすめ人気ランキング」と「低反発マットレスのおすすめ人気ランキング」で「オリジナルコアラマットレス」がNo.1をW受賞。同年10月には旧モデルのノウハウを基に「コアラマットレス(R) PLUS」と「コアラマットレス(R) SUPREME」の発売を開始。さらに2025年11月には「オリジナルコアラマットレス」が「mybest AWARD 2025」を受賞しました。これらすべての商品には、オーストラリアの美しい自然から着想を得たシンプルで洗練されたデザインが施されています 。

また「もっと健康的でもっと幸せな住環境をつくること」の企業目標の下、世界自然保護基金（WWF)へ150万豪ドル以上を寄付し、絶滅危惧種のコアラなどの保護に貢献しています。日本では、南西諸島に生育する固有種であるアマミノクロウサギ、ミヤコカナヘビの保護にも役立てられています。

*経済協力開発機構（OECD）による2021年版調査

コアラマットレス(R)︎ - 日本の寝室に革命を起こす

顧客中心の商品開発にD2C（メーカー直販）を組み合わせることで自宅にいても注文可能。さらに充実のカスタマーサービス、最短翌日配送、120日間まで返品・返金対応で購買体験に変革をもたらしています。

1% FOR THE PLANET

健康な地球を創るために資金援助することを誓約したビジネスのネットワークを構築し、その活動を支援、促進することがミッションです。

https://onepercentfortheplanet.org/

世界で数多くの賞を受賞

過去1年間にmybestが比較検証をおこなった家電コスメ、金融・サービスなどの合計16,000点以上の商品・サービスの中から選出した、40のベストバイ商品に贈られる「mybest AWARD 2025」を、オリジナルコアラマットレスが受賞しました。このほか、コアラ製品は、世界で数多くの賞を受賞しています。

https://koala.com/ja-jp/awards