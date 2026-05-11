【すべて日本初放送】6月『朝雪録』、7月『錦月如歌』ほか、最新の中国ドラマ計5作品をチャンネル銀河で日本初放送！

チャンネル銀河株式会社

CSエンターテインメントチャンネル「チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた」では、2026年6月から8月にかけて、中国時代劇と中国現代サスペンスドラマの最新作5作品を、すべて日本初放送でお届けいたします。



6月は、一家惨殺という悲劇を生き延び別人として生きるヒロインが真実と復讐に挑む中国時代劇『朝雪録〈あさゆきろく〉』と、過去と現在を結ぶ事件の謎を追うウィリアム・チャン主演の現代サスペンスドラマ『太陽と星辰（ほし）-時を越える追跡者-』を放送。

続く7月には、裏切りで全てを失った女将軍が、人生を取り戻すまでの葛藤を描く中国時代劇『錦月如歌（きんげつじょか） 強く美しき誓い』と、極限状況下での選択と覚悟を描き出すホアン・シュエン主演の中国現代サスペンスドラマ『命を懸けし者たち』。8月には、生ライチを長安へ運ぶ不可能な任務に挑む男の姿を描いた中国時代劇『長安のライチ』が登場します。



この夏は、壮大な歴史ロマンから緊迫感あふれる現代サスペンスまで、幅広い魅力を備えた最新中国ドラマをチャンネル銀河でお楽しみください。

今後も、視聴者の皆様の心に残る作品をお届けしてまいります。どうぞご期待ください。

『朝雪録〈あさゆきろく〉』(C)BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.『錦月如歌（きんげつじょか） 強く美しき誓い』(C) Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited『長安のライチ』(C)Media Caravan International Limited『太陽と星辰（ほし）-時を越える追跡者-』(C)Tencent Technology (Beijing) Company Limited & Drama Apple Limited『命を懸けし者たち』(C) Daylight Entertainment CO.,LTD

■放送ラインアップ ※すべて日本初放送

中国時代劇

6月 『朝雪録〈あさゆきろく〉 』（リー・ランディー、アオ・ルイポン）

7月 『錦月如歌（きんげつじょか） 強く美しき誓い』（ジョウ・イエ、チョン・レイ）

8月 『長安のライチ』（レイ・ジャーイン、ユエ・ユンボン）



中国現代サスペンスドラマ

6月 『太陽と星辰（ほし）-時を越える追跡者-』（ウィリアム・チャン）※中国・香港合作

7月 『命を懸けし者たち』（ホアン・シュエン）

6月放送

『朝雪録〈あさゆきろく〉』(C)BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.『朝雪録〈あさゆきろく〉』※日本初

放送日時：6月2日（火）スタート （月-金）23：00-24：00 ※スカパー！第1-2話無料放送

リピート：6月3日（水）スタート （月-金）7：00-8：00 ※スカパー！第1-2話無料放送

出演：リー・ランディー（秦莞［しんかん］）、アオ・ルイポン（燕遅［えんち］）、シェン・ユージェイ（岳凝［がくぎょう］）、ユー・チョンエン（燕離［えんり］） ほか



監督：リー・ホイジュウ（『驪妃（りひ）-The Song of Glory-』）

脚本：ゾウ・ユエ、ガオ・シェン、ホアン・ズーエン

制作：2025年／中国／字幕／全38話／［原題］朝雪録／［ヨミ］アサユキロク



＜番組概要＞

一家惨殺の悲劇を生き延び“別人”に成り代わったヒロインが、復讐を果たすため、卓越した解剖技術を武器に難事件へ挑む。捜査中に出会った才気あふれる世子と協力関係を結び、絆を育みながら、皇宮に隠された重大な秘密に迫っていく。『流水舞花（りゅうすいまいか）～遥かなる月落城～』リー・ランディー、『白月の誓い』アオ・ルイポン共演でおくる大ヒット法医学サスペンス。

第1話が無料で観られるオンライン試写会を実施中！

詳細は、番組ページをご覧ください。

▼『朝雪録〈あさゆきろく〉』番組ページ（5/11(月)10:00～6/2(火)15:00まで）

https://www.ch-ginga.jp/detail/asayukiroku/

(C)Tencent Technology (Beijing) Company Limited & Drama Apple Limited『太陽と星辰（ほし）-時を越える追跡者-』※日本初

放送日時：6月25日（木）スタート （月-金）9：30-10：30 ※スカパー！第1話無料放送

第1話先行放送：6月7日（日）21：00-22：00 ※スカパー！第1話無料放送

出演：ウィリアム・チャン（ヤン・グアンヤオ）、リウ・ヤースー（チェン・カイチン）、スティーヴン・フォン（チェン・ズージュン）、ツェー・クワンホウ（イェ・チョン）、ニキ・チョウ（ジョウ・マンイー）、ジュー・ジエンラン（ジャン・ティエンミン） ほか



演出：KK ウォン

脚本：ティム・トン

制作：2023年／中国、香港／字幕／全18話／［原題］太陽星辰／［ヨミ］タイヨウトホシ トキヲコエルツイセキシャ



＜番組概要＞

連続殺人事件の捜査中に突然、1993年の香港から2018年へタイムスリップしてしまった敏腕刑事ヤン・グアンヤオ。25年後の世界で、かつての同僚、そして新たな仲間とともに、時を超えてなお未解決の連続殺人事件の真相を追う。『私の完璧な結婚』ウィリアム・チャン主演の新感覚サスペンスドラマ。

第1話が無料で観られるオンライン試写会を実施予定！

詳細は、番組ページをご覧ください。

▼『太陽と星辰（ほし）-時を越える追跡者-』番組ページ（6/11(木)10:00～6/24(水)15:00まで）

https://www.ch-ginga.jp/detail/taiyoutohoshi/

7月放送

『錦月如歌（きんげつじょか） 強く美しき誓い』(C) Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited『錦月如歌（きんげつじょか） 強く美しき誓い』※日本初

放送日時：7月24日（金）スタート （月-金）23：00-24：00 ※スカパー！第1-2話無料放送

リピート：7月27日（月）スタート （月-金）7：00-8：00 ※スカパー！第1-2話無料放送

第1話先行放送：7月5日（日）21：00-22：00 ※スカパー！無料の日

出演：ジョウ・イエ（禾晏［か・あん］／何晏［か・あん］）、チョン・レイ（肖珏［しょう・かく］）、ジャン・カンロー（楚昭［そ・しょう］）、ジャン・ミアオイー（宋陶陶［そう・とうとう］）、リー・チン（程鯉素［てい・りそ］）、バイ・シュー（何如非［か・じょひ］）、ラオ・ジアディー（応香［おうこう］） ほか



原作：千山茶客（『墨雨雲間～美しき復讐～』『雁回時～貴女の誉れ～』）

総監督：チャン・カーチュン（『玉骨遥』）

監督：ポン・シュエジュン（『大宋少年志～secret mission～』）、ドゥー・ユエン

脚本：チャン・イエ（『灼灼風流～宮中に咲く愛の華～』）、フォン・シューウェン（『灼灼風流～宮中に咲く愛の華～』）制作：2025年／中国／字幕／全36話／［原題］錦月如歌／［ヨミ］キンゲツジョカ ツヨクウツクシキチカイ

＜番組概要＞

一族のため男性として育てられ、将軍の地位にまで上り詰めるも、家族の裏切りによりすべてを失ったヒロイン。彼女は復讐を誓い、正体を隠して旧友が率いる軍に新兵として入隊。卓越した武術と知略で頭角を現し、謀略渦巻く権力の中枢へと進んでいく。『山河令』ジョウ・イエ、『顔心記～シェイプ・オブ・ラブ～』チョン・レイ共演でおくる愛と復讐の物語。

『命を懸けし者たち』(C) Daylight Entertainment CO.,LTD『命を懸けし者たち』※日本初

放送日時：7月21日（火）スタート （月-金）9：30-10：30 ※スカパー！第1話無料放送

第1話先行放送：7月5日（日）20：00-21：00 ※スカパー！無料の日

出演：ホアン・シュエン（倪向東［ニー・シャンドン］）、リー・ゴンシー（呉細妹［ウー・シーメイ］）、バイ・ユーファン（曹小軍［ツァオ・シャオジュン］）、ジャン・ジョーホワ（孟朝［モン・チャオ］） ほか



監督：スン・モウロン（『開端-RESET-』）、シー・チョンイエ

原作・脚本：ルー・チュンウー

制作：2025年／中国／字幕／全16話／［原題］命懸一生／［ヨミ］イノチヲカケシモノタチ

＜番組概要＞

1つの木箱に隠された遺体から始まる不可解な事件。警察の執念深い追跡の先に浮かび上がるのは、10数年にわたり絡み合ってきた男女3人の過去と、逃れられない宿命だった。『風起洛陽～神都に翔ける蒼き炎～』ホアン・シュエン、『ロング・シーズン 長く遠い殺人』リー・ゴンシー、『繁城の殺人 ～大明に蠢く闇～』バイ・ユーファン共演でおくる本格社会派サスペンス。

8月放送

『長安のライチ』(C)Media Caravan International Limited『長安のライチ』※日本初

放送日時：8月より放送予定

出演：レイ・ジャーイン（李善徳［りぜんとく］）、ユエ・ユンポン（鄭平安［ていへいあん］）、ナーナシ（阿弥塔［アミタ］）、アン・ティエン（雲清［うんせい］）、フォン・ジアイー（何有光［かゆうこう］） 、ゴン・レイ（趙辛民［ちょうしんみん］）、リュー・リアン（蘇諒［そりょう］） 、ジョウ・メイジュン（阿僮［あとう］） ほか



監督：ツァオ・ドゥン

脚本：マー・ボーヨン

制作：2025年／中国／字幕／全35話／［原題］長安的荔枝／［ヨミ］チョウアンノライチ



＜番組概要＞

唐の時代――李善徳は同僚の策略により、賀貴妃の誕生日に献上するため、嶺南から五千里離れた長安へ新鮮な荔枝(ライチ)を運ぶという“死の任務”を押しつけられてしまう。

「一日で色が変わり、二日で香りが変わり、三日で味が変わる」と称されるほど傷みやすい荔枝を、山や川を越えた五千里の彼方から運ぶことは至難の業。しかし、娘・李袖児の平穏な日常を守るため、李善徳はやむなく嶺南へと向かう。一方、義弟の鄭平安もまた、とある人物の収賄の証拠を追い、嶺南の地を訪れていた。それぞれに重い任務を背負った二人は、異国の地で運命的な再会を果たす――。

プレゼントキャンペーン情報！

１.『太陽と星辰（ほし）』キャスト直筆サイン入りフォトが抽選で1名様に当たるプレゼントキャンペーンを実施予定！詳細は、チャンネル銀河公式サイトで6月にお知らせ予定。

２.『長安のライチ』原作本が抽選で5名様に当たるプレゼントキャンペーンを実施予定！詳細は、チャンネル銀河公式サイトで7月にお知らせ予定。

プレゼントページ（https://www.ch-ginga.jp/present/(https://www.ch-ginga.jp/present/)）

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた

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