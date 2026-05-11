小田原市で太陽光併設蓄電池の「逆潮流」を活用した電力地産地消の事業を開始

株式会社REXEV

株式会社REXEV（本社：東京都千代田区、代表取締役：渡部 健、以下「REXEV」）は、神奈川県小田原市において、太陽光併設蓄電池を活用し、電力系統への逆潮流を伴う、次世代エネルギーマネジメントを開始いたします。



東京電力グループ、京セラ株式会社や湘南電力株式会社等と連携し、全国初となる市域レベルの「電力地産地消プラットフォーム」の構築に貢献します。なお、プラットフォームの本格運営開始に先立ち、2026年3月27日には小田原市役所にて運営開始式典が執り行われました。

社会的意義/背景

近年、再生可能エネルギーの導入拡大に伴う「出力制御」の頻発やインバランスリスクの増加が全国的な課題となっています。加えて、再エネの地域共生および地域で作った再エネを無駄なく地域で使い切る「電力の地産地消」が強く求められています。

脱炭素先行地域である小田原市が推進する持続可能な「地域自給圏」の構築に向け、REXEVはEVエネルギーマネジメントで培った高度な充放電制御技術を横展開し、地域の再エネを「売るだけ」から「賢く使い、稼ぐ電源」へと進化させるべく、プラットフォームに参画いたします。

取組内容

本事業は、プラットフォームの一環として実施されるもので、小田原市のわんぱくらんどに導入された太陽光発電および蓄電池をREXEVのシステムで統合制御し、以下の3を実施します。

１．AEMSとの連携によるインバランス調整

プラットフォーム内に構築するエリアエネルギーマネジメントシステム（AEMS）と連携し、エリア内で発生する再エネのインバランス（発電計画と実績の誤差）の吸収・調整により、同時同量供給に貢献します。

２．需給調整市場等への参入を通じた収益化

蓄電池の柔軟なリソースを活かし、需給調整市場などへ参画することで、新たな収益モデルを創出します。

３．市場連動型の充放電制御と地産地消の推進

太陽光発電設備による余剰電力が生じる時間帯（電力の市場価格が安い時間帯）に蓄電池へ充電を行い、価格が高騰する時間帯に放電し、湘南電力を通じて地域の需要家へ太陽光由来の電力を供給・販売します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/48307/table/180_1_5347966efb9ebef8bf36bf851650e197.jpg?v=202605111052 ]

わんぱくらんどの現地写真

特徴

本取り組みの特長は、太陽光発電に併設した蓄電池から電力系統へ電力を送る、逆潮流を前提とした市場連携モデルである点です。

従来の自家消費を主目的としたシステムとは異なり、蓄電池からの逆潮流を用いて地域での活用を促すほか、需給調整や市場取引に直接アプローチする事例は全国的にもまだ珍しく、再生可能エネルギーの地産地消を最大限に活かすことが出来るモデルです。

需給調整や市場取引では地産地消といえない（全国レベルで消費される）ため、地域での活用を促す旨を追記しました。

今後の展開

小田原市での取り組みを通じて、再エネと蓄電池を組み合わせた高度なエネルギーマネジメントの経済性・安定性を検証します。REXEVは今後、本事業の実績をベースに、需要家併設型蓄電池を活用したエネルギーマネジメント事業へも対象を拡大するとともに、同様の課題を抱える全国の自治体や企業へソリューションを展開し、脱炭素社会と地域循環型エネルギー基盤の実現を牽引してまいります。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社REXEV 広報担当

Tel：03-3525-8008 E-mail：info@rexev.co.jp