【PLAZA限定】レーザー美容発想*¹のスキンケアブランド『DERMA LASER』より、注目の美容成分「PDRN*²＋カフェイン*³」配合のシートマスクが登場！

株式会社クオリティファースト

株式会社クオリティファースト(本社: 東京都中央区、代表取締役:藤井 みづ穂) は、レーザー美容発想*¹のスキンケアブランド『DERMA LASER』より、集中ハリ・弾力+水光*¹ケアを叶えるシートマスク「ダーマレーザー スーパーPDRN＋カフェイン100マスク」を2026年5月14日（木）より全国のPLAZAおよびPLAZAオンラインストアにて販売いたします。

集中ハリ・弾力+水光*¹ケアを叶えるシートマスク

話題の成分「PDRN*²」で、うるおいによるハリ・弾力をサポート。さらに、お肌を引き締めてメリハリのある印象へ導く「カフェイン*³」をプラス。年齢とともに気になりやすいハリ不足やくすみ印象、メリハリのなさなどの悩みにアプローチ。ふっくらとした立体感と、光がにじむようなツヤやかな印象に導きます。

POINT１. 「PDRN*²＋カフェイン*³」配合

PDRN*²

PDRN*²（ＤＮＡ-Ｎａ：ポリデオキシリボヌクレオチド）は、サーモン由来のDNA断片を精製した美容保湿成分。角質層にうるおいを届け、キメを整えながら、みずみずしいハリ・ツヤ印象をサポートします。

PDRN*²（イメージ）

カフェイン*³

肌を引き締めることでメリハリのある印象へ導く整肌成分。 乾燥やキメの乱れによるぼやけた印象を整え、すっきりとした肌印象をサポートします。

カフェイン*³（イメージ）

POINT２. 3つの浸透*⁴システムを採用

必要な場所へ必要な成分を的確に、素早く届ける3つの独自浸透*⁴技術を採用。かつてない浸透*⁴力と速効性を発揮します。

1.高*⁵密着成分浸透*⁴シート

シリコンマスク発想の高*⁵密着・高*⁵浸透*⁴シートを採用。美容液をたっぷりと含んでお肌にピタリとフィットします。

2.浸透*⁴ナノカプセル*⁶

高濃度*⁵美容成分を内包したナノカプセル*⁶により、浸透*⁴性を格段にアップ。成分の効果を的確に届けます。

3.成分圧縮デリバリー製法

お肌になじみやすいpHに調整された成分を圧縮してシートに含ませることで、お肌にのせた瞬間に成分を一気に放出。角質層のすみずみまで浸透*⁴させます。

POINT３. ５つのフリー処方

防腐剤、アルコール、合成着色料、合成香料、鉱物油フリー。

■商品概要

商品名：ダーマレーザー スーパーPDRN＋カフェイン100マスク

容量：7枚入

価格：800円（税込880円）

発売日：2026年5月14日（木）より全国のPLAZAおよびPLAZAオンラインストアにて順次発売開始

【PLAZA限定商品】

※一部店舗では取り扱いがない場合がございます。

※順次発売予定となります。

※店舗により在庫状況が異なる場合がございます。

DERMA LASERとは

「ダーマレーザー」は、美容医療の発想に着目し、自宅でレーザー

美容発想*¹の集中ケアを叶えるスキンケアブランド。

美容成分を高濃度*⁵で配合し、独自の浸透*⁴技術で必要な美容成分を素早く肌に届けます。

*¹ 医療機関、医療行為を表すものではありません。 *² ＤＮＡ-Ｎａ（保湿成分） *³ 整肌成分 *⁴ 角質層まで *⁵ クオリティファーストとして *⁶ 水添レシチン、ダイズステロール、セラミドＮＰ（全て保湿成分）

＜ブランド公式＞

HP：https://q1st.jp

Instagram:https://www.instagram.com/q1st.jp/

【会社概要】

株式会社クオリティファースト

〒104-0061 東京都中央区銀座三丁目10番1号 銀座グランディールビル6階

TEL:0120-963-190