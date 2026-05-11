阪神タイガースの豪華特典が抽選で当たる「虎党のガス・電気は大阪ガス！阪神タイガース、さすガっス、大阪ガスキャンペーン」を実施

Daigasグループ

大阪ガス株式会社（代表取締役社長CEO 藤原正隆、以下「大阪ガス」）は、2016年4月1日に低圧電力の供給を開始して以来、多くのお客さまにガスと電気をご利用いただいてきました。このたび、電力供給開始から10周年という大きな節目を迎えるにあたり、日頃のご愛顧への感謝を込めて、また新たに大阪ガスを選んでいただく皆さまを歓迎して、阪神タイガースとコラボレーションした「虎党のガス・電気は大阪ガス！阪神タイガース、さすガっス、大阪ガスキャンペーン」を実施いたします。

本キャンペーンは、これから新しくガス・電気をセットでお申込みいただく方はもちろん、すでにご利用いただいている既契約のお客さまも、特典の抽選対象となります。特典には、2026年7月25日（土）の試合当日に甲子園球場での花束贈呈イベントの参加権や観戦ペアチケットのほか、ご自宅への郵送でお受け取りいただける「選手直筆サイン色紙」をご用意し、合計30名さまにプレゼントいたします。

今回のキャンペーンは、長きにわたり大阪ガスをご愛顧いただいているお客さまと、新たに大阪ガスを検討いただいているお客さまの両方を対象としております。長きにわたりご愛顧いただいているお客さまへは、阪神タイガースとのコラボレーションによる特別な体験を通じて、日頃の感謝の気持ちをお伝えできればと思います。新生活や契約の見直しを検討されているお客さまへは、このキャンペーンがガスと電気をセットで使うメリットを知っていただく機会となり、皆さまの暮らしをより豊かに彩るお手伝いができればと考えております。

■キャンペーン詳細

キャンペーン名：虎党のガス・電気は大阪ガス！阪神タイガース、さすガっス、大阪ガスキャンペーン

お申込み・エントリー期間：2026年5月11日（月）～2026年6月10日（水）

対象試合：2026年7月25日（土）阪神タイガースvs読売ジャイアンツ（阪神甲子園球場）

特典内容（抽選で合計30名さま）

【プレゼント1】

花束贈呈イベント参加権（座席ペアチケット＆オリジナルジャージ付き）：2名さま

阪神・巨人の代表選手への花束贈呈式に参加いただけます。

※両球団の代表選手は当日決定となり、贈呈先の球団はお選びいただけません。

【プレゼント2】

オリジナルジャージ＆座席ペアチケット：23名さま

「ウル虎の夏限定オリジナルジャージ」と、当日試合の座席ペアチケットをセットでプレゼントいたします。

【プレゼント3】

選手直筆サイン色紙：5名さま

阪神タイガース選手による直筆サイン色紙をプレゼントいたします。

※サイン色紙の選手はお選びいただけません。

※こちらにはペアチケットはついておりません。

■エントリー条件・方法

本キャンペーンは、新規で大阪ガスのガス・電気をご契約いただく方、および既に大阪ガスでガスと電気をご契約中の方のどちらも対象となります。

1.新規契約者

2026年5月11日（月）～2026年6月10日（水）の期間に対象のガスと電気料金メニューに新規でお申込みいただき、かつキャンペーンエントリーページよりエントリーいただくこと。

2.既契約者

2026年5月11日（月）までに対象のガスと電気料金メニューを既にご契約いただいている方で、2026年5月11日（月）～2026年6月10日（水）の期間にキャンペーンエントリーページよりエントリーいただくこと。

※エントリーには「DaigasID」の作成と「マイ大阪ガス」への登録・連携が必須となります。

※同一のアカウントにガスと電気の両方の契約情報が登録されている必要があります。

3.対象料金メニュー

ガス：一般料金、GAS得プラン

電気：ベースプランA/A-G、家庭用ガス発電プラン、スタイルプラン（d、E-SHARE、E-ZERO、P、S）、新生活応援プラン、ファミリー応援プラン、MYEVプラン、ウィズradikoプラン

※お店（小口業務用）も対象となりますが、取次事業者経由でのご契約者さまは対象外です。

■注意事項

特典の当選権利は第三者への譲渡・転売・換金はできません。

当選発表は、2026年6月末までに送付する当選通知メールをもって代えさせていただきます。

雨天等により試合が中止となった場合、特典の実施日や内容が変更・振替となる可能性がございます。

記載内容は2026年5月11日時点のものであり、予告なく変更される場合があります。

詳細はこちらをご覧ください。

https://home.osakagas.co.jp/lp/electricity/cp_re/index.html?utm_source=prtimes&utm_medium=other&utm_campaign=gas_am&utm_content=cp01_cp01_cp01_og&utm_term=hanshincp(https://home.osakagas.co.jp/lp/electricity/cp_re/index.html?utm_source=prtimes&utm_medium=other&utm_campaign=gas_am&utm_content=cp01_cp01_cp01_og&utm_term=hanshincp)

【本キャンペーンに関するお問い合わせ先】

キャンペーン事務局

電話番号：0120-605-026

受付期間：2026年5月11日（月）～2026年7月31日（金）

受付時間：平日9:00～18:00