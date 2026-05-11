HISTORIC、BWJ東京2026にアイラッシュゾーン最大規模で出展。人気ゲストも登場する体験型ブース「HISTORIC HOUSE」を展開

HISTORIC株式会社■ コンセプト｜“体験する展示会”へ

東京に誕生した「HISTORIC HOUSE」の世界観を受け継ぎ、商品との出会いや新たな発見を楽しめる体験型空間をご用意しました。

HISTORICのこだわりの商品を実際に手に取りながらご覧いただき、デモンストレーションや体験を通して、その魅力や開発背景まで深く感じていただけます。

人とモノがつながり、新たな感性が広がる場所として、日常に寄り添う美しさを体験いただけます。

■ 来場者限定の特別な体験を用意

会場では、人気商品の特別価格販売をはじめ、来場者参加型の企画を多数用意しています。

・人気商品を最大20％OFFで販売

サロンワークで人気のアイテムを会場限定価格で提供。

・アイラッシュエクステは最大70％OFF

通常はセール販売を行わない「ミスアイドール」のエクステを、会場限定で最大70％OFFにて販売します。

・購入特典ルーレット企画

1万円ご購入ごとにルーレットに参加でき、1日1名には1万円分クーポンが当たる特別企画も実施。

・美容を意識したドリンクバー

八海山やあずき茶をはじめ、美容を意識した甘酒なども楽しめるドリンクバーをご用意。

リラックスしながら商品を体験いただけます。

会員様へ事前配布しているマガジンにはドリンクチケットが付属しておりますので、ご来場の際はご持参ください。

また、会場にてLINE登録いただいた方にもご利用いただけます。

BWJ特設ページはこちら :https://shop.historic.jp/special/bwj-2026

■ 業界注目のスペシャルコンテンツも実施

会場では、アイラッシュ業界やネイル業界で注目を集めるゲストによる特別企画も予定しています。

登録者174万人※を誇るYouTuberグループ「ヘラヘラ三銃士」リーダーであり、サロン経営者としても活躍するありしゃんさんが登壇。

自身の経験をもとに、サロン経営とSNS運用の両軸で成果を出すための実践的なノウハウを紹介します。

＆Healthy導入による売上向上や単価アップ、顧客満足度の変化などの具体事例に加え、集客につながるSNS戦略やInstagram運用のポイントも解説。

事前質問への回答や当日のQ&A、来場者との記念撮影も予定しています。

YouTube登録者数137万人※を誇り、TikTokやInstagramでも人気を集めるメイクアップクリエイター・マリリンさんが登壇。

初コラボで誕生した「1秒まつエク」を使用し、会場限定の特別メイクショーを実施します。

モデルへの実演形式で、ナチュラルから段階的に仕上げながら、まつ毛を引き立てるメイクテクニックを紹介。

開発背景やこだわりも交え、製品の魅力を多角的に体感いただける内容となっています。

※2026年4月時点

デモンストレーション詳細はこちら :https://shop.historic.jp/special/bwj-2026

■ 新商品を会場で初公開

2026年5月18日発売の新商品も、BWJ会場で体験・購入が可能です。

マリリンさんプロデュース「1秒まつエク」1秒まつエク詳細はこちら :https://1s-matsueku.misseyedor.jp/

PARISIENNE×MYFORMEMY FORME詳細はこちら :https://myforme.jp/

NOMMAグルー1.3秒登場NOMMAグルー詳細はこちら :https://shop.historic.jp/special/glue/nomma_glue/

新たな施術価値を提案するラインナップとして展開します。

■ HISTORICが目指す、新しい展示会体験

HISTORICは今回の出展を通じて、

単なる商品紹介ではなく、ブランドの価値や未来のサロンワークを体感できる場を提供します。

“ブランドを知る”だけでなく、

“ブランドを体験する”。

「HISTORIC HOUSE」は、その新しい接点となる空間です。

■ 出展概要

イベント名：ビューティーワールド ジャパン 東京 2026

会期：2026年5月18日(月)～21日(水)

会場：東京ビッグサイト 南4ホール E014／F016

ブース名：HISTORIC HOUSE

HISTORICは今回の出展を通じて、

“商品を選ぶ”だけでなく、“ブランドを体験する”新しい展示会のあり方を提案します。

サロンワークに新たな価値をもたらす場として、多くの来場者に新しい発見を提供してまいります。

HISTORIC株式会社

代表取締役：石原 瞳（いしはら ひとみ）

所在地：〒461-0002 名古屋市東区代官町40-15

設立：2009年6月

事業内容：美容商材・コスメ（プロ向け／一般向け）の企画・卸・販売

Webサイト：https://historic.jp

お問い合わせ先

HISTORIC株式会社

TEL：052-932-7828（平日10:00～18:00）

E-MAIL：support@historic.jp