【セブン‐イレブンで好評販売中】YUWAERU監修「冷凍 寝かせ玄米(R)おにぎり」パッケージをリニューアル

株式会社結わえる

株式会社結わえる（本社：東京都千代田区／代表取締役CEO：荻野 芳隆）が監修する、セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区／代表取締役社長：阿久津 知洋）で好評販売中の「セブンプレミアム 2個入りおにぎり 寝かせ玄米(R)(冷凍食品)」が、このたびパッケージをリニューアルしました。

今回のリニューアルでは、「見つけやすさ」と「わかりやすさ」を重視し、店頭で手に取る際に商品特長がひと目で伝わるデザインへ刷新しています。

新パッケージ■リニューアルのポイント

・売場で見つけやすいデザインに

パッケージ中央にYUWAERUのロゴを大きく配置し、冷凍ケースの中でもひと目で分かるようになりました。さらに、「2個入り」であることも写真と商品名でわかりやすくなりました。

・「寝かせ玄米(R)」が、わかる説明を追加

初めての方でも安心して選べるよう、特長を簡潔に紹介する説明文を新たに記載しています。

■商品について

中身はこれまでと変わらず、玄米と思えないもっちもち食感！電子レンジで温めるだけで手軽に食べられる冷凍おにぎりで、玄米の栄養を取り入れられるので、忙しい日々を過ごしている方にもぴったりです。また、夜食や軽めの食事を探している方にも、ちょうどいいボリューム感で、遅い時間でも食べやすくおすすめ。2個入りで198円（税抜）と手に取りやすい価格で、冷凍庫にストックしておけば、「今日は簡単に済ませたい」という日にも便利です。

寝かせ玄米(R)とは

小分けトレー入りで便利、2個入りでうれしいお得感

玄米を圧力釜で炊いた後、数日間寝かせて熟成させることで、もっちりとした食感と素材の甘みを引き出した、YUWAERU独自の製法による玄米ごはんです。玄米とは思えないおいしさで、無理なく健康的な主食を続けられるのが特長です。

「セブンプレミアム 2個入りおにぎり 寝かせ玄米(R)」は、特殊製法により、寝かせ玄米(R)のもちもちとした食感と甘みを再現しています。

◆商品概要

商品名：セブンプレミアム 2個入りおにぎり 寝かせ玄米(R)

価格：198円（税抜）

規格：冷凍おにぎり2個入り（100g/1個）

販売エリア：全国のセブン‐イレブン

※一部店舗により取り扱いのない場合がございます。

株式会社結わえる

所在地：東京都千代田区神田錦町3丁目20アイゼンビル6F

代表取締役CEO：荻野 芳隆

設立：2009年2月4日

事業内容：D2C事業【玄米ごはんパック製造、小売（EC）】、卸し・OEM、コンサルティング

URL：https://www.yuwaeru.co.jp/

「一日一膳、玄米生活」

主食を玄米に置き換えた体が喜ぶ食事と、好きなものを我慢しない心が喜ぶ食事を上手に組み合わせることで、メリハリのある食生活を送る。その積み重ねが、健康で豊かな毎日につながると私たちは考えています。

「これが玄米？」と驚かれる、もっちもちの「寝かせ玄米(R)」は、そんな想いから生まれました。自社工場で製造するごはんパックを主力に、玄米を使ったさまざまな食品やサービスを展開。店舗、EC、卸・OEMなど、多様なかたちで玄米のある暮らしを広げています。

※「寝かせ玄米(R)」は株式会社結わえるの登録商標です。

公式サイト・SNS

オンラインストア：https://nekase-genmai.com/

Instagram：https://www.instagram.com/yuwaeru.online/

Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCwCUbHkizOzaRbabewVoEAg

X：https://www.twitter.com/yuwaeru/

Facebook：https://www.facebook.com/yuwaeru.online/

YUWAERU直営店舗

・YUWAERU蔵前本店：https://www.instagram.com/yuwaeru_honten/

・YUWAERU札幌円山公園店：https://www.instagram.com/yuwaeru_sapporo/



本件に関するお問合せ

株式会社結わえる 広報担当

Mail： press@yuwaeru.co.jp