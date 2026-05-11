『ことら送金』で寄附ができるように！

株式会社ことら

本日2026年5月11日より、『ことら送金』で以下の法人・団体が取り組む活動に寄附が可能となりましたので、お知らせいたします。

法人・団体名：社会福祉法人 中央共同募金会

寄付金等名称：

「災害ボランティア・NPO活動サポート募金（ボラサポ）」※１

「赤い羽根福祉基金」※２

※１ 災害ボランティア・NPO活動サポート募金（ボラサポ）への寄附や使途についてはこちら(https://www.akaihane.or.jp/saigai/)

※２ 赤い羽根福祉基金への寄附や使途についてはこちら(https://www.akaihane.or.jp/kikin/)

現在、ことら送金での寄附（以下、「ことら送金（寄附）」）は一部の寄附受付口座のみ対応しています。寄附受付口座等については、弊社からの案内（こちら(https://www.cotra.ne.jp/manual/#anc03)）および上記の中央共同募金会のWebサイトをご確認ください。

ことら送金（寄附）は、ことら送金対応の全てのアプリ（現在33アプリ(https://www.cotra.ne.jp/member/)が対応しています。）から、従来のことら送金と同様の方法で送金が可能です。また、送金に係る手数料は無料です。（2026年5月11日時点）

※ことら送金（寄附）の概要は、こちら(https://www.cotra.ne.jp/manual/#anc03)をご確認ください。

今後も、ことら送金で寄附ができる法人・団体は順次増えていく予定です。

『ことら送金』は、10万円以下の個人間送金を対象として、対応するスマートフォンアプリから口座番号を入力しての送金はもちろん、携帯電話番号などを使って簡単な操作で24時間365日送金ができるサービスです。ご自身の口座間での資金移動をはじめ、友人との割り勘精算など様々なシーンでご活用いただいております。現在424社にて送金手数料無料でご利用いただけます。

あなたのスマホで使えるか今すぐチェック！ :https://www.cotra.ne.jp/p2pservice/

注１）ご利用に際しては、『ことら送金』に対応している銀行などが指定するアプリのダウンロードが必要です。

注２）ご利用いただくアプリによって、サービスを停止する時間があります。

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/171174/table/11_1_14b78cf325849ace525460ba6f85f664.jpg?v=202605111052 ]