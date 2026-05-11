【新刊書籍のご案内】『GOOD DESIGN AWARD 2025』、初の二巻構成になって発売

株式会社宣伝会議

マーケティング・広告の専門誌を発行する株式会社宣伝会議（本社：東京都港区／代表取締役社長：高橋 智哉）は、書籍『GOOD DESIGN AWARD 2025』と『GOOD DESIGN AWARD 2025 Special Awards and Best 100』（編集：日本デザイン振興会）を、全国の有力書店とオンライン書店で5月11日に発売します。

『GOOD DESIGN AWARD 2025』（2巻構成）

ブックデザイン：株式会社サン・アド

発行所：公益財団法人日本デザイン振興会

発売所：株式会社宣伝会議

『GOOD DESIGN AWARD 2025』（2巻1組・ケースつき／定価：22,000円）

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『GOOD DESIGN AWARD 2025 Special Awards and Best 100』（定価：4,180円）

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初の二巻構成による充実のデザイン年鑑

『GOOD DESIGN AWARD 2025』は、日本を代表するデザイン賞であるグッドデザイン賞の受賞作が収録された公式年鑑です。2025年度グッドデザイン賞全受賞作1,619点の中から特に優れたデザインとして高い評価を受けた「グッドデザイン・ベスト100」の100点を掲載した巻と、一般の受賞作1,519点を掲載した巻の二巻構成をはじめて採用しました。

・『GOOD DESIGN AWARD 2025』（税込：22,000円）

受賞1,519点の収録巻と、ベスト100を特集した『GOOD DESIGN AWARD 2025 Special Awards and Best 100』との2巻構成で販売（専用ケース入り）。

『GOOD DESIGN AWARD 2025』

・『GOOD DESIGN AWARD 2025 Special Awards and Best 100』（税込：4,180円）

ベスト100特集としてグッドデザイン大賞・金賞の受賞者インタビュー計20本や、ロングライフデザイン賞、フォーカス・イシュー提言などを収録。単体1冊での販売も行う。

『GOOD DESIGN AWARD 2025 Special Awards and Best 100』

これにより、グッドデザイン・ベスト100とその中から決定した「グッドデザイン大賞」をはじめとする特別賞各賞の受賞作をより詳しく紹介するとともに、1,619点すべての受賞作の評価ポイントを新たに掲載することで、各分野の最新のデザインが持つポテンシャルを余すことなく伝えています。いまさまざまな領域で力を発揮しているデザインの現在地が一望できる充実の総合デザイン年鑑です。

本書の主な特徴

・国内外の企業やデザイナーなどから応募された製品、建築、サービス、プロジェクトなど多様な領域

の受賞作1,619件を紹介。

・最高賞であるグッドデザイン大賞（DLT木造仮設住宅／受賞者：坂茂建築設計＋株式会社家元＋株式

会社長谷川萬治商店）1点とグッドデザイン金賞19点は、担当デザイナーなどへのインタビュー記事

20本を収録。

・受賞作の担当デザイナー名などを掲載。

・新たにすべての受賞作の評価ポイントをサマリー形式で掲載。

・長年にわたり支持され続けるデザイン「ロングライフデザイン賞」と、若年層のデザインチャレンジ

に贈られる「ニューホープ賞」の受賞作も掲載。

掲載コンテンツ

・グッドデザイン大賞紹介

・特別賞、グッドデザイン・ベスト100紹介

・受賞対象紹介

・海外連携賞受賞対象紹介

・ロングライフデザイン賞紹介

・ニューホープ賞紹介

・受賞者名索引 ほか

「フォーカス・イシュー」提言を新たに収録

グッドデザイン賞が毎年、最新の受賞デザインを読み解くことで社会への提起を行う「フォーカス・イシュー」の提言6本を収録しました。これらの提言は2025年のさまざまな受賞デザインを掘り下げることで見出された「問い」として、デザインがもつ力と可能性を社会にはたらきかけるものです。

“日本のグッドデザイン賞”を表現したブックデザイン

表紙と専用ケースには和紙づくりの本場である越前地方で抄造と染色を施された和紙「鳥の子紙」を採用。グッドデザイン賞のテーマカラーである赤が “日本発のグッドデザイン”の魅力を伝えます。

本書について ※本年度より2巻セットと単体1冊の2通りの販売があります。

『GOOD DESIGN AWARD 2025』

ISBN978-4-88335-655-3 定価：22,000円（税込）

A4判 並製 242ページ＋876ページ（2巻1組／専用ケース入り）

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『GOOD DESIGN AWARD 2025 Special Awards and Best 100』

ISBN978-4-88335-650-8 定価：4,180円（税込）

A4判 並製 242ページ

ご購入はこちらから https://amzn.to/41NalVy

宣伝会議について

株式会社宣伝会議は1954年創刊の月刊『宣伝会議』を起点に、出版、教育、イベント、アワード、コンサルティングなど多角的な事業を展開しています。月刊『宣伝会議』『販促会議』『広報会議』『ブレーン』『環境ビジネス』をはじめとする専門誌の発行や、Webメディア「AdverTimes.」の運営を通じて、マーケティング・クリエイティブ・環境にかかわる最新動向や実践知を発信。加えて、年間約10万人が受講する講座・研修を提供し、次世代の人材育成にも注力しています。