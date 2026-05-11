クラウドエース、ClickHouse のリセラーパートナーとして日本での提供を開始

クラウドエース株式会社

クラウドエース株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉積 礼敏、以下「クラウドエース」）は、ClickHouse のリセラーパートナーとして、日本企業向けの提供および導入支援を開始したことをお知らせします。

■ 背景と目的

企業におけるデータ活用は、従来の BI／DWH を中心とした分析にとどまらず、リアルタイムダッシュボードや高頻度イベント分析、ログ分析、さらには生成 AI アプリケーションの実行ログやトレース分析へと、急速に高度化・多様化しています。

クラウドエースはこれまで、Google Cloud の BigQuery を中核としたデータ基盤構築において国内有数の実績を積み上げ、Google Cloud の Service および Co-sell カテゴリで最上位の「Diamond パートナー」に認定されています。これまでの豊富な知見に加え、高速なリアルタイム分析を実現する ClickHouse をラインナップに加えることで、より多様なニーズに応えるハイブリッドなデータ基盤の提案が可能となりました。

■ 特徴と提供価値

- 高速 / リアルタイム分析の強化：大規模な時系列データやログ、テレメトリなどを、より高速かつリアルタイムに分析・可視化できる環境を提供します。- データ活用の高度化：ClickHouse の活用により、自然言語による分析から要因把握、施策検討までを一貫して行える環境の構築を支援します。- 調達の利便性：Google Cloud Marketplace を経由した調達により、ClickHouse の利用料を Google Cloud の請求に統合できます。これにより、ClickHouse の利用料を Google Cloud のコミットメント達成に充てることができ、IT 投資の最適化と契約の戦略的な履行を同時に実現します。

＜想定ユースケース＞

・大量の時系列データや高頻度イベントデータの高速集計、可視化

・ログ、テレメトリ、運用データの分析

・AI エージェントログや推論ログ、トレースデータの分析





本発表に際し、両社の代表者は次のように述べています。





ClickHouse株式会社 代表取締役社長 金古 毅氏

「日本市場において Google Cloud の導入で豊富な実績を持つクラウドエース様を、リセラーパートナーとしてお迎えでき大変光栄です。BigQueryを活用したデータ基盤に、ClickHouse が得意とするリアルタイム分析を組み合わせることで、日本企業のデータ活用は次のステージへ進化します。両社の強力な連携により、お客様が膨大なデータから瞬時に価値を引き出し、迅速な意思決定を行える環境を全面的に支援してまいります」





クラウドエース株式会社 代表取締役社長 吉積 礼敏

「このたび ClickHouse のリセラーパートナーとして、日本企業のお客様に新たな選択肢を提供できることを大変嬉しく思います。クラウドエースは、Google Cloud のパートナーとして培ってきた知見を活かし、BigQuery を基盤とするデータ環境に、ClickHouse が強みを発揮する高速・リアルタイム分析を組み合わせることで、多様化・高度化するデータ活用ニーズに応え、企業の意思決定の高度化に貢献してまいります」

クラウドエース株式会社について

本社 : 東京都千代田区大手町 1-7-2 東京サンケイビル 26 階

代表取締役社長 : 吉積 礼敏

ウェブサイト：https://cloud-ace.jp

事業内容：クラウドエースは、AI ネイティブな業務とシステムを設計する IT 戦略パートナーです。企業の AX や DX を戦略から実装、運用までワンストップでご支援します。傑出した技術力の証明として Google Cloud Partner Networkにおいて Service および Co-sell のPathで最上位となるDiamond パートナー認定を受け、Google Cloud Partner Top Engineer に選出されたエンジニアをはじめとした多数のエキスパートが在籍。プロジェクトを共にするお客様にあらゆる場面で感動していただけるよう、AI 駆動による圧倒的スピードでビジネスの可能性を最大化します。



サービスについてのお問い合わせ

クラウドエース株式会社 事業推進本部

E-mail：isv-biz@cloud-ace.jp



プレスリリースについてのお問い合わせ

クラウドエース株式会社 広報担当

E-mail：pr@cloud-ace.jp

※「ClickHouse」「Langfuse」は、各社の商標または登録商標です。

※Google Cloud および BigQuery は、Google LLCの登録商標です。