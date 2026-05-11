ラクス、岡山営業所を開設

株式会社ラクス

株式会社ラクス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村崇則、以下、ラクス）は、中国地方のお客様へ、業務効率化を支援する「楽楽クラウド」のさらなる価値提供を目的として、岡山営業所を開設し、2026年5月11日（月）から業務を開始します。

岡山営業所開設の背景

ラクスは、ITサービスを通じて企業の成長を継続的に支援しています。限られた人数でこれまで以上の成果を出すためには、人にしかできない仕事に集中できる環境が必要です。「人手不足」に悩む企業の皆様に向け、まずバックオフィスDXから業務効率化と生産性向上を実現し、中国地方の企業の皆様が本来の強みを最大限に発揮できる土台作りを支援してまいります。そして、次世代へビジネスを繋いでいけるよう、「楽楽クラウド」を岡山県含む周辺地域の多くの企業の皆さまへお届けしてまいります。

会社概要

岡山営業所の概要- 営業開始日2026年5月11日（月）- 所在地岡山県岡山市北区下石井2丁目1－18 OGW下石井ビル4階- アクセスJR「岡山駅」徒歩8分

名称：株式会社ラクス

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿

設立：2000年11月1日

資本金：3億7,837万円

代表者：代表取締役 中村崇則

事業内容：クラウドサービス事業

会社HP：https://www.rakus.co.jp/

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