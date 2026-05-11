集客→面談までの転換率を一気に引き上げるには？作って終わりにしない、診断コンテンツを活用した集客設計の構築術

ポーターズ株式会社お申込みはこちら :https://www2.f-marketing.jp/l/948412/2026-04-16/fbgm7?organizationId=3215?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=porters

人材ビジネス向けマッチングシステムを提供するポーターズ株式会社（東京都港区、代表 西森 康二）は、株式会社ファン・マーケティング、KURO HOLDINGS株式会社と共同で「【転職エージェント向け】集客/CVR/面談率を一気に引き上げる！ 診断コンテンツ×広告×応募後設計の勝ちパターン(https://www2.f-marketing.jp/l/948412/2026-04-16/fbgm7?organizationId=3215?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=porters)」に2026年5月18日（月）12:00～13:00でオンラインにて開催いたします。※本セミナーは、株式会社ファン・マーケティング主催のセミナーとなります。

▼▼セミナー概要▼▼

転職エージェントの集客は、広告費の高騰や媒体依存により「やっているのに伸びない」状態に陥りがちです。そんな中、近年注目されているのが、求職者の興味を引き出しながら応募につなげる「診断コンテンツ」と「広告」の組み合わせです。ただし、診断コンテンツは競合他社も多く実施しており、成果を出すには一筋縄ではいきません。



そこで今回、診断コンテンツを得意とする株式会社ファン・マーケティング、広告を得意とするKURO HOLDINGS株式会社、人材業界特化のクラウドシステムを提供するポーターズ株式会社が共同で、「集客」「登録獲得」「面談化と決定」まで、本質的に成果を出すためのノウハウをお届け。

第1部は、他社と差別化した独自性の高い診断コンテンツの作り方を事例と併せてご紹介。第2部では、広告運用の成果を最大化するポイントをご紹介。第3部では、獲得後の面談化や決定につなげるための改善点を解説します。

▼▼こんな人におすすめ▼▼

・登録単価が高騰しており、既存施策の限界を感じている

・LPOを実施しているがCVRが改善しない

・SNS広告を実施しているが、訴求やクリエイティブが差別化できていない

・年収診断コンテンツのような施策に興味はあるが、成果につながる設計が分からない

・診断コンテンツ施策は検討したことがあるが、他社と差別化が難しく、頓挫した

・診断コンテンツ施策は実施したことがあるが、成果が出なかった

▼▼登壇者の紹介▼▼

▼▼開催概要▼▼

詳細を確認する :https://www2.f-marketing.jp/l/948412/2026-04-16/fbgm7?organizationId=3215?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=porters株式会社ファン・マーケティングマーケティング部 マネジャー/コンサルタント石田 茉莉子氏KURO HOLDINGS株式会社取締役／ マーケティングソリューション事業部 事業部長 佃 雅博氏ポーターズ株式会社Consulting Unit Growth Gr. マネージャー兼田 洋平[表: https://prtimes.jp/data/corp/33277/table/216_1_fc671028491641d189c96a1296abf867.jpg?v=202605111052 ]

セミナーお申し込みはこちら :https://www2.f-marketing.jp/l/948412/2026-04-16/fbgm7?organizationId=3215?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=porters

人材紹介・派遣企業向けクラウド型マッチングシステム「PORTERS」のご紹介

１.CRM機能

PORTERSの3つのおすすめ機能

候補者との関係構築を、より戦略的に

一元管理で、対応漏れや重複接触を防止

求職者の属性・経歴・過去のやりとりを蓄積し、リレーションを強化。

フェーズごとの適切なアプローチで、紹介決定率を高めます。

２.オートマッチング

最適な人材をワンクリックで提案

スキル・経験・希望条件と求人案件の情報を照らし合わせ、自動でマッチ度の高い候補者を表示。

マッチング条件も柔軟に設定でき、人の手では見落としがちな細かな要件も結びつけられ、マッチング漏れや質のばらつきを防止します。

3.人材事業に特化したダッシュボード

人材事業に特化したダッシュボードで 歩留まりを可視化

20年以上人材業界を支えるサービスを提供してきた経験から、人材ビジネスに必要なデータを精査し、一目で歩留まりがわかるKPI管理を実現。

人材事業を立ち上げたばかりでもすぐに利用できる便利な機能です。

ポーターズ株式会社について

■URL： https://www.porters.jp/

■所在地：東京都港区赤坂 8-5-34 TODA BUILDING 青山3階

■代表者：代表取締役 西森 康二

■証券コード：5126（東京証券取引所グロース）

■事業内容：『テクノロジーで世界の雇用にもっとも貢献する』をビジョンに、人材ビジネス向けのクラウドサービス『PORTERS』を日本国内・海外に向けて開発・提供。海外12ヶ国を含む人材紹介・派遣会社を中心に2,200社を超える導入実績。人材戦略支援マガジン「PORTERS MAGAZINE」の発行・運営。

人材紹介会社向け管理システムPORTERS Agent（ポーターズエージェント）(https://hrbc.porters.jp/agent/)

人材派遣会社向け管理システムPORTERS Staffing （ポーターズスタッフィング）(https://hrbc.porters.jp/staffing/)

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