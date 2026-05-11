来場者300人に“深い体験”を設計 世界遺産・日光で参加型カルチャーフェス「Blue Nostalgia Festival」開催!! 自然×音楽×食×文化で地域の価値を再編集、“観る”から“関わる”へ

Blue Nostalgia

Blue Nostalgia Festival 実行委員会（実行委員長：大野紘平）は、栃木県日光市の自然に囲まれた標高740ｍのキャンプ場「TORCHキャンピング＆コワーキングスペース」にて、来場者数を約300人に限定し“体験の質”を最大化する滞在型カルチャーフェス「Blue Nostalgia Festival」（Presented byスポット社労士くん社会保険労務士法人）を2026年8月8日（土）に開催します。

5月11日（月）より、チケット販売申し込みフォーム（https://x.gd/fXD5s）にて受付を開始します。

日光は、日光東照宮をはじめとする社寺群が世界遺産に登録され、日本を代表する観光都市として知られています。また、男体山などの山々を神として祀る山岳信仰の文化が根付く、自然と祈りが重なり合う土地でもあります。

従来の大規模集客型フェスとは異なり、本イベントは来場者が「観る側」ではなく「参加する側」となる設計が特徴です。音楽・食・文化・体験を組み合わせ、自然の中で五感を通じて地域と深く関わる新しいイベントモデルです。

近年、地方において観光の“通過型化”が課題となる中、世界遺産を有し、自然・歴史・信仰が重層的に存在する日光という土地の特性を活かし、滞在・体験を通じて地域との関係性を深める「関係人口創出型イベント」として企画されました。

★公式LP：https://bluenostalgia-festival.studio.site

左）大野紘平氏、右）前田健志氏■「ノスタルジー＝原点から未来を創る」という思想

本フェスのテーマは「ノスタルジー」です。

それは単なる懐古ではなく、“原点を見つめ直し、そこから新しい価値を生み出す”という思想を意味します。

とちぎ未来大使でピアニストの大野紘平氏と、吟詠家・尺八奏者の前田健志氏による音楽ユニット「Blue Nostalgia」が本イベントを企画。大野氏は次のように語ります。

「どんな地域にも、発展の基盤となる“ふるさと”があります。日光の自然の中で音楽を体験することで、その価値を再認識し、人と人、地域が有機的につながる場をつくりたいと考えています」

■音楽フェスではなく“参加するカルチャーフェス”

森に囲まれた会場で音楽が風や木々の音、空の色と溶け合い、都市型イベントでは得られない没入体験を提供します。

なお、出演者にはSNS総フォロワー80万人超のフルート奏者や、国内外で活躍する音楽家、世界大会入賞歴を持つシェフなど、多様な分野で活躍する人材の参加を予定しています。

【イベントの特徴】

・音楽ライブに加え、栃木の食や地域文化、体験型ワークショップを融合した複合型フェス

・来場者が「観る側」ではなく「参加する側」となる設計

・約300人という規模を活かした高密度な体験設計

■地方イベントから“文化創造プロジェクト”へ

近年、地方におけるイベントの役割は、「集客」から「関係人口の創出」へと変化しています。

本イベントも、単なる観光誘致ではなく、地域文化への共感や関与を生み出す場として位置づけられており、将来的には県外・海外からの来訪者を惹きつける新たな文化・観光コンテンツとしての定着を目指します。

歴史と自然が共存する日光で、新たな文化・観光コンテンツ創出に向けた実証的な取り組みに挑戦します。

「Blue Nostalgia Festival」開催概要

イベント名：Blue Nostalgia Festival

開催日：2026年8月8日（土）12時～20時

会場：TORCHキャンピング＆コワーキングスペース（https://www.torchnikko.jp/）

◇住所：栃木県日光市久次良町242

会場マップ会場レイアウト

○アクセス：

【公共交通機関をご利用の方】

・東武・JR「日光駅」より東武バスにて約15～20分。

・「中禅寺温泉・湯元温泉・やしおの湯」行きのいずれかに乗車、「裏見の滝入口」バス停下車、徒歩約10分 。

・浅草駅より特急で約1時間50分、新宿駅より直通特急も運行。

【お車をご利用の方】

・日光宇都宮道路「清滝IC」より約5分 。

・無料の専用・臨時駐車場あり。

○入場料（税込）：5月11日よりチケット販売申し込みフォーム（https://x.gd/fXD5s）にて受付開始

＜前売券＞3,000円

＜当日券＞3,500円（会場エントランスにて現金販売予定）

・小学生以下 無料

・中学生 500円

・高校生 1,000円

○駐車場（無料）：一般駐車場 (日光明峰高校/清滝幼稚園 ほか)/身障者駐車場 (TORCH内6台)

○宿泊：会場はキャンプ場です。入場料とは別に、キャンプギア持ち込みのオートキャンプ又はノーマルキャンプのプランのほか、現地でテントの設営から必要機材一式をレンタルできるプランもございます。以下の会場サイト（QRコード）よりご確認ください。

○主催：Blue Nostalgia実行委員会

○後援：日光市/宇都宮短期大学音楽科

○協賛：スポット社労士くん社会保険労務士法人、合同会社 結、割烹ニューみらく、株式会社スタジオ奏カンパニー、鉄板焼 TSUKINOUSAGI ※開催日直前まで協賛受付

○想定来場者：約300人

○PRTIMES：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000182208.html

○一般の問い合わせ先：Blue Nostalgia実行委員会

bluenostalgia0213@gmail.com / 080-4226-2627

「Blue Nostalgia Festival」コンテンツ概要

１.音楽ライブ

様々なジャンルのアーティストが、日光の自然を力に変えて極上のパフォーマンスを披露します。

＜スケジュール（予定）＞ ※各ステージ30分/フィナーレ：Blue Nostalgia & 出演者全員予定

12:30（オープニング）➤13:30 ➤14:30 ➤15:30 ➤16:30 ➤17:30 ➤18:00-19:30 （フィナーレ）

■出演アーティスト (全7組) プロフィール ※5月11日時点の決定情報です。 5月末には出演者決定予定。

◇大野 紘平（ピアニスト）

9歳からピアノを始め、学生時代から様々なコンクールにて優勝。ユーモア溢れる軽快なトークや弾き語りを交えたオールジャンルでの演奏スタイルが評価され、国内外を問わず年間150本以上の公演に出演している。2枚のCDをリリースしており、2022年6月には「とちぎ未来大使」に就任。食と音楽の街芝浦プロジェクトを立ち上げ、食と音楽の溢れる豊かな街づくりに邁進するなど、活動は多岐にわたる。また、指導を行う生徒が多数のメディアに出演するなど、後進の育成にも力を注いでいる。和洋折衷ユニット「Blue Nostalgia」ではリーダーを務め、日本の素晴らしさを世界へ届けることをテーマに国内外で精力的に活動をしている。

◇前田 健志（吟詠家・尺八奏者）

岳心流詩歌朗詠師範、琴古流尺八竹友社師範。上智大学卒。幼少期より詩吟・尺八を学び、NHK「にっぽんの芸能」等に出演。桂由美氏や松崎しげる氏ら著名人との共演実績も豊富 。富士宮市世界遺産文化交流親善大使を務めるほか、サウジアラビアやネパールなど国内外で伝統芸能の魅力を広める活動を展開している。杉良太郎氏や佐藤浩市氏ら著名人との共演も多く、国内外で和楽器と西洋楽器を融合させた新たな音色を表現している。厚生労働省や警察庁のプロジェクトでも活動中。

◇ぬ。みる（栃木市魅力発信特使 / 栃木PRアイドル）

栃木県を拠点に活動するソロアイドル。代表曲「カンピョーウネ！」では地元農家と連携したMV制作を行うなど、地域密着型の活動を展開 。2026年4月に栃木市魅力発信特使に就任。ラジオパーソナリティや、再生数15万回を超えるグルメSNSでの発信を通じ、栃木の魅力を多角的に伝えている。

◇高松 亜衣（ヴァイオリニスト）

東京藝術大学卒。全日本学生音楽コンクールなど数々のコンクールで第1位を受賞し、東京フィル等と共演。2025年リリースの「Colorless」をはじめ、これまで精力的にCDを制作 。SNS総フォロワー数は70万人を超え、オンラインでも圧倒的な支持を得る。使用楽器は1840年クレモナ製エンリコ・チェルティ。

◇flute arisa (フルーティスト)

洗足学園音楽大学卒。YouTube月間再生回数2億回・最高7,000万再生を誇る、

SNS総フォロワー80万人超のポップスフルート奏者。テレビ番組で“スピードスター”として紹介されるなど、超絶技巧の演奏や「クレヨンしんちゃん」の声真似を取り入れた独自のパフォーマンスで注目を集める。

オリジナルアルバム『bloom』『Leap』『Ensemble』をタワーレコードよりリリース。

２.キッチンカー出店（約7台）※5月11日時点の決定情報です。6月中には出店情報が確定する予定

◇人気中国料理店「好好」（ハオハオ）が出店（シェフ：高橋 清）

「炎の料理人」周富徳の一番弟子。京王プラザホテル等の名門ホテルで総料理長を歴任し、竹下登総理から総裁賞を受賞。第1回世界中国料理大会では日本代表として世界3位に輝く。「料理の鉄人」や「オモウマい店」などメディア出演も多数。さいたまスーパーアリーナのイベントでは、9,800食を完売させた実績を持つ。

３.体験型ワークショップ ※5月11日時点の決定情報です。6月中には出店情報が確定する予定

「自然×音楽×食×文化」を体感できる様々なワークショップを開催します。

・「打楽器体験」 講師：豊嶋 渉 氏 ・「ピアノや尺八などの演奏体験」 講師：Blue Nostalgia