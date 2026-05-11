米国発釣具ブランド「KastKing（カストキング）」、日本を代表する著名プロアングラー4名との正式契約を締結

HONG KONG SKYTONE INTERNATIONAL LIMITED

リール、ロッド、ラインを中心とした釣具の製造・販売を行うKastKing（本社：米国、以下 カストキング）は、日本市場への本格的な参入に伴い、日本の第一線で活躍する著名プロアングラー4名（野村 俊介氏、五十嵐 誠氏、きよはま ゆうき氏、北原 麻七都氏）との間で、正式に契約を締結したことを発表いたします。

日本のフィールドに最適な製品づくりへ。プロアングラーとの協業の背景

カストキングはアメリカ発の釣具ブランドとして、これまで世界150カ国以上のアングラーに愛用されてきました。

世界有数のフィッシング大国である日本を当社の最重要市場の一つと位置づけ、短期的な参入にとどまらない長期的な視野で、日本の皆様に真に満足していただける製品づくりをしっかりと実現していくことを最重要課題と位置づけています。

そのための重要なステップとなるのが、単なるスポンサー契約の枠を超え、製品開発の初期段階から深く関与していただく「開発パートナー」としての、今回の日本人プロアングラー4名との契約締結です。

日本の釣りにおいて特に求められる「精度」や「繊細さ」に真摯に向き合い、過酷なトーナメントシーンや、日々変化するフィールドの最前線に立つ彼らの経験と知見を通じて、私たちは日本のユーザーが「本当に必要としている製品」を深く理解し、製品に反映していくための取り組みをスタートいたします。

ユーザーの声を形に。日本ローカライズへの挑戦

今後は、プロアングラーが実戦の極限状態で得たリアルなフィードバックを開発拠点へとダイレクトに共有し、そこへ日本の一般アングラーの皆様から寄せられる声を掛け合わせることで、日本市場のニーズに合わせた製品開発へと反映させるサイクルを構築します。

日本の繊細なフィールド環境に最適化された機能の追求はもちろん、日本市場のニーズに合わせた製品開発へと反映させるサイクル、製品の「日本ローカライズ」を一層推進してまいります。

カストキングは、日本の釣り人の皆様から長期にわたって「信頼されるブランド」となるべく、着実に歩みを進めてまいります。

契約プロアングラー プロフィール

野村 俊介（のむら しゅんすけ）野村 俊介

Instagram：@nomushun(https://www.instagram.com/nomushun/)

JBマスターズで4度の年間優勝、ジャパンスーパーバスクラシックで2度の優勝、さらにELITE 5チャンピオンという輝かしい戦績を誇り、JBプロトーナメント最多優勝を保持する、日本を代表するプロアングラーです。

長年にわたり競技の第一線で活躍し、風や水質、季節変化などの自然条件に対する高い適応力と、豊富な経験に裏打ちされた確かな技術は、同業者や多くの釣りファンから常に注目を集めています。

また、自身のSNSでは試合や釣行のリアルな様子を積極的に発信。

「どう考え、どう釣るか」という実戦的なメソッドに加え、バスフィッシングの奥深さや楽しさを伝える高い発信力も兼ね備えています。

五十嵐 誠（いがらし まこと）五十嵐 誠

Instagram：@igarashi_makoto(https://www.instagram.com/igarashi_makoto)

長野県・野尻湖をホームレイクとし、スモールマウスバスをターゲットとしたガイドサービスを展開するバスフィッシングガイド兼プロアングラーです。

ルアーブランド「FOLLOW」の代表を務める傍ら、国内最高峰のトーナメント「JB TOP50」に参戦し、競技の最前線で戦い続けています。

フィッシングガイドとしては、初心者から上級者まで幅広い層に対して、フィールドごとのタックルや戦略を丁寧にレクチャー。

安定した釣果と実践的な解説を通して、野尻湖をはじめとする関東主要フィールドで確かな実績と厚い信頼を築き上げているプロフェッショナルです。

きよはま ゆうききよはま ゆうき

Instagram：@kiyo_o.101(https://www.instagram.com/kiyo_o.101)

長野県の木崎湖と野尻湖を拠点に活動するバスフィッシングガイド兼プロアングラーです。

木崎湖生まれの地元肌であり、ホームレイクを知り尽くした圧倒的な情報量と、自身のトーナメント経験を掛け合わせた的確なナビゲーションを強みとしています。

最新のバスボートや最新のタックルも駆使しつつオールドスクールなガイドスタイルを展開しており、レベルを問わず誰もが釣りやすい環境を提供する丁寧なティーチングが好評です。

地域に根ざした活動と親しみやすいキャラクターで、着実にファンを拡大しています。

北原 麻七都（きたはら まなと）北原 麻七都

Instagram：@manato_kitahara(https://www.instagram.com/manato_kitahara)

国内最高峰のバストーナメントで戦い、次世代を担う若手プロアングラーです。

2025年の「JB Masters」で年間3位という好成績を収め、2026年からはトップカテゴリーである「JB TOP50」メンバーとして参戦しています。

ホームである河口湖を始め、国内の主要フィールドにおける過酷なトーナメント現場で培った、極めて実戦的な技術をベースにしたプレースタイルが持ち味です。

SNSでは、大会に向けた練習から本番の様子、プロとしての準備風景まで、リアルな日常と競技に懸ける過程を共有しており、今後のさらなる飛躍が期待される注目の選手です。

KastKing（カストキング）について

企業概要

カストキングは、2013年に米国ニューヨーク州シラキュースの大学に通う釣り仲間たちによって設立されました。

「もし、私たちが釣りの楽しさを保つことができたら（If we could keep fishing fun）…」というシンプルな問いかけから始まったこのブランドは、現在では世界150カ国以上のアングラーに愛用されるグローバルブランドへと成長しました。

ブレント・チャップマンをはじめとする米国トップトーナメントで活躍するプロアングラーたちも当社の製品を愛用し、共に戦っています。

ミッション：「Fueled by Innovation（イノベーションを原動力に）」

カストキングにとって、イノベーションは目的ではなく、製品づくりを前進させる原動力です。

私たちはユーザーの声やフィールドでの課題に真摯に向き合い、企画・設計から製造、品質管理までを自社で一貫して行うことで、安定した品質と信頼性の高い製品を継続的に生み出しています。

この徹底した開発体制と独自のサプライチェーンにより、ハイエンドブランドに匹敵する機能と品質を持ち、使用者の声が反映された製品を、誰もが手に取りやすい価格で提供することを実現しています。

主な実績と取り組みICAST 2015 Best of ShowICAST 2024 Best of Show

技術力: 米国最大の釣具見本市「ICAST」にて「Best of Show（最優秀製品賞）」を複数回受賞（2015年、2024年）。90件以上の特許と240件以上の著作権を保有。

サステナビリティ: 自然環境を守るため、製品パッケージの脱プラスチック化や、環境保全団体への寄付活動などを通じて、持続可能な釣りの未来に貢献しています。

コミュニティ: 「Keep Fishing Fun（釣りを楽しみ続けよう）」をスローガンに、年齢や経験を問わず、すべてのアングラーが水辺での時間を楽しめるようサポートしています。

会社概要

ブランド名: KastKing（カストキング）

設立: 2013年

本社: 米国 ニューヨーク

事業内容: 釣具（リール、ロッド、ライン、ツール等）の企画・開発・製造・販売

公式Instagram: @kastking_jp(https://www.instagram.com/kastking_jp/)

公式X（旧Twitter）: @kastking_jp(https://x.com/kastking_jp/)

Amazon公式ストア: カストキングストア(https://www.amazon.co.jp/stores/KastKing/page/FF66F884-4EB4-40B4-A1A2-F3E44A02E05C)

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メールアドレス: kastking_jp@kastking.com