【急増する訪日外国人に】AI通訳で外国人対応が変わる「MOT AI通訳」　実際の通訳音声を収録した紹介動画を公開

株式会社バルテック

32,000社以上の導入実績を持つクラウドPBX「MOT/TEL（モッテル）」(https://www.mot-net.com/mottel/%22)を展開する株式会社バルテック（本社：東京都新宿区）は、AIによるリアルタイム通訳を実現するサービス「MOT AI通訳」の紹介動画を公開したことをお知らせします。

「MOT AI通訳」(https://www.mot-net.com/function/translation)は、インバウンド需要の拡大に対応し、AI技術を活用することで、日本語だけで外国人のお客様とスムーズにコミュニケーションができる環境を実現します。

訪日外国人からの飲食店の予約電話や、メニュー・営業時間に関する問い合わせ、ホテルや観光施設への案内連絡などにも活用でき、スタッフが外国語を話せなくても円滑な対応が可能になります。

今回公開された動画では、実際の通訳音声を収録しており、現場での利用イメージを直感的に理解いただける構成となっています。サービスの実用性をより具体的に体感いただける内容です。

■「MOT AI通訳」紹介動画

紹介動画（1分54秒）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ETcH2wdav_0 ]

※動画が正しく表示されない方はこちら(https://youtu.be/ETcH2wdav_0?si=raxQFK_ueZpdigbt)

※本動画はYouTubeを利用して配信しています。YouTubeはGoogle LLCの商標です。

■動画公開の背景

訪日外国人の増加により、多言語での接客ニーズは急速に高まっています。一方で、「外国語での電話対応が不安」「外国語スタッフの確保が難しい」といった課題を抱える飲食店も少なくありません。

実際多数のお問い合わせをいただく中で、「実際にどのように使えるのか、実際の通訳音声を聞いてみたい」という声に応えるため、本動画を制作しました。

視覚的にサービス理解を深めていただくことで、導入検討をよりスムーズに進めていただくことを目的としています。

■動画の内容

今回公開された動画では、実際の通訳音声を収録しており、以下のポイントをご確認いただけます。

・実際の通訳音声を収録し、自然な会話を体感可能

・利用シーン（接客・営業・サポート）をわかりやすく紹介

・導入後の活用イメージがしやすい構成

■「MOT AI通訳」とは？

「MOT AI通訳」は、AI技術を活用し、通話中の音声をリアルタイムで多言語に翻訳するAI通訳サービスです。インバウンド需要の拡大や訪日外国人の増加を背景に高まる外国人対応ニーズに応え、日本語で話すだけで外国語への通訳、および外国語から日本語への通訳を同時に実現し、スムーズな多言語対応を可能にします。

電話対応や接客シーンにおいて、専用アプリのインストール不要で利用でき、普段使用しているスマートフォンやパソコン、固定電話から簡単に導入可能です。これにより、外国語を話せないスタッフでも、外国人観光客への対応や海外からの問い合わせ対応など、幅広いシーンで円滑なコミュニケーションを実現します。

また、飲食店や宿泊施設、観光業、コールセンターなど、インバウンド対応が求められるさまざまな業種で活用でき、予約受付や問い合わせ対応、施設案内などにおける業務効率化や機会損失の防止にも貢献します。24時間いつでも利用可能なため、時間帯を問わず安定した外国人対応を実現します。

■「MOT AI通訳」活用事例

【利用例１：飲食店・美容院・エステ・クリニック・レジャー施設など、外国人向けホームページ内での通訳通話】

「MOT AI通訳」は店舗のHP（PC・スマホ）から通話ボタンをクリックすることで英語（かけた側）から日本語（受けた側）へ、日本語（受けた側）から英語（かけた側）へなど自動通訳を開始するブラウザフォン(※1)と連携した利用が可能です。表示しているページの言語に自動で対応するため、電話をかける方も違和感なくスムーズに使用できます。６ヶ国語（日本語・英語・中国語〈北京語〉・韓国語・ベトナム語）に標準対応。順次、対応言語を追加してまいります。

(※1) Webブラウザ（Google Chromeなど）からインターネット経由で利用できる電話サービスです。専用ソフトのインストールが不要で、パソコンとインターネット環境さえあれば、どこでもビジネスフォンの機能（発着信、保留、通話録音など）を利用できます。

【利用例２：ホテル、宿泊施設】

宿泊施設ホームページで表示されている言語に応じて、通話ボタンを表示。海外からの予約電話を自動通訳します。また、施設内でもスタッフと外国人ゲストがAI通訳システムを通じてお互いの日常使用する言語に自動で変換。会話によるコミュニケーションが可能になります。スマートフォン、タブレット、客室やフロントに設置された固定電話機を使って多言語通話を行うことが可能です。PMS(※2)とも連携し、ゲストに対応した言語に自動通訳を行う事にも活用できます。もちろん当社が提供しておりますホテル向けIP-PBXのMOT/HotelPhoneを利用した施設内での活用も可能です。

(※2) Property Management System（プロパティ・マネジメント・システム）の略で、予約・顧客・客室・会計・清掃など、宿泊施設運営に関わる業務情報を一元管理する基幹システムを指します。

【利用例３：オフィスにおける通訳通話】

当社が提供するクラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」やMOT/PBX(※3)と連携し通常の通話自体をAI通訳利用することで、海外との取引が多い製造業や不動産、観光業、IT業は、 スタッフの心理的負担を軽くし、高い応対品質を維持できます。また、専門の外国語スタッフを雇う必要がなくなるため、安心して販路を拡大することも可能になります。

・24時間いつでもAIが自動通訳するため有人の通訳サービスのように時間を気にする必要がありません。

・外国語スタッフを採用しなくてもよくなるため、人件費や採用コストを抑えられます。

・専用アプリをインストールせずに、使い慣れたWEBブラウザから1クリックで利用できます。

・ホームページからの電話問合せにおける「0120番号」が不要になり、通話料無料ナンバーから脱却。通話コストの削減が見込めます。

・通話ボタンからコールセンターでの電話受付にも対応。業務効率化にもつながります。

(※3) バルテックが販売する法人向けIP電話システムです。従来のビジネスフォンの機能に加えて、電話業務を効率化する機能（スマホ内線・CTI・IVR・通話録音など）があり、32,000社以上に利用されています。

「MOT AI通訳」詳細、お問い合わせ：

ホームページURL：https://www.mot-net.com/function/translation(https://www.mot-net.com/function/translation)

■ クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」と連携

クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」は、インターネット経由で電話機能を提供するクラウド型の電話サービスです。

クラウド運用で、場所を選ばない柔軟なワークスタイル

オンプレミス（社内設備）に依存せず、インターネットさえあればどこでも利用可能。本社・支店・在宅など、あらゆる拠点をつないだスムーズな電話環境が構築できます。

通話録音・履歴管理で、顧客対応の質を向上

通話内容の自動録音機能により、言った言わないのトラブル防止や、応対品質の向上に貢献。録音データはクラウド上で管理でき、検索や再生も簡単です。

電話帳共有・発着信ログ管理で、チーム全体の連携強化

部署内・全社で共有できる電話帳や、通話履歴の一元管理機能により、個人依存のない情報共有を実現。担当者不在時の対応もしやすくなります。

導入・保守がスピーディ＆低コスト

クラウドサービスのため、物理PBXや専用機器が不要。初期投資を抑えられ、導入から運用まで短期間で対応可能。メンテナンスもオンラインで完結できます。

■会社概要

□株式会社バルテック

事業内容：ICT機器及びソフトウェアの開発・製造・管理

設立： 1993年3月23日

所在地：〒163-1103 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー3階

URL：https://www.webjapan.co.jp/

提供サービス：

クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」(https://www.mot-net.com/mottel)

電話代行サービス「オフィスのでんわばん」(https://www.mot-net.com/mottel/secretary_service)

AIカメラシステム「VASS」(https://www.webjapan.co.jp/solution/ai-camera/)

ウェアラブルカメラ「MOTウェアラブルカメラ」(https://www.webjapan.co.jp/solution/ai-camera/body-camera/)