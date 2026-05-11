【エスパル仙台】『治一郎』が6月3日(水)にRENEWAL OPEN!!
仙台ターミナルビル株式会社 (本社: 仙台市、代表取締役社長: 松崎 哲士郎) が運営するエスパル仙台 東館2F スイーツガーデンに、株式会社ヤタローが運営する「治一郎」が6月3日(水)、装い新たにオープンいたします。
【NEW OPEN】
１ 店 舗 名 治一郎
２ オープン日 2026年6月3日(水)
３ 運 営 主 体 株式会社ヤタロー [本社: 静岡県浜松市中央区、代表取締役: 中村 伸宏]
４ 営 業 時 間 エスパル仙台の営業時間に準じます。
５ 店 舗 紹 介
「幸せを重ねる」をコンセプトに、バウムクーヘンをはじめとしたお菓子をお届けしています。
美味しさは五感を通じて得られるものととらえ、お客様の“心で感じる美味しさ”にこだわったお菓子を作っています。また、併設された落ち着いた空間のカフェでは、治一郎らしくしっとりと焼き上げたクレープをお楽しみいただけます。
※現在の店舗は、2026年5月31日(日)まで営業いたします。また、5月19日(火)～22日(金)の期間は一時休業いたします。
なお、生菓子など一部お取扱いがない商品もございますので、店頭にてご確認ください。
店舗マップ
＜エスパル仙台営業時間について＞
※2026年5月11日(月) 現在
■日曜日～木曜日
ショッピング 10:00～20:00(一部店舗を除く)
■金・土曜日
ショッピング 10:00～21:00(一部店舗を除く)
※曜日やゾーンにより異なりますので、詳細はエスパル仙台HPにてご確認ください。
■エスパル仙台に関するお問い合わせについて
住所：仙台市青葉区中央1-1-1
TEL：022-267-2111（代表）
受付時間 10：00～18：00
◎本プレスリリース2026年5月11日(月)時点の情報です。
今後変更する場合もございますので、あらかじめご了承ください。