社宅入居時のライフライン手続きを一括代行電気・ガス・ネットの面倒な手続きを一本化する「法人向け 社宅ライフラインご案内サービス」提供開始

レプリス株式会社

ライフライン取次サービスや、24時間駆けつけサービスなどの新生活関連サービスをご入居者様・不動産会社様に提供するレプリス株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：要海 勇紀 以下、レプリス）は、社宅にご入居される社員様向けに、ワンストップで貴社に代わってお手配を行う「法人向け 社宅ライフラインご案内サービス」を2026年5月より提供を開始します。

また、全国の不動産会社を中心とした約8,000店舗の提携ネットワークを活かし、各地域に応じた柔軟かつ迅速な対応が可能です。

本サービスにより、ご担当者様の利便性向上および業務負担の軽減に貢献してまいります。

1. 背景

近年、企業における社宅管理業務は、転勤・入社・異動などに伴い、

対応件数が一時的に集中しやすい業務のひとつとなっています。

特に、社宅へ入居する社員様のライフライン手配では、電気・ガス・水道・インターネットなど、複数の事業者への確認や手配が必要となり、人事・総務部門のご担当者様に大きな負担が発生しています。

また、入居日までに手続きが完了していない場合、社員様の新生活開始に支障が出る可能性もあり、

対応漏れや確認不足を防ぐための管理体制も求められます。

繁忙期には問い合わせ対応や進捗確認も増加し、担当者様の業務が属人化しやすい点も

課題となっています。

こうした背景を受け、レプリスでは社宅入居時に必要となるライフライン手配を一括で支援し、

企業様の社宅管理業務の効率化と、社員様のスムーズな入居をサポートする本サービスの提供を

開始いたします。

2. サービス概要

レプリスの「法人向け 社宅ライフラインご案内サービス」は、

社宅にご入居される社員様に向けて、電気・ガス・水道・インターネットなどのライフライン手配を

ワンストップでご案内する法人向けサービスです。

■ サービス内容

企業様は、社員様の入居情報をご連携いただくだけで、以下の対応をレプリスが一括で代行します。

- ライフラインのご案内- 内容確認- 各種手配- 問い合わせ対応

■ 導入メリット

これにより、人事・総務部門のご担当者様は

- 個別事業者への対応- 進捗確認業務

といった業務負担を削減でき、

本来注力すべき社内業務に集中することが可能になります。

■ 費用について

- 企業様・社員様ともに費用負担なし（無料）- ライフライン各社との提携により手数料で運営- 企業様に追加コストは一切発生しません

※ご利用に伴う費用は、提携事業者からの手数料により賄われる仕組みとなっています。

■ 導入のしやすさ

- 既存の社宅管理フローを変更せず導入可能- 最短7日で運用開始- 繁忙期前の業務改善にも最適

3. 強み

本サービスの強みは、企業様・社員様双方の負担を抑えながら、

社宅入居時に発生する煩雑なライフライン手配業務を効率化できる点です。

企業様は社員様の引っ越し情報をご連携いただくだけで、

各種手配や問い合わせ対応をレプリスが代行いたします。

これにより、従来発生していた業務負担を大幅に軽減することが可能です。

具体的には、以下のような特長があります。

導入をご検討される企業様へ

社宅入居時のライフライン手配に関する業務は、件数が増えるほど担当者様の負担が大きくなり、属人化や対応漏れのリスクにもつながります。

レプリスの社宅向けライフラインご案内サービスでは、こうした煩雑な手配業務を一括で代行し、人事・総務部門の業務効率化と入居者様の利便性向上を同時に実現いたします。

「現在の運用を見直したい」「繁忙期の負担を軽減したい」といったご要望をお持ちの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

お問い合わせ

導入をご検討の担当者様がいらっしゃいましたら、下記よりお問い合わせください。

TEL：0120-957-125（10:00～20:00／年末年始を除く）

サービス提供サイト：https://lifeline-biz.com/

【会社概要】

会社名：レプリス株式会社

所在地：大阪府大阪市西区南堀江1-7-4 マルイト南堀江パロスビル7F

代表者：代表取締役 要海 勇紀

設立：2011年9月

資本金：9000万円

公式サイト：https://www.lepris.co.jp/

事業内容：ライフライン取次サービス、24時間駆けつけサービス、引越一括見積りサービス、インターネット無料設備導入、近隣トラブル解決支援サービス