女性特有の生理前の悩みに着目。機能性表示食品 【フェムミン　フェムケア×睡眠】新発売

井藤漢方製薬株式会社

井藤漢方製薬株式会社（本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：井藤竜生）は、月経周期が正常な健常成人女性の月経前の一時的な晴れない気分の軽減と、起床時の睡眠に対する満足感の向上に役立つことが報告されている機能性関与成分ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンを配合した機能性表示食品【フェムミン フェムケア×睡眠】を、2026年5月11日(月)より発売いたします。

■開発背景

近年では、月経や出産、不妊、更年期など女性特有の健康課題をケアする製品・サービスのフェムケアへの関心が高まっています。当社の調査によると、女性の半数以上の方が生理前に何らかの不調を感じており、その悩みの上位には「イライラなどの気分面」と「過眠などの睡眠面」が挙げられています。しかし、現状の対策は「休息」や「鎮痛薬の服用」といった対症療法が主であり、約6割の方が現状の対策に満足していないという実態があります。

こうした背景から、月経前の気分と睡眠の質に着目し、いつでも自分らしく過ごせるための新習慣として本商品を開発いたしました。

■3つの特長

・2つの機能性関与成分を配合

植物由来成分「ラフマ由来ヒペロシド」および「ラフマ由来イソクエルシトリン」を、各1mg（1日当たり）配合しています。

・機能性関与成分が月経前の気分と睡眠満足度をダブルでサポート

機能性関与成分ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには、正常な月経周期を持つ女性の、月経前の一時的な晴れない気分の軽減と、起床時の睡眠に対する満足感を高めることに役立つ機能が報告されています 。

・続けやすい「1日1粒」のフェムケア習慣

1日1粒（目安）のタブレットタイプ。フェムケア初心者の方でも、手軽に継続いただけます。

■こんな方は注目

・月経前に、なんとなく気分が晴れないと感じる方

・朝起きた時の、睡眠に対する満足感を向上したいと感じる方

・フェムケアに興味はあるが、何から始めていいか分からない初心者の方

※画像はイメージです

■機能性表示食品の届出内容

【届出番号】K325

【機能性表示】本品にはラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンが含まれます。ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには月経周期が正常な健常成人女性の月経前の一時的な晴れない気分の軽減と睡眠の質（起床時の睡眠に対する満足感）の向上に役立つことが報告されています。

・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

・本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。

・本品は、医薬品ではありません。

■製品概要

フェムミン フェムケア×睡眠

内容量 ：7.5g（250mg×30粒）

希望小売価格：オープン価格

形 状 ：タブレット

発売日 ：2026年5月11日(月）

販売店 ：全国ドラッグストア

詳細ページ：https://www.itohkampo.co.jp/products/101140214.html

井藤漢方製薬株式会社の企業理念

井藤漢方製薬は、日常生活が制限されず、健康な生活を送ることができる「健康寿命」の延長に貢献することを使命とし、多くの方々の健康づくりをサポートしています。

井藤漢方製薬 コーポレートサイト

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