ドローン運航管理支援クラウド「SORA GATE」大幅アップデート既存機能の申請・記録・安全管理に加え、新機能のプロジェクト管理で業務標準化を支援

テクノブレイブ株式会社

テクノブレイブ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：濱本左近寺）は、ドローンの申請・飛行計画・記録・安全管理・情報共有をひとつにつなぎ、組織における運航業務の標準化を支援するクラウドサービス「SORA GATE」について、2026年5月1日に大幅アップデートを行いました。

SORA GATEは、ドローン運航に必要な申請、飛行計画、飛行記録、安全管理、情報共有を一元化し、現場から組織運用までを支えるクラウドサービスです。

新機能では、従来の運航管理機能に加え、プロジェクト単位で業務を整理・共有できる機能群を強化し、案件管理を含めた運航業務全体の標準化と可視化をより強力に支援します。

■ ドローン運航の現場で顕在化する課題

ドローンの社会実装は急速に進み、測量、点検、物流、防災、農業など幅広い分野で活用されています。こうした活用拡大の一方で、現場ではいまだに、申請情報は別管理、飛行計画は担当者ごとに作成、飛行記録はExcelや紙、インシデントはメールや口頭、案件資料はフォルダに分散するといった、業務の分断が課題となっています。

また、複数案件を並行して進める法人や団体では、記録方法や確認手順が担当者ごとに異なりやすく、情報共有の遅れや確認漏れが、安全面や管理面のリスクにつながるケースも少なくありません。

こうした背景から、属人化しやすい運用を見直し、組織として再現性のある形で回せる標準化された業務基盤が求められています。

■ SORA GATEで実現すること

SORA GATEは、こうした課題を解決するために開発されたクラウドサービスです。既存機能では、フライトブリーフィング（事前計画）、インシデント管理、飛行日誌管理、チーム共有、保険・機体の有効期限管理、DIPS連携、天候情報の提供などを通じて、運航に必要な情報をひとつにつなぐ基盤を提供してきました。

新機能ではこれらに加え、プロジェクト管理機能を拡充しました。

これによりSORA GATEは、飛行前後の管理にとどまらず、申請から計画、記録、安全管理、案件進行、報告までをつなぐ、組織向けの運航業務基盤へと進化しました。

■ 主な機能

1）DIPS連携

DIPSの申請情報や機体情報、飛行計画を取り込み、各業務へスムーズにつなげます。

申請業務と現場運用を分断せず、運航業務全体の一元化を支援します。

2）フライト計画

案件ごとの飛行計画や実施内容、要員配置、スケジュールをまとめて管理できます。

運航前の準備内容を整理し、関係者間で共有しやすい標準化された運用を支援します。

3）飛行記録・点検管理

飛行日誌や点検記録、整備情報をまとめて管理し、日々の運航情報を確実に残せます。

記録漏れを防ぎ、継続的で再現性のある運航管理を支えます。

4）インシデント管理

ヒヤリハットや事故情報を記録し、通知や対応状況まで一元管理できます。

チーム全体で安全情報を共有し、安全管理の見える化と標準化を支援します。

5）プロジェクト管理

案件に関わる情報や資料、進行状況をまとめて整理し、チームで共有できます。

飛行の前後だけでなく、案件単位で運航業務を管理できる体制づくりを支援します。

6）レポート・帳票出力

記録した情報をもとに帳票やレポートをPDF/WORDファイルで出力し、報告業務を効率化します。

飛行日誌は国土交通省指定の様式１～３の帳票に対応。

現場で蓄積した情報をその後の提出・共有までスムーズにつなげます。

■ 運航業務を支える周辺機能も、ひとつに。

詳細はサービス紹介のサイトにてご確認ください。

https://lp.soragate-cloud.com

■ SORA GATEが提供する価値

SORA GATEは、ドローン運航に必要な情報と業務フローを一か所につなぐことで、分断された業務の一元化、属人化しやすい運用の標準化、チーム全体での情報共有の強化を支援します。

新機能で追加されたプロジェクト管理機能により、飛行前後の管理だけでなく、案件全体の進行や関連情報まで含めて管理できるようになりました。これにより、現場担当者だけでなく、管理者や関係部門を含めた組織的な運航体制の構築を後押しします。

■ 導入メリット

市場には、飛行ログ管理ツールや申請支援サービスは存在しますが、SORA GATEは、フライトブリーフィング、インシデント管理、保険・機体の有効期限管理など、運航に必要な要素をひとつにつなぎ、さらに新機能でプロジェクト管理まで含めた運用を支援します。

特に、チーム全体で安全情報を共有できるインシデント管理による安全情報の共有や、フライトブリーフィングによる事前準備の標準化、フライト計画の可視化は、法人事業者における安全運航と業務標準化の実現に大きく貢献します。

■ 30日間の無料トライアルを提供

SORA GATEは、初めて利用される方向けに30日間の無料トライアルを提供しています。

飛行記録、インシデント管理、チーム共有、保険・機体の有効期限管理などの基本機能に加え、アップデートで追加された機能もお試しいただけます。実際の業務に組み込んでいただくことで、運航管理の効率化や情報共有の改善、標準化の効果をご体感いただけます。

また、既存のProライセンスをご契約のユーザ様には、5月30日まで、全機能を無料開放いたします。

■ 今後の展望

SORA GATEは今後、ドローン運航の共通基盤として申請・計画・記録・安全管理の標準化を支えながら、各業務に則した機能の拡充を進めてまいります。

共通する運航管理の仕組みを土台としつつ、それぞれの業務フローや管理項目に対応した機能を継続的に提供することで、より実務に即したクラウドサービスへと進化してまいります。

今後も、現場で求められる運用に寄り添いながら、組織における継続的で再現性のある運航業務の実現を支援してまいります。

■ 会社概要

テクノブレイブ株式会社

事業所所在地：東京都千代田区神田三崎町3丁目1-16 神保町北東急ビル1・2階

設立： 2004年11月11日

資本金： 7,500万円

代表者：濱本 左近寺（ハマモト サコンジ）

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テクノブレイブ株式会社は、ICTベンダーとしてのシステム開発受託のみに限らず、飲食事業やアパレルレンタル、各種ICTソリューションと幅広く行っております。

「おもいやりおもしろカンパニー」を掲げ、面白い企画は積極的に採用し、お客様と従業員と家族も含めた幸せを願う、思いやりを持った会社として、世界に羽ばたくエンジニアリングを目指しております。