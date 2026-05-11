【その場で当たる！】5,000名様にヘアケア現品引換クーポン！SOLA WEATHER CARE Xフォロー＆リポストキャンペーン

株式会社ヴィークレア

全天候型ヘアケアブランド「SOLA WEATHER CARE（ソラ ウェザーケア）」が、全国発売※を記念し、2026年5月11日(月)よりSOLA WEATHER CARE公式Xにて、5,000名様に[シャンプー＆ヘアトリートメント現品（モイスト・リペアいずれか）の無料引換クーポン]が当たるキャンペーンを開催します。

※一部取り扱いのない地域・店舗があります。

＜SOLA WEATHER CARE公式X＞

https://x.com/sola_officialJP

◼︎キャンペーン概要

■賞品／当選者数：

SOLA WEATHER CAREの以下いずれかのセットの無料引換クーポン：5,000名様

・クリスタル モイストタイプ シャンプー＆ヘアトリートメントセット

・クリスタル リペアタイプ シャンプー＆ヘアトリートメントセット

■抽選参加・引換期間：

2026年5月11日(月) ～ 5月24日(日)

■抽選参加方法：

- SOLA WEATHER CARE公式Xアカウント(@sola_officialJP(https://x.com/sola_officialJP))をフォロー＆対象のキャンペーン投稿を期間内にリポストで応募完了- 即時抽選結果がリプライで届く- 当選者様にはDMでクーポンURLが送られる

＜SOLA WEATHER CARE公式X＞

https://x.com/sola_officialJP

※公式Xアカウントは「@sola_officialJP(https://x.com/sola_officialJP)」のみです。

それ以外は当社とは関係ございません。

公式Xアカウント(@sola_officialJP(https://x.com/sola_officialJP))以外のアカウントからの投稿・DMにはご注意ください。

※DMは当選者の方のみにご送付とさせていただきます。

■引換方法・対象店

対象店舗の売り場にて引換え対象商品(モイストタイプまたはリペアタイプ）商品をレジまでお持ちいただき、会計時にクーポンバーコードをご提示ください。

※公式EC・対象外のチェーンおよび引き換え対象商品の取り扱いのない店舗ではご利用いただけません。在庫については各店舗にお問い合わせください。

※精算後の適用はできません。必ずご精算前にバーコードをご提示ください。

【対象チェーン】

※取扱商品、在庫状況は各店舗までお問い合わせください。

※一部お取り扱いのない店舗がございます

＜ウエルシアグループ＞

◼︎SOLA WEATHER CARE（ソラ ウェザーケア）について

- ウエルシア薬局- ハックドラッグ- 金光薬品- とをしや- ダックス- ハッピー・ドラッグ- よどやドラッグ- マルエドラッグ- コクミン- ふく薬品- スーパードラッグひまわり

SOLA WEATHER CARE（ソラ ウェザーケア）は、天候によって変化する髪の悩みに着目し、独自の“ウェザーケア処方”で外的ダメージから髪を守る、全天候型ヘアケアブランドです。“どんな天気でも、晴れツヤ髪に”をコンセプトに、紫外線・湿気などによる髪悩みに対応し、髪の芯から輝く理想のツヤ髪へと導きます。

日々の天気に左右されず、ツヤ髪になりたいすべての方へ。SOLA WEATHER CAREは、毎日をちょっと晴れやかにしてくれるヘアケアアイテムをお届けします。全国のドラッグストア、バラエティショップ※にて販売中！

※一部取り扱いのない店舗があります。

■SOLA WEATHER CARE公式サイト https://sola-weathercare.jp/

■ SOLA WEATHER CARE公式Instagram https://www.instagram.com/sola_official_jp/

■ SOLA WEATHER CARE公式X https://x.com/sola_officialJP

◼︎お問い合わせ

SOLA WEATHER CAREお問い合わせフォーム

https://www.vicrea.jp/contact.html