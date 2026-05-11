無香料という選択を。有害物質に配慮した無香料消臭剤「JIO.（ジオ）」2026年5月18日発売開始
simple株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：松井健二）は、有害物質に配慮した無香料消臭剤 「JIO.（ジオ）」 を、2026年5月18日（月）より発売開始いたします。あわせて、東京ビッグサイトにて開催される国内最大級の総合美容見本市 「ビューティーワールド ジャパン 東京（BWJ東京）」 に初出展決定しております。
JIO.は、「香りでごまかす時代から、整える時代へ。」をテーマに開発された、香りでマスキングしない新しい発想の消臭剤です。製品を社会課題の解決に繋げたいという考えのもとに、近年注目される“香害”や、過剰な香りづけへの社会的関心の高まりを背景に、成分設計・使いやすさ・社会性を兼ね備えた新ブランドとして誕生しました。
■ 開発背景｜「ニオイの悩み」は拡大する一方で、選択肢はまだ少ない近年、日本国内では「体臭」「加齢臭」「汗臭」「生活臭」など、ニオイに関する悩みや意識が年々高まっています。
JIO.調査資料では、
人のニオイが気になったことがある人：86.3% ニオイの悩みを抱える人：約6割 加齢臭を感じている人：約3割 というデータも示されています。
また、日本の消臭・芳香剤市場は約1,000億円規模とされており、日常生活におけるニオイ対策ニーズの大きさがうかがえます。
■ 香り付き製品が増える一方で、“香害”への社会的関心も高まる
柔軟剤・芳香剤・香り付き洗剤など、香りを付加した日用品が増える一方で、
近年はそれらによる体調不良や不快感を訴える「香害」への認知も広がっています。
JIO.では、香りそのものを否定するのではなく、
『必要なときに必要な香りを選ぶ。
匂いが気になる時は無香を選ぶ。』
という新しいライフスタイル提案を掲げています。
■ JIO.（ジオ）3つの特徴
１. 香りでごまかさない、高い消臭力
JIO.は人工香料によるマスキングではなく、ニオイ原因へアプローチする処方設計。
ヒドロキシプロピルシクロデキストリン
でんぷん由来の環状型分子。
ニオイのもとを取り込み無臭化サポートします。
柿タンニン
ユーカリ葉エキス
PCA亜鉛
茶カテキン
柿タンニン、茶カテキン、PCA亜鉛などを採用し、空間・衣類・体臭・寝具・ペット周りなど幅広く使用できます。
２. 全成分表示義務のある「化粧品登録」製品
JIO.は、一般的な雑貨消臭剤とは異なり、全成分表示義務のある化粧品登録カテゴリで製造。
肌に直接つけれる仕様で透明性ある成分開示と、日常使いしやすい安心設計を目指しました。
３. 有害物質への配慮
以下成分を使用していません。
人工香料 QUAT（第四級アンモニウム系成分） マイクロカプセル 石油系界面活性剤 シリコン など
製品詳細はこちら(https://jio-products.com/)
■社会課題の認知、問題提議につなげる活動
メディアや製品セミナー等を通して社会課題の認知活動を行います。
「香害」に関してサロン業界誌にて対談を行いました。
対談内容はこちら(https://p-up.my.canva.site/jio-lp)
■ 商品概要
商品名：JIO.（ジオ）
発売日：2026年5月18日（月）
内容量：300ml
販売価格：2,420円（税込）
用途：空間・衣類・寝具・靴・体臭ケア・ペット周り・サロン内消臭 等
■ beautyworld JAPAN TOKYO 出展概要
展示会名：beautyworld JAPAN TOKYO 2026
会期：2026年5月18日（月）～20日（水）
会場：東京ビッグサイト
出展内容：
JIO.新商品発表 香害啓発パネル展示 消臭体験デモ サロン向け導入提案 OEM相談受付
■ 売上の一部を社会貢献へ
JIO.は「商品を買うことが社会参加になる仕組み」を目指し、売上の一部を以下活動へ活用予定です。
・保護犬・保護猫団体支援 NPO法人SPA様
https://s-p-a.jp/joinus/
・災害時支援
・障がい者支援
“いい商品”で終わらせず、“意味のある商品”へ。
JIO.は、日用品の新しい価値づくりに挑戦します。
■ 会社概要
会社名：simple株式会社
所在地：兵庫県神戸市東灘区御影郡家1丁目4番地3号
TEL：078-862-8088(#)
MAIL：info@simple-ltd.com
■ 本件に関するお問い合わせ先
simple株式会社 広報担当
MAIL：info@simple-ltd.com
商品詳細はこちら(https://jio-products.com/)