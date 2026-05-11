ＢｅｅＸ、アスクルの国内最大級「SAP S/4HANA(R)」移行支援事例を公開

株式会社BeeX

株式会社ＢｅｅＸ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：広木 太、以下 BeeX）は、アスクル株式会社（本社：東京都江東区、以下 アスクル）の基幹システムである「SAP ERP（ECC 6.0）」から最新版「SAP S/4HANA」への刷新、およびアマゾン ウェブ サービス（AWS）への移行を支援しました。本プロジェクトでは、24時間365日稼働するECサイトを停止することなく、国内屈指の基幹システムをわずか21時間という短時間にて移行を完了しました。このたび、その事例を公開いたしましたのでお知らせいたします。



詳しくは事例ページをご覧ください： https://www.beex-inc.com/case/askul

■今後の展望

2027年のSAP ERP 6.0保守終了が迫る一方で、SAP S/4HANAへの移行は、企業にとって喫緊の経営課題となっています。

BeeXは本事例の経験をもとに、移行リスクの低減とプロジェクト期間の短縮を実現するSAP S/4HANAへの週末マイグレーション支援サービス「BeeX Swifty Moving Service(https://www.beex-inc.com/service/sap/swifty-moving-service)」を提供しています。今後もより多くの企業が基幹システムの刷新を通じてDX推進へ踏み出せるよう、支援してまいります。



※ SAP、SAP S/4HANA、SAP Business Technology Platformならびに記載されているすべてのSAP製品およびサービス名はドイツにあるSAP SEやその他世界各国における登録商標または商標です。

※ その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

■BeeXについて

BeeXは、SAPなど基幹システムを中心としたエンタープライズシステムのクラウドインテグレーションや、クラウド関連の運用・保守・管理事業およびソフトウェア開発を展開しています。クラウドとSAPに精通したコンサルタントが、お客様の基幹システムのクラウド移行とDX推進を支援します。

会社名：株式会社ＢｅｅＸ（東京証券取引所 グロース市場：証券コード ４２７０）

所在地：東京都中央区銀座７－１４－１３ 日土地銀座ビル１０Ｆ

設立：２０１６年３月

代表者：代表取締役社長 広木 太

U R L： https://www.beex-inc.com/

事業内容：クラウド関連の運用・保守・管理事業およびソフトウェア開発

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ＢｅｅＸ

ビジネス開発推進本部 マーケティンググループ

e-mail：beex-marketing@beex-inc.com