『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』とCHABARのタイアップが決定！

株式会社ネットタワー

株式会社ネットタワーが運営する「PEARL LADY CHA BAR」が2026年5月29日の公開を記念して『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』タイアップを実施致します。

【コラボドリンク】

薬売りの装いをイメージしたうす紫色のドリンク。

紫イモミルクの優しい甘さに甘酸っぱいイチゴ果肉が入り、トッピングのブラックタピオカが入ったドリンクとなっております。

コラボドリンク1杯お買い上げの方に映画オリジナル和紙ステッカー1枚（全3柄ランダム）をプレゼント！

■商品情報

商品名：「薬売りの装い（よそおい）」

価格：\600(税込)

ノベルティ：『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』オリジナル和紙ステッカー１枚（全3種よりランダムで1枚）付き

販売期間：2026年5月15日(金)～用意数無くなり次第終了

販売店舗：下記店舗を除くCHABAR全店

→那覇OPA店では取扱無し

→下記店舗では早期終了致します。

・池袋ISP店、エキア池袋店、コピス吉祥寺店、横浜ビブレ店

※１日の販売予定数を超えた場合、完売とさせていただく場合がございます

【Instagramキャンペーン】

PEARL LADY CHA BARのInstagramの対象の投稿に「いいね」した方の中から抽選で10名様に劇場鑑賞券をプレゼント！



■賞品：『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』劇場鑑賞券（ムビチケ） 1枚

■当選人数：10名様

■応募期間：2026年5月15日～2026年5月20日（23時59分）

■対象アカウント：PEARL LADY CHA BAR公式インスタグラム @pearlladychabar

■応募方法

指定のキャンペーン投稿に「いいね」をすると応募完了！

さらに指定のアカウント【＠pearlladychabar】をフォローすると当選確率UP！

〔注意事項〕

以下に該当する場合は抽選の対象外、当選の取り消しとさせていただく場合がございます

・賞品の郵送を希望されない方

・海外にお住まいの方（発送先が日本国内以外の方）

・非公開（鍵付き）アカウントの方

・DMでのやり取りを希望されない方



▼抽選・当選発表

応募期間後に厳正な抽選の上、当選者を決定します。

当選者の方には5月21日に当アカウント@pearlladychabarよりDMでご連絡します。

※賞品発送時点まで当社指定アカウントをフォローしている必要があります。

※指定の期日までに返信がない場合は当選無効となります

※住所間違いや受取拒否などで返送された場合も当選無効となります

※再送や配送後の送り先変更などの対応はいたしません

応募受付の確認、抽選結果のお問合せはお答え出来ませんので、予めご了承下さい。

【イントロ】

劇場版第三章にして壮絶なる終章、誕生。

世界中のファンの熱意を受け『劇場版モノノ怪』が、第三章にして遂に新境地に到達―。謎と思惑が渦巻く女の園・大奥で永きにわたり隠されてきた“最大の秘密”に、薬売りが迫る。

神谷浩史

種崎敦美 入野自由 津田健次郎 榊󠄀原良子

黒沢ともよ 日笠陽子 戸松 遥

梶 裕貴 福山 潤 細見大輔 チョー 堀川りょう

ゆかな 平野 文 本多真梨子 竹本英史 沢城みゆき

主題歌：「No Epilogue」アイナ・ジ・エンド（avex trax）

製作・配給：ツインエンジン 制作：スタジオカフカ EOTA

■公式サイト：https://www.mononoke-movie.com/

■公式X：https://x.com/anime_mononoke/

■YouTube：https://youtu.be/iopu4Rej7fk?si=z3rmV4XjStFmh3vI