しゅふのための求人サイト「しゅふＪＯＢ」、テレビCMが関東・関西・中京に加えて、福岡エリアでも新たに放映開始！

株式会社ビースタイル ホールディングス

ビースタイルグループで求人サイト『しゅふＪＯＢ』を運営する株式会社ビースタイルメディア（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：石橋聖文）は、テレビCMを関東・関西・中京・福岡エリアで、2026年5月11日より放映開始いたしました。

▼関東・関西・中京・福岡エリア「しゅふとブーコ部長v2」勤務時間・日数篇15秒(https://www.youtube.com/watch?v=XSFJszo9lFo)[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=XSFJszo9lFo ]▼関東エリア「しゅふとブーコ部長v2」家チカ・在宅篇15秒(https://www.youtube.com/watch?v=OyxY8mA9ENo)[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=OyxY8mA9ENo ]▼中京・福岡エリア「しゅふとブーコ部長」シフト・勤務地・両立篇15秒(https://www.youtube.com/watch?v=jx3gKPf2MeM)[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=jx3gKPf2MeM ]

前作に引き続き、「しゅふＪＯＢ」の広報PR部長である、オリジナルキャラクター『ブーコ部長』が、仕事探しに悩む方をサポートするストーリーが描かれています。

本CMは、子育てや介護など様々な事情から勤務条件に制約があり、仕事探しに苦戦している"しゅふ"のリアルな悩みからスタート。そこへ心強い味方として『ブーコ部長』が登場し、「しゅふＪＯＢなら大丈夫！」と優しく寄り添いながら、一人ひとりの状況に合わせて「しゅふＪＯＢ」の便利な機能を紹介し、具体的な解決策を提示していきます。

ラストでは、悩んでいたしゅふが自分にぴったりの職場を見つけ、生き生きと働く姿を描写。そこには「時間や条件に制約があっても、自分らしい働き方を実現できる」というメッセージが込められています。

テレビCM概要

放映開始日：2026年5月11日（月）

放映地域：

《関東》東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・群馬・栃木

《関西》大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山

《中京》愛知・岐阜・三重

《九州》福岡

ブーコ部長プロフィール

名前：ブーコ

役職：部長

仕事：しゅふＪＯＢの広報PR部長

誕生日：4月27日

ブーコ部長はとにかく経験豊富！100種類以上のお仕事を経験したことがあるらしい？！

・プロフィールページ

https://part.shufu-job.jp/news/book/15713

企業様向けCM放映記念特別キャンペーン実施のお知らせ

テレビCM放映による指名検索数の増加を受け、企業様向けにサイトトップページへの掲載をお得にご利用いただける特別キャンペーンをご用意いたしました。

CM効果によりサイト訪問数が増加する中、トップページに求人情報を掲載することで、より多くの求職者の目に留まり、応募数の増加が期待できます。ぜひこの機会にご活用ください。

■キャンペーン概要

1. サイトトップページオプションの割引

・全国対象 オプション割引価格

・エリア限定（愛知・岐阜・三重・静岡・福岡） 応募課金 40％OFF！

※キャンペーンの詳細はこちら(https://www.bstylegroup.co.jp/uploads/%E3%80%90%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%80%91%EF%BC%A3%EF%BC%AD%E6%94%BE%E6%98%A0%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85%E8%B3%87%E6%96%99%EF%BC%88%E3%81%97%E3%82%85%E3%81%B5%EF%BC%AA%EF%BC%AF%EF%BC%A2%EF%BC%89.pdf)をご覧ください

＜キャンペーンに関するお問い合わせ先＞

【しゅふＪＯＢ運営局】

TEL：0120-989-503

E-mail：contact.b@shufu-job.jp

しゅふＪＯＢとは？

しゅふのお仕事探しならしゅふＪＯＢ！

パート・アルバイトや、正社員、業務委託、派遣まで、しゅふ歓迎

のお仕事情報が満載！しゅふに嬉しい条件で探せる、主婦と主夫のための求人サイトです。

⇒https://part.shufu-job.jp

<<第3回 日本サービス大賞 厚生労働大臣賞を受賞しました>>

https://service-award.jp/result_detail03/labor01.html

ビースタイルグループとは？

『時代に合わせた価値を創造する』という存在意義 -PURPOSE- のもと、その時代の社会問題や人々の不便を革新的な事業によって解決しようと取り組んでいます。創業以来、しゅふの雇用をのべ20万人以上創出してきた「しゅふＪＯＢ」や多様な働き方×ハイキャリアを実現する「スマートキャリア」など人材サービス事業を主軸に、業務自動化支援にも取り組み、目指す未来 -VISION- 『かかわる全ての人がしあわせ』を実現してまいります。