「週刊連載」決定！　“WEB女性自身に移籍”の人気コミック『木洩れ日のひと』、6月5日から毎週金曜「最新話」を配信

株式会社光文社(C)Kawabata Shiki

5月1日より、ニュースサイト「WEB女性自身」内に「コミック」コーナーが新設され、コミックレーベル「女性自身COMICS」が本格的に始動。それに合わせ、人気コミック『木洩れ日のひと』（川端志季・著）を無料で配信中です。

同作は、女性コミック雑誌『フィール・ヤング』（祥伝社）の人気連載であり、壮大なヒューマンラブ・サスペンス作品。「女性自身COMICS」始動と同時に“移籍”し、まずは5月1日、単行本2巻分（8話分）を一挙に配信（期間限定）。以降、毎週金曜日に順次「過去回」を更新します。

そして5月12日、光文社版の単行本『木洩れ日のひと 新装版』1～5巻（光文社・定価各880円）をAmazon、Kokodeブックスにて販売開始。

さらに、待ちに待った最新28話が、6月5日（金）からWEB女性自身の「コミック」コーナーにて、「週刊連載」として配信が開始されることが決定。以降、毎週金曜に最新話を配信する予定です。

(C)Kawabata Shiki

作者初となる「週刊連載」に対する意気込みを、川端志季はこう語る。

「週刊連載をされている作家さんはすごいなあと、どこか別世界を眺めるように思っていました。でも同時に、毎週読者さんに作品をお届けできることへの羨ましさや憧れも、ずっと持っていました。そんな中で今回、女性自身さんからお話をいただき、「挑戦したい！」という気持ちが不安を押し除けました。

『木洩れ日のひと』の途中から掲載媒体を変えてしまうことは、読者さんにとってどうなのだろう、混乱させてしまわないかと迷いもありましたが、何よりも、お待たせする時間が減らせるのは嬉しいことでした。

一話一話を大切に、感謝を忘れずに、少しでも楽しんでいただける物語を描いていきたいです。『女性自身COMICS』とともに『木洩れ日のひと』を見守っていただけたら幸いです。」

単行本の“新装版”、あるいはWEB女性自身「コミック」コーナーにて「過去回」をすべてチェックし、準備万端で最新28話の配信日を待とう。

■WEB女性自身「コミック」コーナー

https://jisin.jp/comics/

■書誌情報

作品：『木洩れ日のひと 新装版』１～５巻

作者：川端志季

発売元：株式会社 光文社

発売日：2026年5月12日（火）（※電子版は5月1日より国内主要電子書店にて発売）

定価 ：各880円（本体800円＋税）

【Amazon】

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKZBKY1Y/

【kokodeブックス】

https://books.kokode.jp/products/list.php?category_id=4011457