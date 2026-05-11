「テオ・ヤンセン展」開催決定記念！　Gakkenが、世界唯一の公認キットを期間限定で販売開始!!

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、富山県美術館にて2026年7月から開催される「テオ・ヤンセン展」に先駆け、「テオ・ヤンセンのストランドビースト ミニチュアキット」を2026年5月8日から6月28日までの期間限定で「ショップ学研＋」にて販売いたします。

“風を食べる人工生命体”「ストランドビースト」とは？

プラスチックチューブで組まれた不思議な造形物が、砂浜をまるで生きているように歩く姿をご覧になったことがあるでしょうか。

その不思議な“生きもの”は、オランダのアーティスト、テオ・ヤンセンがつくる「ストランドビースト」という作品です。ストランドビーストとは、オランダ語の「ストランド（strand：砂浜の）」と「ビースト（beest：生命体）」を組み合わせた造語です。

テオ・ヤンセンも驚愕。世界で唯一の公認キットに

世界中の人々を驚かせ、感動させてきたテオ・ヤンセンのストランドビースト。Gakkenの「大人の科学マガジン」編集部もストランドビーストに魅了されたファンでした。

「大人の科学マガジン」編集部は、『科学』と『学習』をルーツとする編集部で、独創的な「ふろく」づくりがお家芸。ストランドビーストを何とか組み立てキットにできないか。その思いを原動力に、ついにその再現に成功。試作品を見たテオ・ヤンセンは、その完成度に驚愕。Gakkenのミニチュア組み立てキットを、世界で唯一の公認キットとして認めたのです。

NHKスペシャル「人体III」で、2回にわたり紹介

タモリさんと山中伸弥先生が出演したNHKスペシャル「人体III」で、Gakkenのテオ・ヤンセン ストランドビーストのキットが紹介されました。

第1集では、「細胞内物質が、単なる細胞にもかかわらず、なぜ動けるのか」を説明するときにキットが使われました。そして、最終集の第4集では、「最初はいかにして 生命が始まったのか？」という、40億年前の謎についての仮説を説明するときに使われました。

展覧会場でしか手に入らないキットを、2026年6月28日まで限定販売！

「テオ・ヤンセン展」の会場へ足を運んだ方だけが購入できる特別なオリジナルキットを、今回は展覧会の開催に先駆けて「ショップ学研＋」にて特別販売いたします。

展覧会へ行く前にご自宅で組み立てて、ストランドビーストの動く仕組みを“予習”してみてはいかがでしょうか。テオ・ヤンセンが生み出した“生命体”の不思議を、ぜひ体感してみてください。

【ご注意】

テオ・ヤンセンのストランドビーストの公式キットは、株式会社 Gakkenのみが製作し、「テオ・ヤンセン展」会場、ならびに「ショップ学研＋」以外では販売しておりません。

類似品をお買い求めになった場合、その動作不具合等の対応は弊社では受け付けておりませんので、ご注意ください。

［企画概要］

■企画名：テオ・ヤンセン展開催決定記念 テオ・ヤンセンのストランドビースト 組み立てキット（期間限定発売）

■販売期間：2026年5月8日～2026年6月28日

■企画・販売：株式会社 Gakken

■販売サイト：ショップ学研＋▶https://gakken-mall.jp/ec/plus/sp/slist/theojansen2026_list

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開