両片想いが切ない、じれ甘ロマンス。webtoonスタジオstudio73の新作『氷の聖女は一途な騎士の熱情をまだ知らない』配信開始！

株式会社ウェイブ

株式会社ウェイブ（本社：東京都豊島区、代表：関口航太）が運営するwebtoon制作スタジオ『studio73』は、めくるめく恋愛ドラマが楽しめる少女向けwebtoonレーベル「フラオト」より、新作『氷の聖女は一途な騎士の熱情をまだ知らない』の配信を本日5月11日（月）から開始いたしました。

国の祝福をもたらす舞を捧げる聖女・アンネリーゼ。…なのに彼女は“氷の聖女”と蔑まれていた――。父の策略で他の候補者が傷つき、彼女だけが全罪を背負わされる。それでも国のため、孤独に舞い続けていた。しかし子供を救って足を痛め、聖女の資格と王子との婚約を失う。絶望の中、新たな嫁ぎ先に命じられたのは――密かに想い続ける騎士・エルヴェだった。だが、二人の結婚を邪魔しようと、再び彼女を陥れる魔の手が静かに忍び寄る…。さらなる波乱が迫る中、エルヴェもまた、彼女に対して底知れぬ想いを秘めていて――！？

本作品は、本日より電子コミック配信サービス『LINEマンガ』『ebookjapan』『ComicFesta』にて配信を開始しました！

作品情報

＜作品名＞

氷の聖女は一途な騎士の熱情をまだ知らない

原 作：染井由乃

脚 本：みきしろ辰巳

演 出：Turtle

作 画：花緑

ジャンル：ロマンスファンタジー

レーベル：フラオト

＜作品ページ＞

▼LINEマンガ

https://app-manga.line.me/app/periodic/S160505?_appstore=0

▼ebookjapan

WEB：https://ebookjapan.yahoo.co.jp/stories/160505/

APP：https://ebookjapan.yahoo.co.jp/rd/shareLink/?serialStoryId=160505

▼ComicFesta

https://comic.iowl.jp/titles/244460/volumes

＜担当編集からのコメント＞

本作は、両片想いゆえのすれ違いと、静かに熱を増す溺愛が胸を締めつける作品です！

二人の愛を邪魔するヒールの陰謀と誤解の中で、

それでも手を取り合う二人のじれ甘ロマンスをぜひ最後まで見届けてください。

webtoon制作スタジオ「studio73」概要

電子コミック市場において10年以上の実績を持つ株式会社ウェイブが設立したwebtoon制作スタジオ。ウェイブが持つ「作品の分業制作ノウハウ」や「映像化を見据えた制作環境」「海外配信実績」などを活用し、世界で拡大しているwebtoon市場に日本から新たな価値を届けてまいります。

オフィシャルページ：https://studio73.jp/

公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/studio73_info

協業について

studio73では、作品の協業制作やドラマ化などのメディアミックスのご相談を歓迎しております。

協業などのお申し出窓口：studio73@wwwave.jp

株式会社ウェイブ

株式会社ウェイブは「IT×コンテンツで世界にまだない感動を創る」「エンターテインメントだからできる世界・表現を追求する」をミッションに掲げる、デジタルエンターテインメント企業です。

電子コミックの製作と電子コミック配信サービス「ComicFesta」の運営を始め、アニメーションレーベル「デレギュラ」によるアニメ製作と、アニメ配信サービス「AnimeFesta」も展開。

さらに海外向け電子コミック配信サービス「Coolmic」やアニメ配信サービス「OceanVeil」によるグローバル展開に加え、新規事業にも積極的に参入し、エンターテインメントの可能性を追求しています。

企業名：株式会社ウェイブ（WWWave Corporation）

代表者：代表取締役 関口 航太

所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 15F

設 立：2010年4月9日

資本金：7,300万円

ＵＲＬ：https://wwwave.jp/