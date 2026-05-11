ラグジュアリー市場で″利益″を追求する、世界最高峰のホスピタリティ教育*を基盤にした、経営インフラとしての″AIエージェント″戦略

SEYMOUR INSTITUTE 株式会社アストンマーティンVANTAGEでプロモーションができます

富裕層顧客向けビジネスとテクノロジーで利益を追求する、ラグジュアリー戦略シンクタンク SEYMOUR INSTITUTE 株式会社（代表：太田真*、本社：東京都渋谷区広尾）は、ホスピタリティ産業に特化した利益を追求する「AIエージェント経営インフラ」モデルを実装します。金融国スイスの世界最高峰と評価されるホスピタリティ教育*とラグジュアリービジネスの調査を基盤に、富裕層市場における意思決定・顧客接点・収益設計を自律駆動させることで、市場や競争環境での優位性を築きます。

AIエージェント導入の最大セクターである金融サービス市場では、2025年のある調査で、77%の金融サービス幹部が、AIへの投資が初年度からプラスのROIをもたらしている、と回答しています**。

*ホスピタリティ及びラグジュアリーブランディング・マネージメント教育機関、Les Roches（スイス、現Les Roches大学 https://lesroches.edu/campuses/crans-montana/(https://lesroches.edu/campuses/crans-montana/)）卒業。2026年ホスピタリティ教育において世界第2位にランキング（https://www.topuniversities.com/university-subject-rankings/hospitality-leisure-management(https://www.topuniversities.com/university-subject-rankings/hospitality-leisure-management)）

**https://cloud.google.com/transform/new-research-shows-how-ai-agents-are-driving-value-for-financial-services(https://cloud.google.com/transform/new-research-shows-how-ai-agents-are-driving-value-for-financial-services)

ホスピタリティ産業向けAIエージェント経営インフラの実装イメージ

経営ダッシュボード、AIエージェント制御、ダイナミック価格、需要予測、ゲストインテリジェンス、AI先読みインサイト、AIコンシェルジュの機能を実装したブラウザ型デモ。

ホスピタリティ産業向けAIエージェント経営インフラの実装イメージ

AIエージェントだけで運営や収益が劇的に変わるものではありません。ソーシャルメディアやマーケティングなど既存の施策と併用し、今あるソフトとハードを最大限に活用するための支援ツールとして期待できます。AI導入の利点は、短期間で仮説を試し、素早く学び、反復することで不確実性のリスクを軽減しながら、実行可能なサービスへと磨き上げられる点にあります。

自社雇用と弊社の比較 例）地方で運営する富裕層顧客向けの宿泊施設

自社雇用の想定：40歳前後。宿泊業界でマネージャーとして主にオペレーション業務の経験。

自社雇用一人（会社負担45万円/月）と同額の弊社のアドバイザリー費用*を想定。

*時間報酬の場合は15,000円/時間～

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56649/table/43_1_f27dd796993dd9025fee060720d18d07.jpg?v=202605111052 ]

世界最高峰と評価されるスイスのラグジュアリーブランディング／ホスピタリティ教育機関「Les Roches（レ・ロッシュ）」 で、世界中から集まる富裕層ネイティブたちと共に学びながら培ったネットワークを基盤にする、プライベートバンク水準のパーソナライズド・クオリティのアシスタントを提供いたします。欧州のフットボールチームのオーナーでスイス在住の金融サービス企業創業の実業家から、アジアのフィンテック企業の若手起業家たちまで、富裕層の来日時のサポートも行ってきました。

お問い合わせ

https://www.seymour-inst.com/

SEYMOUR INSTITUTE 株式会社 について

富裕層顧客に向けたプレミアム金融サービスとホスピタリティに特化したラグジュアリーブランディングを提案します。世界最高峰のスイスのホスピタリティ経営教育の専門性と、プライベートバンク水準のラグジュアリー・ライフスタイルをサポートします。

国際的に高い評価を受けるチューリッヒ大学が毎年開講する、インターナショナル・サマー・スクールに参加する日本人学生に、助成金支援を行ってきました（2020年から2025年現在で計7名）。

ウェブサイト：https://www.seymour-inst.com