人事パーソン注目の実務書『社員が逮捕されたときに読む本100問100答』発売

株式会社労働開発研究会

株式会社労働開発研究会（所在地：東京都新宿区 代表取締役：江曽 政英 TEL03-3235-1861）は、人事パーソン注目の実務書『社員が逮捕されたときに読む本100問100答』を発売いたしました。

☆本書の特色☆

「もし、自社の社員が逮捕されたら・・・」

社員が逮捕されるという事態に直面したとき、企業には迅速かつ適切な対応が求められます。業種や業態を問わず、どの企業にも起こり得る可能性があるからこそ、何も起きていない今のうちに備えておくことが重要です。

事前に必要な知識を身につけておくことで、万が一の際にも落ち着いて対応でき、人事トラブルの回避やレピュテーションリスクの低減につながります。

人事パーソンの必読書として

ぜひ皆様のお手元にお持ちください。

☆おすすめポイント☆

企業側の立場で多くの労働事件に対応してきた弁護士と、元刑事裁判官であり現在は企業法務を専門とする弁護士が、実際の相談例に基づき徹底解説しています。

Ｑ＆Ａ形式でわかりやすく読みやすい解説で、100問100答の充実した内容です。

書籍の概要

タイトル：

社員が逮捕されたときに読む本100問100答

～平時にこそ知っておくべき！万が一の基礎知識～

著 者：第一芙蓉法律事務所 弁護士 小鍛冶 広道 他

価 格：3,850円（税込）

ページ数：262ページ

判 型：A５判

ISBN：978-4-903613-34-5

目次

労働開発研究会オンラインストア :https://www.roudou-kk.co.jp/books/book_list/13228/労働開発研究会 書籍案内ページAmazon :https://www.amazon.co.jp/%E7%A4%BE%E5%93%A1%E3%81%8C%E9%80%AE%E6%8D%95%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%81%AB%E8%AA%AD%E3%82%80%E6%9C%AC-100%E5%95%8F100%E7%AD%94-%E5%B0%8F%E9%8D%9B%E5%86%B6-%E5%BA%83%E9%81%93/dp/4903613348第１章 はじめに（社員が逮捕されたら…）

Q１ 社員の逮捕の発覚経緯

Q２ 逮捕後の刑事手続

Q３ 被疑者と容疑者、被告人と被告の違い

第２章 逮捕されたときの初動対応

Q４ 警察の捜査が始まると、必ず逮捕されるのか

Q５ 逮捕の種類

Q６ 逮捕の種類からわかること

Q７ 警察からの照会対応

Q８ 社員が逮捕されたときの初動対応

Q９ 逮捕に関する情報収集の仕方

Q10 マスコミ対応

Q11 顧客・取引先対応

Q12 マスコミからの報道前の問い合わせ対応

Q13 一般人からの問い合わせ対応

Q14 プレスリリースにおける個人情報の開示の可否

Q15 社内への説明

Q16 身柄拘束時の勤怠と年次有給休暇

Q17 被害者対応（被害者に対する会社の責任）

Q18 被害者対応（示談金の立替え払い）

Q19 被害者対応（社員に対する示談金の求償）

第３章 勾留されたときの実務対応

Q20 逮捕後の身柄拘束（勾留）

Q21 勾留通知

Q22 逮捕後短時間での釈放

Q23 勾留請求却下

Q24 再逮捕

Q25 処分保留での釈放

Q26 刑事弁護人の確認

Q27 身柄拘束されている社員に会う手段

Q28 一般接見はいつから可能か

Q29 一般接見はどこに行ってどのように申し込むか

Q30 接見を断られた場合の対応方法

Q31 接見時の注意点

Q32 接見が禁止されている場合の対応

Q33 接見に誰が行くべきか

Q34 社内ストーカー事案における誓約書の取得

Q35 接見時の退職願の取得

Q36 捜査機関が把握していない犯罪事実を会社が把握したときの対応

Q37 顧問弁護士による接見等の可否

Q38 私選弁護人の弁護士報酬を会社が負担・貸与することの可否

Q39 国選弁護人かどうかの確認

Q40 弁護人への社員情報等の提供

Q41 弁護人がいる場合の一般接見の必要性

Q42 捜索・差押え対応

Q43 押収された物件の返還

第４章 起訴されたときの対応策

Q44 起訴・不起訴の確認

Q45 起訴・不起訴の基準

Q46 起訴の種類

Q47 裁判員裁判

Q48 起訴後の接見時の注意

Q49 不起訴の確認

Q50 不起訴理由の種別

Q51 不起訴の場合の事実確認方法（示談がある場合）

Q52 保釈とは

Q53 保釈保証金の貸与

Q54 保釈中の勤務

Q55 保釈中の自宅待機命令

Q56 保釈中の起訴休職の発令

Q57 起訴休職期間の満了による解雇

Q58 会社の上司が身元引受人になること

Q59 起訴内容の確認

Q60 逮捕時の罪名と起訴時の罪名が異なる場合

第５章 裁判・判決後の流れ

Q61 第１回公判期日の開始までの期間等

Q62 刑事裁判の流れ

Q63 刑事裁判の傍聴

Q64 会社の上司が情状証人になること

Q65 略式命令の内容の確認

Q66 刑罰の種類・拘禁刑とは

Q67 会社による罰金の貸与・給付

Q68 交通反則金と罰金刑の違い

Q69 運転免許の取消

Q70 社員に執行猶予付きの判決が下された場合

Q71 社員に実刑判決が下された場合

Q72 責任無能力による無罪判決後の流れ

Q73 刑事の無罪判決と懲戒処分の関係

Q74 刑事訴訟記録の閲覧

第６章 懲戒処分をする際の留意点

Q75 懲戒処分のルール

Q76 私生活上の非行に対する懲戒処分の可否

Q77 懲戒処分のタイミング

Q78 犯罪行為を理由とする懲戒処分の量刑

Q79 「昔の犯罪行為」に対する懲戒処分の可否等

Q80 前職の非違行為の発覚

Q81 否認している社員に対する懲戒処分の可否１.（基本的な考え方）

Q82 否認している社員に対する懲戒処分の可否２.（捜査機関による身柄拘束を理由とする懲戒処分の可否）

Q83 否認している社員に対する懲戒処分の可否３.（判決確定を待たずに懲戒処分を行うことの可否）

Q84 「本当はやっていないが早く解放されるために罪を認めて罰金刑を受けた」と主張してきた場合

Q85 示談により起訴猶予となった者に対する懲戒処分の可否

Q86 「被害者と示談したいので懲戒処分を待ってほしい」と言われた場合の対応

Q87 懲戒処分の見直しの可否（「一事不再理」ないし「二重処罰の禁止」の原則）

Q88 身柄拘束中の社員に対する弁明の機会の付与等１.（基本的な考え方）

Q89 身柄拘束中の社員に対する弁明の機会の付与等２.（接見禁止が付されている場合）

Q90 身柄拘束中の社員に対する弁明の機会の付与等３.（接見を拒否されている場合）

Q91 身柄拘束中の社員に対する弁明の機会の付与等４.（接見において回答しない場合）

Q92 身柄拘束中の社員に対する会社規程所定の懲戒プロセスの実施

Q93 身柄拘束中の社員に対する懲戒処分の通知方法

Q94 接見した社員から辞職の意思表示があった場合の対応

Q95 身柄拘束中の社員に関する解雇予告除外認定取得の可否

Q96 逮捕された社員のパソコンの確認等

Q97 退職金の不支給

Q98 懲戒処分の社内・社外実名公表の可否

Q99 派遣労働者が身柄拘束された場合

Q100 請負労働者が身柄拘束された場合

著者

第一芙蓉法律事務所 弁護士 小鍛冶 広道

1996年早稲田大学法学部卒業。

1998年弁護士登録（第一東京弁護士会）。

経営法曹会議常任幹事，日本労働法学会会員



企業側の人事労務問題でも、募集・採用にかかわる問題、偽装請負問題・障害者雇用における労務管理問題等、ニッチな領域に意欲的に取り組んでいるほか、近時はハラスメント案件に関する調査・対応実務に関する研修依頼等が多い。

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第一芙蓉法律事務所 弁護士 小山 博章

2004年早稲田大学教育学部卒業

2007年慶應義塾大学大学院法務研究科修了

2008年弁護士登録

第一東京弁護士会労働法制委員会基礎研究部会副部会長、経営法曹会議会員、日本労働法学会会員、墨田区男女共同参画苦情調整委員会 委員

経営者側労働法専門弁護士で、労働審判・仮処分・労働訴訟の係争案件対応、団体交渉対応、人事労務に関する相談等を得意分野とする。ハラスメント防止研修などの役員・管理職研修、従業員研修や、セミナーも数多く担当しており、多い年では年間100件以上を担当している。

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第一芙蓉法律事務所 弁護士 宇野 由隆（元裁判官）

2009年立教大学法学部卒業。

2011年慶應義塾大学大学院法務研究科修了。

2013年裁判官任官（東京地裁、宮崎家・地裁都城支部）。

2016年シドニー大学ロースクール客員研究員。

2020年裁判官依願退官、弁護士登録。

経営法曹会議会員。第一東京弁護士会労働法制委員会・契約法部会副部会長。



刑事・民事・家事の幅広い分野の事件を担当した裁判官時代の知識・経験をベースに、現在は、経営者側労働法専門弁護士として、労使紛争の裁判・審判・あっせん、団体交渉、ハラスメント調査、労務相談等に対応している。

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第一芙蓉法律事務所 弁護士 柏戸 夏子（元裁判官）

2012年慶應義塾大学法学部卒業。

2014年慶應義塾大学大学院法務研究科修了。

2016年裁判官任官（東京地裁、名古屋地裁）。

2021年英国レスター大学ロースクール客員研究員。

2023年裁判官依願退官、弁護士登録。



裁判官として刑事・民事事件を担当した経験を活かし、企業の人事労務問題について、日常相談、訴訟対応、ハラスメント調査等に対応している。

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第一芙蓉法律事務所 弁護士 金澤 康（元裁判官）

2013年中央大学法学部卒業。

2015年中央大学法科大学院法務研究科修了。

2017年裁判官任官（前橋地裁、仙台地裁、東京地裁）。

2025年裁判官依願退官、弁護士登録。



裁判官として、一般民事、刑事事件、行政事件など多種多様な案件を担当した経験を活かし、現在は、企業の人事労務問題を中心としつつ、企業における犯罪行為に関する相談、独占禁止法に関する相談等、幅広い案件に対応している。

株式会社労働開発研究会の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/172746/table/2_1_2e49da62c421f9c280af9da6cb9e8fe6.jpg?v=202605111052 ]