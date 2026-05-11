“初の駅直結” 都心ど真ん中に新拠点。RENDEZ-VOUS（ランデヴー）AOYAMAがオープン。

株式会社RENDEZ-VOUS

車の共同所有サービスを展開する株式会社RENDEZ-VOUS（本社：神奈川県川崎市／代表：浅岡 亮太／以下、ランデヴー）は、横浜、二子新地、錦糸町に続き、この度、第4の拠点として青山に「RENDEZ-VOUS AOYAMA」を5月11日にオープンいたしました。

本拠点では、都心で働くビジネスパーソンが仕事終わりにそのまま車に乗り込み、“ランデヴー”を楽しめる新しいライフスタイルを提案します。ランデヴーとして、駅直結の立地に拠点を構えるのは初めてになります。

ランデヴーが青山に拠点をオープンした理由

ランデヴーはこれまで、車を愛する方々に支えられながら、その期待に応えるかたちでサービスを築いてまいりましたが、同時に私たちは、問い続けてきました。

「ランデヴーが届けるべき価値とは何か。」

それは単に上質な車を提供するのみではなく、その先にある「時間」、つまり、日常から少し離れ、心がほどけるような“余白”（たのしみ）を生み出すことではないかと考えています。

その想いのもと、私たちのサービスは、車への愛着を起点としながらも、オーナー同士のコミュニティや乗車レクチャーなどを通じて、「車で素敵な時間を過ごしたい」と願うすべての方に開かれたものへと広がってきました。

その結果、これまで車に強い関心を持たれてこなかった方々にもご利用いただく機会が増えています。こうした広がりに向き合う中で、新たな拠点として選んだのが青山です。都心で働く方々のすぐそばに、自然とランデヴーがあること。特別な時間に、特別な準備を必要としないこと。その実現に向けて、青山一丁目駅直結という、誰もが歩いてたどり着ける場所に拠点を構えました。

日常のすぐそばに、特別で非日常な時間を。

ランデヴーはこれからも、そんな“余白”（たのしみ）を届けていきます。

RENDEZ-VOUS（ランデヴー）AOYAMAの特徴３つ

(1) 青山一丁目駅直結

従来の拠点は車での来場が中心でしたが、RENDEZ-VOUS AOYAMAは駅直結の立地により、電車や徒歩でのアクセスが可能です。仕事帰りなどにも気軽に立ち寄れる利便性の高さが特長です。

(2) 車のラインナップ

クラシックカーからラグジュアリーカーまで、多彩なラインナップを導入予定です。

【導入予定車両（順不同）】

・Ferrari GTC4Lusso

・Ferrari Roma

・Porsche 911 Targa4 (Type992.1)

・Porsche 911 (Type964)

・Aston Martin DBX

(3) 短時間のドライブでも満足度の高い周辺スポットが充実

神宮外苑いちょう並木や六本木けやき坂通りなど、都会と自然をバランスよく楽しめるエリアに位置しています。短時間のドライブでも、特別な時間を味わえる環境が整っています。

”ランデヴー”とは？

株式会社RENDEZ-VOUSは、「車を通じて、人生に余白を」をコンセプトに車の共同所有サービスを提供しています。

・複数名での共同所有により、購入費用・維持費・保険料などのコストを大幅に削減

・整備・メンテナンスの専門サポートにより、維持管理に伴う不安や負担を軽減

・約100台のラインナップから、その時の気分や目的に応じた車種選択が可能

・同じ価値観を持つオーナー同士のコミュニティへの参加機会を提供

・所有から利用、売却までをワンストップでサポート

単に車を納車して終わりではなく、運転レクチャーやツーリング、サーキットイベントなどを通じて、車のある暮らしの“余白（たのしみ）”を存分に体験いただけるコミュニティを提供しています。

会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/81495/table/13_1_7701836b5a6b400883d6e2f73969fe71.jpg?v=202605111052 ]