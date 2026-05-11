つながりが事業を動かす。起業家の事業課題を伴走支援するビジネスコンテスト【LEVEL UP STAGE2026】説明会セミナーを開催

株式会社キープ・ウィルダイニング

株式会社AGORA（本社：東京都町田市、代表：長谷部 信樹）は、起業に役立つ創業WEBセミナーを毎月開催。今回のWEBセミナーでは今年で7回目の開催となる、ビジネスコンテスト【LEVEL UP STAGE 2026】の詳細説明や、ビジネスコンテストの活用方法について解説します。

株式会社AGORAは、起業初期の事業アイデアやビジネスプランを加速させる事業支援型ビジネスコンテスト【LEVEL UP STAGE 2026】のエントリー募集に伴い、オンライン説明会を開催します。

今年で7回目を迎える【LEVEL UP STAGE 2026】は、「つながりが事業を動かす」をテーマに、起業家の課題に本気で向き合い、地域リソースやネットワークを活用しながら事業をレベルアップさせるビジネスコンテストです。

今回のオンライン説明会では、共催3社である株式会社AGORA・株式会社町田新産業創造センター(所在地：東京都町田市、代表：堀 哲)・多摩信用金庫（本店：東京都立川市、理事長：金井 雅彦）が登壇し、それぞれの企業紹介やコンテストの特徴、そしてLEVEL UP STAGEの活用方法について詳しく紹介します。

創業WEBセミナー「LEVEL UP STAGE 2026 説明会セミナー」

今回開催するオンライン説明会では、

- LEVEL UP STAGE 2026の概要説明- 共催3社の企業紹介- LEVEL UP STAGEの活用方法- LEVEL UP STAGE2026のMVV（Mission / Vision / Value）紹介

などを通じて、「ビジネスコンテストをどう活用すれば事業が前に進むのか」を具体的にお伝えします。

「ビジネスコンテストに興味はあるけれど、何が得られるのかわからない」

「自分の事業プランでも応募できるのか知りたい」

そんな方に向けた、初めての方でも参加しやすい説明会です。

LEVEL UP STAGE2026の公式ホームページはこちら：https://www.levelupstage.com/2026

LEVEL UP STAGE 2026とはどんなビジネスコンテスト？

課題に本気で向き合う起業家のビジョンを、地域リソース、ネットワークとつながり、レベルアップさせ、次のステージへ導くビジネスコンテストです。事業の成長・社会実装へ向けて事業を加速させます！

単なるビジネスアイデアの発表の場ではなく、選考期間中のレベルアッププログラムを通じて、事業計画のブラッシュアップや実現可能性を高めていくことが大きな特徴です。

こんな方におすすめ

・ 起業や創業を考えている方

・ ビジネスアイデアを形にしたい方

・ 事業計画をブラッシュアップしたい方

・ 起業仲間や支援者とのつながりを広げたい方

・ 地域の事業者と連携して事業を成長させたい方

・ ビジネスコンテストを活用して事業を加速させたい方

創業W E Bセミナー「LEVEL UP STAGE 2026 説明会セミナー」

■ 概要

日程 ：2026年5月28日（木）

時間 ：18:00-19:00

内容 ：LEVEL UP STAGE 2026の説明 / ビジネスコンテストの活用方法 / 質疑応答

主催 ：株式会社AGORA / 株式会社町田新産業創造センター / 多摩信用金庫

会場 ：WEB（ZOOM）

対象 ：不問

参加費 ：無料

■タイムスケジュール

18:00 - オープニング・共催3社の企業紹介

18:15 - LEVEL UP STAGE 2026の詳細説明

18:30 - ビジネスコンテストの活用方法

18:45 - 質疑応答

19:00 - クロージング

■ こんな人におすすめ！

・ 起業や創業を考えている方

・ ビジネスアイデアを形にしたい方

・ 事業計画をブラッシュアップしたい方

・ 起業仲間や支援者とのつながりを広げたい方

・ 地域の事業者と連携して事業を成長させたい方

・ ビジネスコンテストを活用して事業を加速させたい方

■ 申し込み方法

こちらのフォームよりお申込みください。

https://forms.gle/aTuh2pvNU8e7Xq7X7

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

AGORAが運営する拠点概要

・BUSO AGORA（町田駅徒歩3分）

カフェのようなオシャレで広々とした空間が特徴的。コミュニティー充実、ビジネスマッチングも多数。

通話やオンライン会議はもちろん、会議室、テレフォンボックス、商談スペースも利用可能。

HP：https://www.incubation-office-agora.com/

・AGORA Hon-atsugi（本厚木駅直結）

株式会社小田急ＳＣディベロップメントより委託を受け2022年から受託運営。

1名個室、1名ブースが特徴的。駅直結の本厚木ミロード１.の6階にあり、アクセス抜群。

1人集中したい方、テレワークやサクッとWeb会議におすすめ。

HP：https://www.agora-office.com/

・たましん地域/未来共創センター me:rise 立川（立川駅北口徒歩5分）

多摩信用金庫より委託を受け2023年2月から受託運営。

2023年2月1日OPEN。多摩信用金庫旧本店を、新たな地域の交流拠点として、コワーキングスペース・シェアオフィスにリノベーション。地域交流・文化イベントの開催、創業・事業相談カウンターの設置等サポート充実。

HP：https://www.merise-tamashin.net/

・AGORA KGU KANNAI （関内駅徒歩3分）

関東学院大学より委託を受け2023年3月から受託運営。

2023年3月7日OPEN。関東学院大学の中にある一面ガラス張りの開放的な空間。学生だけでなく、近くにお住まいの方のテレワークスポットとして、通話やWeb会議専用の個室もあるためリモート会議の場にも便利。

HP：https://www.agora-kgu.com/

会社概要

株式会社AGORA

所在地：東京都町田市原町田6-8-9 AETA町田4F

代表者：長谷部 信樹（はせべ のぶき）

設立年月日： 2023年9月1日

事業内容：コワーキング施設立ち上げ・運営支援

URL：https://www.agora-localincubate.com/

代表プロフィール

株式会社AGORA CEO 長谷部信樹(はせべのぶき）

・2004 年、(株)キープ・ウィルダイニング入社。

取締役本部長、専務取締役を歴任。50 店舗の事業拡大に経営陣として貢献。

・2017 年、新規事業であるインキュベーションプロジェクトのリーダーとして新規事業立ち上げ担当。

・2019 年、コワーキングスペース BUSO AGORA を立ち上げ。（東京都認定インキュ ベーション施設）

・2022 年、株式会社小田急ＳＣディベロップメント様の委託を受け、

AGORA 本厚木（厚木）をプロデュース。 神奈川県ベンチャー支援拠点として運営受託。

・2023 年、多摩信用金庫様の委託を受け、me:rise立川（立川）をプロデュースし、運営受託。

同年、関東学院大学様の委託を受け、AGORA KGU 関内（関内）をプロデュースし、運営受託。

・同年9月に上記 4 拠点を分社という形で(株)AGORA を設立し、CEO 就任。

・2025年、東急株式会社様・YADOKARI株式会社様の委託を受け、SPRAS AOBADAI（青葉台）を運営受託。

・経営の傍ら、各拠点の IM として年間 50 名ほどの創業相談に対応。