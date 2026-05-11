TVアニメ「クールドジ男子」パティシエがテーマのオンラインくじが5月11日（月）より発売！
株式会社サトクリフ（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：加藤 勝）は、運営するオンラインくじサービス「くじクリフ」にてTVアニメ「クールドジ男子」オンラインくじを、2026年5月11日（月）10時より販売します。
アニメ公式でのすべて新規描き下ろしイラストや、新規描き起こしミニキャラ！
パティシエ Styleの一倉颯、二見瞬、三間貴之、四季蒼真、五十嵐元晴のクールでドジな5人が登場です。
A賞クッションは、お好きな柄をお選びいただけます。10連特典もありますので、ぜひご確認ください！
TVアニメ「クールドジ男子」オンラインくじ 概要
販売期間：2026年5月11日(月)10:00～2026年6月22日(月)17:59
販売価格：1回 770円(税込) ※別途発送手数料が掛かります。
購入ページ：https://kuji-cliffe.com/lp/cooldoji_animekuji/
(C)那多ここね／SQUARE ENIX・「クールドジ男子」製作委員会
▼賞品ラインナップ
A賞：選べる！クッション（全5種）
約300mm×300mm
B賞：アクリルスタンド（全5種）
約 H150mm×W80mm ※キャラにより異なります。
C賞：アクリルキーホルダー（全10種）
約 H60mm×W60mm ※等身とミニキャラでサイズが異なります。
D賞：缶バッジ（全10種）
約 H56mm×W56mm
E賞：ブロマイド2枚セット（全5種）
L判
10連特典：トレーディングカード（全10種）
約 H86mm×W55mm
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる可能性がございます。
※上記画像は一部のみ表示の場合がございます。ラインナップ詳細はくじクリフHPにてご確認くださいませ。
※B賞はキャラクターによりサイズが異なります。
TVアニメ「クールドジ男子」とは
一際目を引く
クールでかっこいい男子たち。
どこか近寄りがたいけど…
彼らは“全員ドジ”だった！
財布を忘れたり、
電車でイヤホンを付けず音楽を流したり、
コンタクトなのにメガネを上げる仕草をしたり、
曲がるストローだと気付かず逆に刺して使ったり、
傘と間違えて靴べらを持ち歩いたり――
そんなドジさえもクールにキメてしまう、
それが「クールドジ男子」。
見ればきっと、あなたも好きになる。
笑って癒されるドジコメディ。
公式HP：https://cooldoji-pr.com/(https://cooldoji-pr.com/)
公式X：https://x.com/cooldoji_PR(https://x.com/cooldoji_PR)
▼「くじクリフ」とは
みんなの「欲しい」や「見たい」といった感情を刺激するハズレなしのオンラインくじサービスです。
公式サイト：https://kuji-cliffe.com/
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