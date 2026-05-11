アイデムフォトギャラリー［シリウス］大川原 敬明　写真展「shooting a life」期間：2026年5月14日（木）～5月20日（水）

株式会社アイデム

求人広告を企画・発行する株式会社アイデム（新宿区新宿 代表取締役：椛山亮）https://www.aidem.co.jp/ が運営するフォトギャラリー[シリウス] https://www.photo-sirius.net/ は大川原 敬明 写真展「shooting a life」を5月14日（木）～5月20日（水）に開催いたします。

大川原 敬明 写真展「shooting a life」

すべての食べものは生きていた。

私たちが毎日いただく「食べもの」。

そのすべてに、かつて確かな鼓動があり、確かな命がありました。

僕はこれまで、スポーツの現場で勝敗が決まる一瞬を撮り続けてきた。

緊張が極限まで高まり、結果が一瞬で定まる世界だ。

しかし、北海道の山の中で向き合った時間は、

それまでとはまったく異なる質の緊張を孕んでいた。

『獲る 食べる 生きる』の著者であり、ハンターの黒田未来雄に同行し、

20回を超える狩猟の現場に立ち会った。

森に入ると、音が消える。視線が一点に集まり、空気が張りつめる。

引き金が引かれ、100キロを超えるエゾシカの体が雪の上に崩れ落ちる。

舞い上がる雪の中で、命が静かに役目を終える瞬間を、僕はカメラ越しに見つめてきた。

だが、狩猟はその一瞬で終わらない。

獲物を探して山を歩き、毛皮を剥ぎ、解体し、何十キロもの肉を背負って下山する。

生きていたものが、食べものへと姿を変えるまでの、長く過酷な時間が続く。

野生動物、猟師、そしてカメラマン。

三者が命と正面から向き合う現場で、僕は何度も立ち止まった。

現代社会で見えなくなってしまった「当たり前のこと」、

そして生きることの根源を、ここに見つめ直したい。

‘shoot’ 和訳：撃つ・撮る

(出店枚数：カラー 50点)

大川原 敬明 (Okawara Hiroaki)

札幌市出身 1985年生まれ。

19歳から写真を始め、世界各地を旅して周る。

現在まで20年間、スポーツカメラマンとして活動。

2019年よりハンターである黒田未来雄氏に惹かれ、狩猟に同行するようになる。

書籍『獲る 食べる 生きる』(小学館)

雑誌『BE-PAL』(小学館) 『狩猟生活』(山と渓谷社)

『月刊バスケットボール』(文化出版)等に写真を提供。

写真展の様子は「シリウスブログ」でもご紹介します！

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