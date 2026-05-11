サッポロ生ビール黒ラベル「千葉ロッテマリーンズ缶」5月12日(火)数量限定発売

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール(株)は、サッポロ生ビール黒ラベル「千葉ロッテマリーンズ缶」を5月12日(火)に千葉県を含む1都8県にて数量限定発売します。



当社は大手ビールメーカーの中で唯一千葉県内に工場を有しており、1999年より「千葉ロッテマリーンズ缶」を限定販売することで、ファンの皆さまとともに同球団を応援してきました。



今年のデザインは、従来のキャラクター中心の表現から一新し、千葉ロッテマリーンズの球団ロゴとスローガンを大胆に配置したデザインを採用しました。

球団のブランドイメージを大切にしながら、サッポロビールと千葉ロッテマリーンズの一体感を表現しています。



当社は、本商品を通じて、ファンの皆さまとともに千葉ロッテマリーンズを応援し、地域の活性化に貢献できることを願っています。



■商品概要

1.商品名

サッポロ生ビール黒ラベル「千葉ロッテマリーンズ缶」

※中味は通常の黒ラベルと同じです。



2.パッケージ

350ml缶



3.発売日・地域

2026年5月12日(火)

千葉県・東京都・埼玉県・神奈川県・山梨県・茨城県・栃木県・群馬県・長野県

※一部お取り扱いのない店舗もございます。



4.参考小売価格

オープン価格



5.デザイン特長

・今年のデザインは、従来のキャラクター中心の表現から一新し、千葉ロッ テマリーンズの球団ロゴとスローガンを大胆に配置したデザインを採用しました。

・球団のブランドイメージを大切にしながら、サッポロビールと千葉ロッテ マリーンズの一体感を表現しています。



6.販売計画

13,000ケース(350ml×24本換算)



■「サッポロ生ビール黒ラベル」について

「サッポロ生ビール黒ラベル」は、1977年に「サッポロびん生」の名で誕生して以来、多くのお客様に愛され続けてきました。熱処理ビールが主役だった当時、生ビールの時代を切り開いた先駆け的商品です。麦のうまみと爽やかな後味の完璧なバランス、味や香りを新鮮に保つクリーミーな泡が特長で、何杯飲んでも飲み飽きない、ビール好きの大人たちに愛されるビールを目指しています。黒ラベルは「大人の☆生。」や「丸くなるな、☆星になれ。」をテーマに、大人たちが自分らしいビールを選ぶことができる喜びと、大人の自分を表現できる喜びを提供していきます。また、2019年より東京・銀座に「サッポロ生ビール黒ラベル」のフラッグシップビヤバー「サッポロ生ビール黒ラベル THE BAR」を構え、黒ラベルの世界観とともに、提供品質に徹底的にこだわった生のうまさを味わえる体験を提供しています。

サッポロ生ビール黒ラベル ブランドサイト：https://www.sapporobeer.jp/beer/

【消費者の方からのお問い合わせ先】

サッポロビール（株）お客様センター

TEL 0120-207-800