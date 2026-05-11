「施設長、ちょっといいですか？」の連鎖を断ち切って、責任者の「燃え尽き」を防ぐ挑戦。『一般社団法人けあとともに』による、助成金を活用した「現場改善プログラム」が2026年8月に始動。

一般社団法人けあとともに“自律の三角形”＝福祉の再生

「現場のしがらみから抜け出せない経営者を救いたい」

企業の介護離職防止を支援する一般社団法人けあとともに（所在地：兵庫県、代表理事：松本瑞夫）は経営者や施設長らが現場の対応に忙殺される「燃え尽きリスク」を解消するため、半年間の伴走型支援「現場改善プログラム」を2026年8月より開始します。

本プロジェクトは、国の人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース」を活用。

専門家と連携によって、法人の経済的負担を最大75％抑えつつ、「現場の決定権者（施設長等）」と「その右腕」が共に学び、共通言語を持つことで組織を再生させる、福祉業界の新しいリーダー支援（リスキリング）の形を提案します。

【 背景 】

介護・福祉現場のリーダーは目に見えない制約に縛られています。「施設長、ちょっといいですか？」というスタッフ間のトラブルやシフト調整に応じるたびに、本来取り組むべき「組織の未来づくり」は中断されてしまいます。

代表の松本には、ステージ5のがんを隠しながら祖母の介護に奔走した母の姿、という原体験があり、

「支える人を支える仕組みが少ない」という問題を解決することが、当団体のミッションの１つです。

リーダーへの過度な依存を「経営者の離職リスク」と捉え、対話を軸にした日常の整えに挑みます。

【 導入事例 】

本プログラムの先行導入により、大きな変化を遂げた事例を紹介します。

■株式会社green 代表取締役 西井やよい氏（障がい者グループホーム経営）

かつて、深刻な人材不足や、スタッフ間の不満等の板挟みに陥り、「自分がいないと現場が止まる」と

深夜まで事務作業に追われていた西井氏。「まず誰と組織を創るのか」という現場の関係性を徹底的に見直すため、本プログラムの礎である「対話」に着手し、その結果、スタッフとの信頼関係が深まり、現場に自発的な動きが戻りました。

現在、西井氏は数十年ぶりに趣味のカラオケを楽しみ、家族との時間を守る「経営者としての平穏」を取り戻しています。

【 サポート体制 】

■「経営者が現場を離れる」ための環境整備（監修・プロデューサー：松本 瑞夫）

私は、「場の設計者」です。経営者が目先の調整から解放され、未来の法人づくりに専念できるよう、右腕へ権限を譲渡できる組織の土台を整え、現場が自律的に動き出す環境をプロデュースします。

■「自律型対話メソッド」による現場の意識改革（講師：堀 弘幸）

まず受講者の意識を整え、スタッフの内側にある「自分で考え、動く力」を引き出すことができるよう伴走します。経営層が整えた仕組みの上で、現場が自律的に回り始めるための対話術を導入します。

■ 戦略的投資を支える助成金活用サポート（助成金・補助金アドバイザー：中村 七奈）

「事業展開等リスキリング支援コース」を活用。雇用保険加入者（施設長や主任）が「現場介護」から「経営管理」等への職務変更を伴う学び直しを行うことによって、受講料の最大75%が助成されます。複雑な申請実務を専門チームが全面サポートし、未来への投資を財務面から支えます。

【 監修・講師プロフィール 】

監修・プロデューサー：松本 瑞夫

■監修・プロデューサー：松本瑞夫

一般社団法人けあとともに 代表理事

1,500名以上のリーダー育成実績を持つ、組織開発コーチ。

14年間勤めた金融機関では、介護・医療分野の共済販売で兵庫県内No.1の実績を上げ独立。以降、1,000時間のセッションを経験。

数字至上主義の営業現場で葛藤した経験からたどり着いた答えは、スキル以上に「対話のあり方」が組織を変えるということ。

他の専門家理事・提携パートナーと連携し、企業の介護離職防止、

経営者の孤独解消・伴走支援などに努めている。

講師：堀 弘幸

■講師：堀 弘幸

(一財)生涯学習開発財団認定マスターコーチ / コーチ堀塾 代表

コーチ歴15年、実績1,500時間。

医療・福祉現場を再生させてきた「対話と実践」の専門家。

介護・福祉分野において、行政主催の管理者研修や高齢者サービス事業者研修の講師を歴任。

社会福祉法人や公的病院での数ヶ月単位の継続的な伴走支援では、施設専属コーチとして職員への1on1コーチングまで深く介入し、現場のコミュニケーション変革に尽力してきた。

【 概要 】

名称：現場改善プログラム（組織自律化プロジェクト）

期間：2026年8月22日～2027年1月23日（半年間・全10回）

内容：合計35時間のオンライン実践研修、施設経営者との個別伴走セッション

対象：介護・福祉施設の経営者、施設長。および共に受講する次世代リーダー（右腕スタッフ）

限定：半年10施設

詳細：https://keatomo.jp/cc

監修：一般社団法人けあとともに

ＨＰ：https://keatomo.jp/

MAIL：info@keatomo.jp（担当：代表理事 松本）