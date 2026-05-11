株式会社エンファクトリー

株式会社エンファクトリー（東京都千代田区、代表取締役社長CEO加藤健太）は、2026年5月20日（水）11:00-12:00にて、『創業145年の老舗メーカーが実践する「ボトムアップ型カルチャー変革」～社内外の「学ぶ・つながる・行動する」で現場と経営の目線を揃えるには？～』セミナーを開催します。（詳細はこちら(https://attendee.bizibl.tv/sessions/selF6iMDk2QU?s=k580idvkjq4&utm_source=enfactory)）

「経営のメッセージが現場に届かない…」

「従業員は会社に対して愛着や思い入れがない…」

働き方の多様化やデジタル化が進む中で、このような"組織の温度差"に悩む方々が増えています。

とはいえ、あらゆる施策を講じているが、トップダウンの発信だけでは現場は動かず、かといってボトムアップの活動も「忙しい」と後回しにされがちで、組織変革が停滞する負のスパイラルに陥っている企業は少なくありません。

その根本には、「経営と現場の目線の乖離」があります。

経営が描くビジョンと、現場が感じるリアルが噛み合わないまま、制度や研修だけを積み上げても、組織は変わりません。

この問題を、独自のアプローチで解決したのが日本ペイントグループの細山田氏です。

細山田氏がまず着目したのは、「社内の"ゆるいつながり"の力」です。

部署や役職の壁を越えた広いネットワークこそが、信頼関係の土台をつくり、イノベーションの種を育む-

そう考えた細山田氏は、毎月5～6回のワークショップや多様なタッチポイントをデザインし、「学びたい・つながりたい・行動したい」という個人の動機を組織全体の熱量へと変えていきました。

さらに、社外への越境・共創活動も積極的に推進。

外の刺激と評価を社内に持ち帰り、現場の熱量を経営アジェンダに接続させることで、経営幹部を巻き込んだ全社ムーブメントへと昇華させました。

その結果、驚異のエンゲージメント指数「NPS＋33」を達成し、全従業員の約10%が熱狂的なファンとなるカルチャーが生まれました。

本セミナーでは、細山田氏の実体験をもとに、累計400社以上の越境学習を支援するエンファクトリーと、累計250社以上のエンゲージメント向上を支援するourly（アワリー）を交え、「現場と経営の目線を揃えるための具体的なアプローチ」を深掘りします。

組織の"温度差"を解消し、現場と経営が同じ方向を向いて動き出す

そのための具体的なヒントを、ぜひこの機会に持ち帰ってください。

お申し込み・詳細はこちら(https://attendee.bizibl.tv/sessions/selF6iMDk2QU?s=k580idvkjq4&utm_source=enfactory)

開催概要

・日時：2026年5月20日（水）11:00-12:00

・参加方法：オンライン

・参加費用：無料

・主催企業：株式会社ビットエー ourlyカンパニー、株式会社エンファクトリー

お申し込みはこちら(https://attendee.bizibl.tv/sessions/selF6iMDk2QU?s=k580idvkjq4&utm_source=enfactory)

スピーカー

細山田 隼人

日本ペイント・オートモーティブコーティングス株式会社（日本ペイントグループ）

経営企画部・生成AI推進・社内コミュニティEFE推進（Engagement for Employee）

2014年、日本ペイント株式会社自動車塗料事業本部（現：日本ペイント・オートモーティブコーティングス株式会社）に技術人材として入社。現在、日本ペイントグループ事業会社の経営企画業務に従事しながら、AI/デジタル推進および社内有志コミュニティをけん引。また、パラレルキャリアとして、一般社団法人プレゼンテーション協会オフィシャルパートナー/プレゼンテーション研究所 所長としても活動。

乗松 諒

株式会社ビットエー ourlyカンパニー

執行役員

2022年、ourly創業1ヶ月目にセールスとして参画。以降3年間で、約1,500社の組織改革や社内コミュニケーション活性化、エンゲージメント向上施策を提案。前職の経験を活かし、製造業界を中心に担当しながら、コンサルティングセールス全体を統括。2024年2月より執行役員に就任。

大野 晃貴

株式会社ビットエー ourlyカンパニー

マーケティング責任者

大学卒業後、大手施工管理会社を経て、株式会社ネオキャリアへ入社。中途採用領域における法人営業や採用支援、マーケティングに従事する。2024年にourly株式会社へ中途入社し、BtoBマーケティング領域における、ウェビナーや展示会の企画運営やオウンドメディアの運用などに携わっている。

島崎 由真

株式会社エンファクトリー

ライフデザインユニット副ユニット長・越境コンサルタント

企業の自律型人材育成のための越境型研修サービスの「複業留学」「越境サーキット」「リーダー留学」など、社外への越境を通して、人・組織が変わるきっかけを創出する「場のデザイン」を提案・支援する越境コンサルタント。また、人事・HR事業者による1500名のコミュニティ「One HR」の共同代表としても活動。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社エンファクトリー

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-9-13 柿沼ビル4階

TEL: 03-6869-6801

FAX: 03-6696-9710

URL: https://enfactory.co.jp/

E-mail：teamlancer@enfactory.co.jp

担当：島崎・小松

●複業留学：3か月・週1日程度、ベンチャー企業の課題解決を通じた越境学習の実施により、行動変容を促す研修プログラムです。仲間と学び合う「ピアラーニング」を取り入れ、自律的な組織への変革を促します。

https://teamlancer.jp/lp/fukugyo_ryugaku

●越境サーキット：3か月・合計20時間程度、異業種混合チームでスタートアップの課題解決にチャレンジするプログラムです。越境学習のプロセスを通じて、「人と組織が変わるきっかけ」を生み出します。https://life-design.enfactory.co.jp/ekkyo-circuit

●リーダー留学：3～6か月・週1日程度、ベンチャー企業における経営参画・リーダーシップ発揮により、経営視座の獲得・行動変容を促すプログラムです。

https://enfactory.co.jp/ekkyo-gakushu/leader_ryugaku/

●Teamlancerエンタープライズ：人材・情報の見える化、アイデアの還流、越境活動機会の提供などを管理・促進し組織を活性化する、自社開発のプラットフォームです。

https://teamlancer.jp/lp/enterprise

● 社内副業・複業立ち上げ・運用支援サービス

企業内で社員が本来の業務に加えて別の仕事やプロジェクトに取り組む「社内副業・複業」の立ち上げと運用を支援するサービスです。

https://enfactory.co.jp/ekkyo-gakushu/internal-multiple-jobs/

越境型研修サービス一覧はこちら：https://enfactory.co.jp/ekkyo-gakushu/