自然素材の家のメリット「温かみ」「空気のきれいさ」「調湿効果」が上位！検討する際に不安なポイントとは？

株式会社NEXER

■住まいの「素材・建材」、どのくらい意識している？

マイホームを考えるとき、間取りや立地に目が向きがちですが、家に使われている「素材・建材」まで意識している方は、どれくらいいるのでしょうか。

毎日の暮らしを支える家だからこそ、壁や床、柱に何が使われているかは住み心地に直結する大切な要素です。近年は健康志向や環境意識の高まりから、自然素材を使った住宅にも注目が集まっています。

今回は株式会社四季工房と共同で、「一戸建ての持ち家に住んでいる、もしくは購入を検討している」と事前調査で回答した全国の男女300名を対象に「住まいの素材・建材に対する意識と関心」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと株式会社四季工房による調査」である旨の記載

・株式会社四季工房（https://www.sikikobo.co.jp/）へのリンク設置

「住まいの素材・建材に対する意識と関心に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年3月23日 ～ 3月30日

調査対象者：事前調査で「一戸建ての持ち家に住んでいる、もしくは購入を検討している」と回答した全国の男女

有効回答：300サンプル

質問内容：

質問1：住宅を選ぶ際、使用する「素材・建材」を意識したことはありますか？

質問2：その理由を教えてください。

質問3：「自然素材」を使った家に興味・関心はありますか？

質問4：その理由を教えてください。

質問5：自然素材の家に感じる「メリット」はどれですか？（複数回答可）

質問6：自然素材の家を検討する際、不安に感じる点はありますか？

質問7：もっとも大きい不安を、ひとつだけ選んでください。

質問8：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。

■38.7％が、住宅を選ぶ際に素材・建材を「意識した」と回答

まず、住宅を選ぶ際に使用する「素材・建材」を意識したことがあるかを聞いてみました。

その結果「よく意識した」が14.7%、「少し意識した」が24.0%で、合わせて38.7%の方が素材・建材を意識していたことがわかりました。

一方で「あまり意識しなかった」は36.7%、「まったく意識しなかった」は24.7%と、61.4%の方は意識していなかったという結果になりました。

家を購入する際は間取りや立地、価格といった条件が優先されやすく、素材にまで目が向かなかった方が多いようです。とはいえ、約4割の方がしっかりと素材を意識していた点は見逃せません。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

意識した理由

・丈夫な家を建てたい。（20代・女性）

・素材によって光熱費などが変わるし値段も変わるから。（40代・女性）

・災害にそなえて丈夫な素材のほうがいいと思った。（40代・男性）

・木がしっかりしているのが家の基本だと思うから。（40代・女性）

・これから生活していくことを考えると、慎重になることだと思うから。（50代・女性）

意識しなかった理由

・間取りや立地の方が気になってしまって、材質を気にしていなかったから。（30代・男性）

・建売住宅だったので決定権はなかった。（30代・女性）

・モデルハウスを購入したので、素材は意識しなかったです。（40代・女性）

・初めての中古住宅購入だったので、よく調べずに買ったから。（40代・女性）

・条件に合う家を探すのに必死で、そこまで選ぶ余裕がなかった。（50代・女性）

素材を意識した方からは、耐久性や光熱費との関係、安全性を重視する声が目立ちました。家づくりの根幹に関わる部分だからこそ、しっかり確認したいという思いがうかがえます。

一方、意識しなかった方の多くは「建売だったので選べなかった」「購入時に余裕がなかった」など、そもそも素材を選ぶ機会がなかったという事情を挙げています。

■48.7％が、「自然素材」を使った家に興味・関心が「ある」と回答

続いて、「自然素材」を使った家に興味・関心があるかどうかを聞いてみました。

その結果「ある」が48.7%、「ない」が51.3%で、ほぼ半数に分かれる結果となりました。

素材・建材を意識した方は約4割だったのに対し、自然素材の家への関心は約5割にのぼります。実際に住宅を選ぶ際は意識していなかったものの、自然素材の家という選択肢には魅力を感じている方が一定数いることがうかがえます。

興味・関心が「ある」理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

興味・関心が「ある」理由

・環境問題に関心があるから。（20代・女性）

・心地良く快適に過ごすことができそうで良いなと思ったから。（30代・男性）

・シックハウスにならなそうだから。（40代・男性）

・住んでいてストレスが少なさそうでした。（40代・女性）

・身体や環境に優しそうなので。（40代・男性）

・化学物質過敏症なのと、ペットを飼っているので。（50代・女性）

興味がある方の理由には、健康面への期待や、木の温もりへの憧れが多く寄せられました。化学物質への懸念からシックハウス対策として注目している方もいます。

■自然素材の家に感じるメリット、第1位は「温かみ」で74.0％

続いて、自然素材の家に興味・関心が「ある」と回答した方に、感じるメリットを聞いてみました。

最も多かったのは「温かみ」で74.0%でした。

木や土壁など自然素材ならではの風合いが、日々の暮らしの中で心地よさを生むと考えている方が多いのでしょう。

次いで「空気のきれいさ」が51.4%、「調湿効果」が42.5%と続きました。

空気環境や湿度調整といった機能面への期待も高く、見た目だけでなく暮らしの質そのものを向上させたいという意識がうかがえます。

■44.5％が、自然素材の家を検討する際に「不安がある」と回答

続いて、自然素材の家に興味・関心が「ある」と回答した方に、検討する際に不安に感じる点があるかを聞いてみました。

その結果「ある」は44.5％、「ない」は55.5％でした。

自然素材の家に関心を持ちながらも、半数近くの方が何らかの不安を感じていることがわかります。

さらに、不安があると回答した方に、もっとも大きい不安をひとつ選んでもらいました。

最も多かったのは「価格が高そう」で47.7%でした。

続いて「耐久性が気になる」が21.5%、「メンテナンスが大変そう」が16.9%でした。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「価格が高そう」と回答した方

・天然のものは仕入れなどコストがかかるので高そう。（30代・女性）

・高いようなイメージがあるから。（40代・男性）

・人工的な素材に比べてどの位割高になるのかが心配。（50代・男性）

「耐久性が気になる」と回答した方

・シロアリ等も気になるところではあります。（40代・男性）

・地震や経年劣化で亀裂が入ったりしないのかが気になる。（40代・女性）

・耐久性がどのくらいあるのか分からないため。（50代・男性）

「メンテナンスが大変そう」と回答した方

・定期的にメンテが必要だと思う。（30代・女性）

・メンテナンスがどれほど必要かなどがわからないから。（40代・女性）

・木はメンテナンスが大変だと聞くから。（50代・女性）

自然素材の家は人工素材の家より費用がかかるという印象が強く、実際にどの程度高くなるのかが見えにくいことが、不安につながっているようです。また、耐久性については、シロアリや経年劣化といったリスクを心配する声が見られました。

メンテナンスについても、どのくらいの手間がかかるのかがわからず、不安を感じている方が少なくありません。全体として、具体的な情報が十分に伝わっていないことが、不安を大きくしていると考えられます。

■まとめ

今回の調査では、住宅の素材や建材を意識している方は約4割にとどまる一方で、自然素材の家には約5割の方が関心を寄せていることがわかりました。

自然素材の魅力としては「温かみがある」「空気がきれいに感じられる」「調湿効果が期待できる」といった点が多く挙がりました。見た目の心地よさだけでなく、健康や住環境の快適さを重視する声が多いこともうかがえます。

自然素材の住宅に関心がある方は、費用やメンテナンスの実例を比較しながら、信頼できる施工会社に相談してみることが第一歩になるかもしれません。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと株式会社四季工房による調査」である旨の記載

・株式会社四季工房（https://www.sikikobo.co.jp/）へのリンク設置

【株式会社四季工房について】

本社：〒963-0115 福島県郡山市南2-84

TEL：024-937-6351

代表取締役社長：黒木 寿

事業内容：木造注文住宅設計施工、インテリア・小物販売、住宅リフォーム施工、その他店舗設計施工、建築資材の販売

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作