TVアニメ「クールドジ男子」パティシエがテーマのオンラインくじが5月11日（月）より発売！

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株式会社サトクリフ


株式会社サトクリフ（本社：東京都千代田区　代表取締役社長：加藤　勝）は、運営するオンラインくじサービス「くじクリフ」にてTVアニメ「クールドジ男子」オンラインくじを、2026年5月11日（月）10時より販売します。




アニメ公式でのすべて新規描き下ろしイラストや、新規描き起こしミニキャラ！


パティシエ Styleの一倉颯、二見瞬、三間貴之、四季蒼真、五十嵐元晴のクールでドジな5人が登場です。


A賞クッションは、お好きな柄をお選びいただけます。10連特典もありますので、ぜひご確認ください！


TVアニメ「クールドジ男子」オンラインくじ 概要


販売期間：2026年5月11日(月)10:00～2026年6月22日(月)17:59


販売価格：1回 770円(税込) 　※別途発送手数料が掛かります。


購入ページ：https://kuji-cliffe.com/lp/cooldoji_animekuji/


(C)那多ここね／SQUARE ENIX・「クールドジ男子」製作委員会




▼賞品ラインナップ


A賞：選べる！クッション（全5種）



約300mm×300mm



B賞：アクリルスタンド（全5種）



約 H150mm×W80mm　※キャラにより異なります。



C賞：アクリルキーホルダー（全10種）



約 H60mm×W60mm　※等身とミニキャラでサイズが異なります。



D賞：缶バッジ（全10種）



約 H56mm×W56mm



E賞：ブロマイド2枚セット（全5種）



L判



10連特典：トレーディングカード（全10種）



約 H86mm×W55mm



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる可能性がございます。


※上記画像は一部のみ表示の場合がございます。ラインナップ詳細はくじクリフHPにてご確認くださいませ。


※B賞はキャラクターによりサイズが異なります。


TVアニメ「クールドジ男子」とは

一際目を引く


クールでかっこいい男子たち。


どこか近寄りがたいけど…


彼らは“全員ドジ”だった！


財布を忘れたり、


電車でイヤホンを付けず音楽を流したり、


コンタクトなのにメガネを上げる仕草をしたり、


曲がるストローだと気付かず逆に刺して使ったり、


傘と間違えて靴べらを持ち歩いたり――



そんなドジさえもクールにキメてしまう、


それが「クールドジ男子」。



見ればきっと、あなたも好きになる。


笑って癒されるドジコメディ。



公式HP：https://cooldoji-pr.com/(https://cooldoji-pr.com/)


公式X：https://x.com/cooldoji_PR(https://x.com/cooldoji_PR)



▼「くじクリフ」とは

みんなの「欲しい」や「見たい」といった感情を刺激するハズレなしのオンラインくじサービスです。


公式サイト：https://kuji-cliffe.com/



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