【1秒に23本売れている*！？おやつカルパスから新味登場】　屋台の鉄板フランクフルトが、おやつカルパスに！！　『おやつカルパスジューシーフランク味』2026年5月18日（月）より全国で順次発売

株式会社ヤガイ

カルパスやジャーキーの製造・販売を展開している株式会社 ヤガイ（本社：山形県山形市、代表取締役社長 谷貝 佑一）は、「おやつカルパスジューシーフランク味」を2026年5月18日（月）より新発売いたします。

＊2024年8月～2025年7月（1年間）の出荷実績より算出。

ジューシーフランク味の特徴

- 通常のおやつカルパスと比較し、柔らかな食感でジューシーな味わい- お子様にも馴染みのある、甘みのあるケチャップ風味で食べやすい味わい- お祭り気分を演出する屋台をイメージしたパッケージデザイン

開発背景／商品説明

暑い夏に向けて、お祭りで人気のフランクフルトの味わいを「おやつカルパス」で再現した「おやつカルパスジューシーフランク味」を開発しました。

食感は柔らかく、噛むほどにジューシーさが広がるように仕上げました。

味わいは、お子様にも馴染みのある甘いケチャップ風味を採用。さらに、通常の「おやつカルパス」と比較して燻製感を約2倍に強化することで、屋台の鉄板で焼いたような香ばしさを実現しました。

「おやつカルパスジューシーフランク味」は、「ひとりで好きな時に」小腹を満たすおやつとしても、「みんなでシェアする」おつまみとしてもぴったり。さまざまなシーンでお楽しみいただける商品です。

商品概要

おやつカルパスジューシーフランク味

販売店舗：各小売店

販売価格：オープン価格

※店舗によって価格の変動が起こる場合がございます。

【バラ売り規格】

商品名：おやつカルパスジューシーフランク味3g

内容量：3g

発売日：2026年5月18日（月）より全国のコンビニエンスストアにて先行発売

2026年5月25日（月）よりコンビニエンスストア以外の各小売店にて発売

※店舗によって発売日が多少遅れる場合がございます。

【BOX売り規格】

商品名：おやつカルパスジューシーフランク味BOX90g

内容量：90g

発売日：2026年5月25日（月）

※店舗によって発売日が多少遅れる場合がございます。

【バラ売り・BOX売り規格個包装デザイン】

【袋売り規格】

商品名：ミニおやつカルパスジューシーフランク味18g

内容量：18g

発売日：2026年5月25日（月）

※店舗によって発売日が多少遅れる場合がございます。

【袋売り規格個包装デザイン】

おやつカルパスについて

2002年9月より発売開始した「おやつカルパス」は、2022年9月で20周年を迎えました。 鶏肉と豚肉を使用したジューシーな味わいで、こどもからおとなまでお楽しみいただけるソフトな食感が世代を超えて多くの皆様にご愛顧いただいております。

株式会社ヤガイについて

株式会社ヤガイは 1974年8月 山形県にて創業開始いたしました。

創業より畜産珍味を取り扱い、現在では食肉加工食品製造業・食品卸売業・外食事業（牛たん焼専門店 杜の都 太助）を行っております。また「おやつカルパス」は駄菓子としておつまみだけでなくおやつとして幅広い世代のお客様からご好評いただいております。おかげさまで2022年9月に20周年を迎えることも出来ました。

株式会社ヤガイはこれからも「おいしさはゆたかさ」をスローガンとし、より実りある企業活動に邁進してまいります。

■会社名

株式会社ヤガイ

■代表者

代表取締役社長 谷貝 佑一

■所在地

〒990-9582 山形県山形市富神台8番地

■設立

1974年8月

■事業内容

加工食品製造業、食品卸売業、外食事業

公式ホームページ：https://www.yagai.net/

ファンサイト（おやつカルパスクール）：https://calpasfan.yagai.net/view/post/0/2208986

楽天：https://www.rakuten.co.jp/yagai/

公式X：https://x.com/oyatsupanda