【川崎ブレイブサンダース×カーシーカシマ】ファン参加型の衣類回収イベントを開催

カーシーカシマ株式会社

ユニフォームの企画・製造・販売を手がけるカーシーカシマ株式会社（本社：栃木県佐野市、代表取締役社長：増田庸佑）は、B.LEAGUE所属のプロバスケットボールチーム「川崎ブレイブサンダース」が2026年2月7日（土）、8日（日）に開催したイベント「&ONE days」において、不要となった衣類の回収イベントを実施いたしました。

ファン参加型の衣類回収イベントを実施

回収イベントに参加するファンの様子

当日は多くのファンの皆さまにご参加いただき、約400着の衣類が回収されました。

サイズが合わなくなった衣類や着古した衣類など、ご家庭で不要となった衣類を多数お持ち込みいただきました。多くの子どもたちにもご参加いただき、ファンの皆さまとともに環境について考える機会となりました。

さらに会場では、回収イベントに加え、カーシーカシマが製作したアップサイクルグッズの展示も実施しました。不要となった衣類を廃棄するのではなく、リサイクル・再資源化することで生まれる価値について、実際のアップサイクル製品を通じてご紹介しました。

今後の取り組み

アップサイクルされた雑貨の一例

今回、皆さまから回収した衣類は、カーシーカシマにおいて新たなユニフォームの素材として再生される予定です。

また、アップサイクル素材を活用した「川崎ブレイブサンダース×カーシーカシマ」のオリジナルグッズの販売もしました。

本イベントを通じて、資源循環の重要性や、ものを大切にする意識をより身近に感じていただく機会になったと考えています。

今後とも両者は、様々な取り組みを通じて、環境に配慮した活動の推進に取り組んでまいります。

川崎ブレイブサンダースについて

B.LEAGUEに所属するプロバスケットボールクラブで、神奈川県川崎市をホームタウンとしています。地域に根差した活動やファンとのつながりを大切にし、さまざまな社会貢献活動や参加型の取り組みを展開しています。

https://kawasaki-bravethunders.com/

カーシーカシマについて

カーシーカシマ株式会社は、働く人を支えるユニフォームの企画・製造・販売を行っています。

環境に配慮した取り組みにも継続的に注力し、持続可能な社会の実現を目指しています。

https://www.karsee.com/