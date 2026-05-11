何度もトイレに行きたくなる「頻尿」や「尿もれ」に。10種類の生薬がはたらく漢方薬【牛車腎気丸錠】新発売

井藤漢方製薬株式会社

井藤漢方製薬株式会社（本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：井藤竜生）は、体力中等度以下で疲れやすく、手足が冷えやすく尿量減少し、むくみがあり、ときに口渇がある方の頻尿、排尿困難、むくみなどを改善する第2類医薬品【牛車腎気丸錠】を、2026年5月11日(月)より発売いたします。

■3つの特長

・「尿トラブル」に効果を発揮する10種類の生薬を配合

牛車腎気丸は、八味地黄丸に牛膝（ごしつ）、車前子（しゃぜんし）を加えた処方です。これにより、頻尿、排尿困難、むくみなどの症状を改善します。

・まずは5日間。試しやすい「少量サイズ」

自身の体に合うかを確認できる5日分（60錠）。まずは試してみたいという初心者でも、手に取りやすい量と価格となっています。

・飲みやすい錠剤タイプ

漢方特有の味や香りが苦手な方でも服用しやすい錠剤を採用しています。

■効能効果

体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく尿量減少し、むくみがあり、ときに口渇があるものの次の諸症:下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり、頭重、耳鳴り）

■こんな方におすすめ

・トイレの回数が増えてきたと感じる方

・漢方特有の味や香りが苦手な方

・まずは5日間、自分の体に合うか試してみたい方

※画像はイメージです

■製品概要

牛車腎気丸錠

内容量 ：21g（350mg×60錠）

希望小売価格：オープン価格

形 状 ：タブレット

発売日 ：2026年5月11日(月）

販売店 ：全国ドラッグストア

詳細ページ：https://www.itohkampo.co.jp/products/101010006.html

井藤漢方製薬株式会社の企業理念

井藤漢方製薬は、日常生活が制限されず、健康な生活を送ることができる「健康寿命」の延長に貢献することを使命とし、多くの方々の健康づくりをサポートしています。

井藤漢方製薬 コーポレートサイト

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