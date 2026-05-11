無香料という選択を。有害物質に配慮した無香料消臭剤「JIO.（ジオ）」2026年5月18日発売開始

simple株式会社

simple株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：松井健二）は、有害物質に配慮した無香料消臭剤 「JIO.（ジオ）」 を、2026年5月18日（月）より発売開始いたします。あわせて、東京ビッグサイトにて開催される国内最大級の総合美容見本市 「ビューティーワールド ジャパン 東京（BWJ東京）」 に初出展決定しております。

JIO.は、「香りでごまかす時代から、整える時代へ。」をテーマに開発された、香りでマスキングしない新しい発想の消臭剤です。製品を社会課題の解決に繋げたいという考えのもとに、近年注目される“香害”や、過剰な香りづけへの社会的関心の高まりを背景に、成分設計・使いやすさ・社会性を兼ね備えた新ブランドとして誕生しました。

■ 開発背景｜「ニオイの悩み」は拡大する一方で、選択肢はまだ少ない近年、日本国内では「体臭」「加齢臭」「汗臭」「生活臭」など、ニオイに関する悩みや意識が年々高まっています。

JIO.調査資料では、

人のニオイが気になったことがある人：86.3% ニオイの悩みを抱える人：約6割 加齢臭を感じている人：約3割 というデータも示されています。

また、日本の消臭・芳香剤市場は約1,000億円規模とされており、日常生活におけるニオイ対策ニーズの大きさがうかがえます。

■ 香り付き製品が増える一方で、“香害”への社会的関心も高まる

柔軟剤・芳香剤・香り付き洗剤など、香りを付加した日用品が増える一方で、

近年はそれらによる体調不良や不快感を訴える「香害」への認知も広がっています。

JIO.では、香りそのものを否定するのではなく、

『必要なときに必要な香りを選ぶ。

匂いが気になる時は無香を選ぶ。』

という新しいライフスタイル提案を掲げています。

■ JIO.（ジオ）3つの特徴

１. 香りでごまかさない、高い消臭力

JIO.は人工香料によるマスキングではなく、ニオイ原因へアプローチする処方設計。

ヒドロキシプロピルシクロデキストリン

でんぷん由来の環状型分子。

ニオイのもとを取り込み無臭化サポートします。

柿タンニンユーカリ葉エキスPCA亜鉛茶カテキン



柿タンニン、茶カテキン、PCA亜鉛などを採用し、空間・衣類・体臭・寝具・ペット周りなど幅広く使用できます。

２. 全成分表示義務のある「化粧品登録」製品

JIO.は、一般的な雑貨消臭剤とは異なり、全成分表示義務のある化粧品登録カテゴリで製造。

肌に直接つけれる仕様で透明性ある成分開示と、日常使いしやすい安心設計を目指しました。

３. 有害物質への配慮

以下成分を使用していません。

人工香料 QUAT（第四級アンモニウム系成分） マイクロカプセル 石油系界面活性剤 シリコン など

製品詳細はこちら(https://jio-products.com/)

■社会課題の認知、問題提議につなげる活動

メディアや製品セミナー等を通して社会課題の認知活動を行います。

「香害」に関してサロン業界誌にて対談を行いました。

対談内容はこちら(https://p-up.my.canva.site/jio-lp)

■ 商品概要

商品名：JIO.（ジオ）

発売日：2026年5月18日（月）

内容量：300ml

販売価格：2,420円（税込）

用途：空間・衣類・寝具・靴・体臭ケア・ペット周り・サロン内消臭 等

■ beautyworld JAPAN TOKYO 出展概要

展示会名：beautyworld JAPAN TOKYO 2026

会期：2026年5月18日（月）～20日（水）

会場：東京ビッグサイト

出展内容：

JIO.新商品発表 香害啓発パネル展示 消臭体験デモ サロン向け導入提案 OEM相談受付

■ 売上の一部を社会貢献へ

JIO.は「商品を買うことが社会参加になる仕組み」を目指し、売上の一部を以下活動へ活用予定です。

・保護犬・保護猫団体支援 NPO法人SPA様

https://s-p-a.jp/joinus/

・災害時支援

・障がい者支援

“いい商品”で終わらせず、“意味のある商品”へ。

JIO.は、日用品の新しい価値づくりに挑戦します。

■ 会社概要

会社名：simple株式会社

所在地：兵庫県神戸市東灘区御影郡家1丁目4番地3号

TEL：078-862-8088(#)

MAIL：info@simple-ltd.com

■ 本件に関するお問い合わせ先

simple株式会社 広報担当

MAIL：info@simple-ltd.com

商品詳細はこちら(https://jio-products.com/)