【VT COSMETICS】人気のスポットパッチから進化した、ニードル付き新商品「プロCICA ポイントパッチ」登場！

VT COSMETICS

韓国発のスキンケアブランド「VT COSMETICS」は、人気のスポットパッチから進化したニードル付きの新商品「プロCICA ポイントパッチ」を、2026年5月7日以降順次、全国のバラエティショップ等*にて発売開始いたします。今回登場する「プロCICA ポイントパッチ」は、大人気商品「プロCICA クリアスポットパッチ」シリーズからニードル形状を追加したパッチで、気になる部分にアプローチしやすい仕様に仕上げました。

*一部取り扱いのない店舗がございます。

*順次発売予定のため、店舗によってお取り扱い状況および在庫状況が異なる場合がございます。

■ 人気のスポットパッチから進化した「プロCICA ポイントパッチ」

「プロCICA ポイントパッチ」は、VTの人気商品、「プロCICA クリアスポットパッチ」から誕生した新商品です。従来のスポットパッチよりも肌を整えるCICA成分※1を多く配合し、ゆらぎやすい肌をすこやかに保ちながら、パッチ部分にニードル※2をプラスすることで、気になる部分を集中的にケアできるスポットケアアイテムとして新たに提案します

■肌状態に合わせて使い分ける2ステップケア

「プロCICA ポイントパッチ」は、肌荒れが気になる前や、気になり始めた初期段階の集中ケアに適したアイテムです。CICA成分※1やニードル※2により、気になる部分にアプローチします。

その後、肌状態が落ち着いてきた段階では、「プロCICA クリアスポットパッチ」を使用することで、気になる部分を保護しながら、目立ちにくく自然にカバーできます。

肌状態に応じて2アイテムを使い分けることで、より快適にスポットケアを取り入れていただけます。

プロCICA クリアスポットパッチの詳細はこちら！

■ 商品概要

プロCICA ポイントパッチ

9枚入 / 990円（税込）

発売開始日

2026年5月7日以降順次

販売先

全国のバラエティショップ等*

*一部取り扱いのない店舗がございます。

*順次発売予定のため、店舗によってお取り扱い状況および在庫状況が異なる場合がございます。

■ 「プロCICA ポイントパッチ」について

「プロCICA ポイントパッチ」は、ニードル付きの新しいスポットケアアイテムです。

気になる部分にアプローチしながら、肌を整えるCICA成分※1を配合し、毎日のスキンケアに取り入れやすい設計に仕上げました。

VTはこれからも、幅広い肌悩み※3やライフスタイルに寄り添いながら、毎日のセルフケアが前向きな時間になるような商品提案を続けてまいります

※1 整肌成分：ツボクサエキス、マデカッソシド、マデカシン酸、アシアチコシド、アシアチン酸／保湿成分：DNA

※2ヒアルロン酸Na（保湿）

※3乾燥による肌荒れ

[公式サイト及びSNS・VT公式販売ショップ]

■ VT COSMETICS 公式サイト : https://www.vtcosmetics.jp/

■ VT COSMETICS 公式YOUTUBE : https://www.youtube.com/channel/UCaxeASR4NAKKG21BgyTj8Ww/featured

■ VT COSMETICS 公式Instagram : https://www.instagram.com/vtcosmetics_japan/

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■ Qoo10 公式ショップ : https://www.qoo10.jp/shop/vtcosmetics

■ Rakuten 公式ショップ : https://www.rakuten.ne.jp/gold/vtcosmetic-official/

■ ZOZOTOWN 公式ショップ : https://zozo.jp/brand/vtcosmetics/

■ Amazon 公式ショップ : https://www.amazon.co.jp/stores/VTCOSMETICSJAPAN%E5%85%AC%E5%BC%8F/page/479E664B-2BBD-4414-85D5-42CAB65B8F23

【本記事に関するお問い合わせ】

株式会社VT JAPAN

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Mail：vtjapan.cs@gmail.com