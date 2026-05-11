株式会社ウィルネクスト、「採用プロセスのKPI管理シート 2026年版」を無料公開--4チャネル対応・歩留まり自動計算で、採用のボトルネックを即特定

株式会社ウィルネクストダウンロードはこちら！ :https://luf.co.jp/willnext-consulting/contents/wp-62■ 公開の背景

転職求人倍率2.40倍（2026年2月・doda）という採用競争が激化する中、採用活動に工数をかけているにもかかわらず目標を達成できない企業が後を絶ちません。

その多くに共通するのが、「どのフェーズで候補者が離脱しているかを数値で把握していない」という課題です。

感覚や経験則に頼った採用活動では、問題の所在が特定できず、改善も属人的になりがちです。

本シートは、採用プロセス全体を数値で可視化し、PDCAを継続的に回すための実務ツールとなっております。

■ 本資料の特徴

・エージェント・求人サイト・スカウト・リファーラルの4チャネルに対応し、チャネルごとの歩留まりを一元管理

・採用目標人数を入力するだけで、各フェーズに必要な人数が自動で逆算される設計

・実績値を入力すると目標値との差分が即座に算出され、ボトルネックの特定が容易

・歩留まりが低下しているフェーズの想定要因と具体的改善施策を整理した参考シートを同梱

■ 収録内容

・シートの使い方・入力手順

・KPI管理シート（空白テンプレート）

・KPI管理シート_記入例

・KPI管理シート_説明

・参考：母集団形成・歩留まり改善施策一覧

ダウンロードはこちら！ :https://luf.co.jp/willnext-consulting/contents/wp-62■株式会社ウィルネクストについて

株式会社ウィルネクストは、個人と組織の意思決定を支援する人材・組織コンサルティング会社です。Willnext Academy・Willnext Design・Willnext Job・Willnext Consultingの4サービスを通じて、採用から定着・活躍まで一気通貫で支援しています。

■ Willnext Design(https://willnext.jp/design)（意思形成）

AIと対話を融合したキャリアデザインプログラム。価値観や動機を言語化し、「なぜ働くのか」からキャリアを再設計します。

■ Willnext Academy(https://willnext.jp/academy)（学習・コミュニティ）

旧CANTERA ACADEMYを刷新。対話・内省・実践を通じ、人事としてのあり方を探究するコミュニティ型学習プラットフォーム。

■ Willnext Job(https://willnext.jp/job/candidates)（キャリア循環）

転職・副業・プロジェクト参画など、多様なキャリア機会を一気通貫で支援。

■ Willnext Consulting(https://willnext.jp/consulting)（組織変革）

採用・育成・組織開発・人事戦略を包括的に支援し、個人の変化を組織成長へ接続します。

■会社概要

会社名： 株式会社ウィルネクスト

所在地：神奈川県相模原市緑区小渕1878-1

代表取締役：中村 真広

取締役：堀尾 司

会社HP：https://willnext.jp/

株式会社ウィルネクスト

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ウィルネクスト 広報担当

E-mail：info@willnext.jp