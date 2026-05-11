高周波であげるのは、顔だけじゃない「客単価だ！」次世代高周波機器「HIFace(R)」BWJ東京で体験予約受付開始

株式会社CBS

HIFUに代わる次の主力メニュー、高周波リフトケア機器「HIFace(R)」「HIFUが使えなくなってから、リフトメニューに悩んでいる」「これから何を主力にすべきか分からない」そんなサロン様へ。

リフトメニューの選択肢が変わりつつある今、

次の一手を見極めることが、サロンの売上・集客・リピートに直結しています。

その中で注目されているのが、

高周波技術を活用した次世代リフト機器「HIFace(R)」です。

HIFace(R)は、“引き上がるような手応え”をその場で体感できる設計により、

施術直後の実感力と、継続的な満足感の両立を目指した機器です。

リフトメニューの再構築を求めるサロン様にとって、

新たな主力メニューとしての可能性を広げます。

■【事前予約受付中】優先体験のご案内

今回、ビューティーワールド ジャパン 東京 にて、

HIFace(R) を実際にご体感いただける機会をご用意しました。

会場では、単なる体験にとどまらず、

サロンの規模・客層・既存メニューに合わせた導入シミュレーションも実施。

その場で“導入後のメニュー展開”まで具体的にイメージしていただけます。

また、展示会期間中は多くの来場が見込まれるため、

現在、来場前の体験予約を受付中です。

事前にご予約いただくことで、優先的にご案内いたします。

リフトメニューの強化を検討されているサロン様は、

ぜひこの機会に「次の一手」をご体感ください。

ビューティーワールド ジャパン 東京

西１ホール ブースNo. J012

株式会社CBS

施術体験予約をする :https://cbs-inc.co.jp/bwj_trial_reservation/

“引き上がるような手応え”をその場で体感医療分野でも注目の6.78MHz高周波テクノロジーをサロン現場に

医療分野でも注目されている6.78MHzの周波数を採用した、

HIFUに代わるサロン向けモノポーラRF美容器。

もたつきの気になる肌を熱エネルギーで引き締め、土台から上向きの美しさをサポート。

ラジオ波でありながら施術直後のすっきり感と継続ケアによるハリ・ツヤ向上が期待できます。

HIFUとRF（高周波）の違いHIFUとRF（高周波）、何が違うの？

どちらも熱エネルギーを利用し、

リフトケアや肌質改善を目的とした施術ですが、アプローチは大きく異なります。

HIFUがピンポイントで深部を狙うのに対し、

RFは電気抵抗を利用して肌を面状に加熱し、広い範囲にじっくりと熱を届けます。

HIFace(R)が採用しているモノポーラ方式では、

電極から対極板へ高周波を流すことで、肌の深部まで効率よくエネルギーを浸透させます。

その結果、急激な温度上昇を抑えながら、脂肪層やその周辺を均一に加温。

安全性に配慮しつつ、SMAS筋膜までしっかりと熱を届けることが可能です。

HIFace(R) の特長確かな結果と安全性を両立するHIFace(R)の特長

冷却機能×バイブレーション - 刺激を最小限に -

じんわり内側を温めながら同時に冷却（水冷式）とバイブレーションで痛みを抑えるため、

ストレスを感じることなく理想のリフトケアが叶います。

細かいレベル調整でオーダーメイドな施術を実現

照射レベル10段階、照射時間５段階で調節可能。

お客様の肌の状態に合わせてパワー設定ができるため、効率的に施術を行えます。

BWJ東京では体験から導入相談まで一貫対応■【事前予約受付中】優先体験のご案内

今回、ビューティーワールド ジャパン 東京 にて、

HIFace(R) を実際にご体感いただける機会をご用意しました。

会場では、単なる体験にとどまらず、

サロンの規模・客層・既存メニューに合わせた導入シミュレーションも実施。

その場で“導入後のメニュー展開”まで具体的にイメージしていただけます。

また、展示会期間中は多くの来場が見込まれるため、現在、来場前の体験予約を受付中です。

事前にご予約いただくことで、優先的にご案内いたします。

リフトメニューの強化を検討されているサロン様は、ぜひこの機会に「次の一手」をご体感ください。

ビューティーワールド ジャパン 東京

西１ホール ブースNo. J012

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施術体験予約をする :https://cbs-inc.co.jp/bwj_trial_reservation/

本件に関するお問い合わせ

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Mail：info@cbs-inc.co.jp

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